«Наша диктатура никому не мешает»: Александр Лукашенко отмечает юбилей

Подборка ярких высказываний Батьки

Сегодня, 30 августа, свое 65-летие отмечает «друг России» — президент Белоруссии Александр Лукашенко. Александр Григорьевич руководит своей страной уже четверть века, и за это время он, конечно, успел наговорить достаточно много. По количеству смешных и неоднозначных цитат Батька может составить конкуренцию Владимиру Жириновскому, Джорджу Бушу-младшему и даже Виталию Кличко. К юбилею белорусского лидера «Реальное время» подобрало его самые яркие высказывания.

О себе

Лукашенко — интересный оратор. Еще и поэтому к фигуре неординарного белорусского главы приковано всеобщее внимание. И Александр Григорьевич, отвечая на вопросы журналистов во время интервью и пресс-конференций, обычно не подводит. А иногда выдает фразы, которые становятся крылатыми.

Естественно, пресса нередко интересовалась личной жизнью Лукашенко. И слышала в ответ такие реплики:

«В детстве я рос среди животных и растений».



«Я атеист, но я православный атеист».

«Не может Лукашенко украсть. Поймите вы — прятать некуда».

«Я вырос на стихах Василя Быкова» (отметим в скобках, что белорусский писатель стихов не писал).

«Я ну до бешенства люблю детей».

«Я сам помню, приехал в город, а они меня все колхозником, деревней называли».

«Я родился в автомобиле, тракторе, машине. Я и сейчас езжу за рулем каждый день».

«Чтобы понять, как я сплю, — со мной надо спать».

«Живу в резиденции. В лесу. Как возили меня на машине на работу — вы ее часто называете «членовозом» — так меня и возят».

«У меня в голове это забито, как осиновый кол».

О наследнике

Батька на многие мероприятия берет с собой младшего сына Николая, которому завтра, 31 августа, исполнится 15 лет. Про отца и сына в Белоруссии уже ходят анекдоты. И уже многие всерьез рассуждают о «наследном принце» и будущем президенте республики. Впрочем, и сам Лукашенко-старший не исключает такой возможности.

Фото tsn.ua

Ты правильно сказал, что рядом с нами находится малыш. Это говорит о том, что мы всерьез и надолго заложили основы нашего сотрудничества и есть кому перенять эстафету этого сотрудничества через 20—25 лет

«Вы же понимаете, что я тоже человек, у меня есть дети, особенно младший Николенька, в котором я души не чаю. Ему сегодня пять лет, а мне уже пятьдесят пять. Родились мы с ним в один день, 31 августа». К слову, эта фраза вызвала сумятицу в политических кругах — когда поздравлять Лукашенко, 30 августа или 31-го. В итоге открытки и подарки ему по-прежнему шлют 30 августа.

«Ты правильно сказал, что рядом с нами находится малыш. Это говорит о том, что мы всерьез и надолго заложили основы нашего сотрудничества и есть кому перенять эстафету этого сотрудничества через 20—25 лет».

«Самый ценный подарок для Коли на Новый год — это оружие».

«И вот заканчивается разговор, и Папа Римский: «А где ваш маленький ребенок?» Я говорю: «Ну где-то у вас в коридоре, ходит там». — «А вы бы его могли позвать?»… Заходит этот малыш… Как изменился этот человек, в возрасте, никогда не видевший детей! Смотрю, у него слезы на глазах, он Колю по головке гладит, а Коля не любит, вот от меня у него — по голове он любит, когда его гладят, только отец может по голове его там, — и он, смотрю, съежился, и я ему говорю: «Терпи. Терпи», — говорю. И этот Папа Римский забыл, что он Папа Римский, с этим малышом. Он ему подарки подарил, кстати, российский букварь. Чтобы учить русский язык…»

О гомосексуалах

Отдельно стоит вспомнить об отношении Лукашенко к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. Он их, мягко говоря, недолюбливает. Из-за этого порой случались казусы с европейскими политиками, которые открыто заявляют о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу.

Фото belsat.eu

Что касается… не то розового, не то голубого, который там о диктатуре кричал… Услышав это, я подумал: лучше быть диктатором, чем голубым

Так, в 2010 году во время встречи в Польше с министром иностранных дел Германии Гидо Вестервелле, открытым геем, Александр Григорьевич сказал, что «не имеет ничего против лесбиянок, но геев с удовольствием выслал бы в совхозы». По другой версии, он сказал так: «А лесбиянки пусть будут… можно даже посмотреть. А п…в мы — в автобусы и вывезли за город в резервации».

Некоторые посчитали, что президент Республики Беларусь таким образом троллит немецкого политика. Однако позже он сообщил о своих сожалениях по поводу высказывания, но добавил, что не приемлет нетрадиционные сексуальные отношения.

«Это за гранью моего понимания, как думаю, большинства, если не всех, кто здесь присутствует», — оправдывался он перед журналистами.

«Я и начал рассуждать, что если лесбиянство, то мы, мужики, виноваты. Простительно, женщина с женщиной, терпеть можно. Но, говорю, когда уже этот гомосексуализм, то это ужас».

«Приехали тут великие деятели правильной и неправильной ориентации, и меня уже начали упрекать в том, что я, видите ли, осудил «голубятню» эту и так далее. Ну не нравятся мне голубые, я и сказал, что не нравятся. Видите ли, отдельные министры иностранных дел обиделись на меня».

«Что касается… не то розового, не то голубого, который там о диктатуре кричал… Услышав это, я подумал: лучше быть диктатором, чем голубым».



О политике и власти

Уже с момента прихода к власти в 1994 году к Лукашенко начали предъявлять претензии не только внутри страны, но в Европе. В частности, его упрекали и упрекают в излишне жестких методах управления и слишком затянувшемся пребывании у власти. Белорусский президент не оставляет такие претензии без ответа.

Фото tut.by

Нам не надо там: автоматизированная система фальсификации выборов. Не надо. Мы создадим государственную

«Да, мы последние выборы фальсифицировали. Я уже западникам это говорил. За президента Лукашенко проголосовали 93,5%. Говорят, это неевропейский показатель. Мы сделали 83%».

«Нам не надо там: автоматизированная система фальсификации выборов. Не надо. Мы создадим государственную».

«Я свое государство за цивилизованным миром не поведу».

«Наша диктатура никому не мешает жить и развиваться».

«Не позволим нас наклонять».

Неоднократно он высказывался и об отношениях с большим восточным соседом.

«Если вы попробуете нас растворить в России, провести, так сказать, аншлюс, то вы получите такую партизанскую войну, по сравнению с которой Чечня вам покажется детским утренником».

«Извините за нескромность, но Ельцин со мной на корте не справляется. Коржаков не справляется. Лужков проиграл три раза. В последний раз с Лужковым мы играли на 5 тысяч тонн сливочного масла».

Доставалось от него и белорусским чиновникам.

(С белорусским акцентом.) «Я постоянно ператрахиваю весь парламент и знаю, кто врот, а кто не врот».

«Возле кормушки, имя которой власть, все хрюкают одинаково: и красные, и белые».

«Дело не в том, изберете вы меня или нет. Где вы денетесь, изберете! И если вас устраивает, то я буду работать».

«Кто пьет каждый день — за меня не голосуйте, я с такими дружить не буду».

Экономика и социалка

«Жить будете плохо, но недолго», — пожалуй, самая известная цитата Батьки.

«Я обещаю, что к Новому году у каждого белоруса на столе будут нормальные человеческие яйца».

«Последние волосы встали у меня дыбом, когда я узнал о положении дел в экономике».

«Только я взялся за яйца, как сразу масло пропало».

«Гуманитарная помощь — это бесплатно, это для народа, в том числе для ученых, для чиновников».

«Жизненный уровень, который сегодня у белорусского народа, по разным причинам ниже колена, еще ниже быть не может».

«Лопату в руки — копай, не копаешь — значит, сегодня голодным остаешься».

«В этом году нам надо прыгнуть выше головы, и без «мозгов» — без ученых, талантливых людей».

«Моя бы воля, я бы все сделал для того, чтобы сознательная часть нашего общества, 7 млн человек, побыла в Украине, в России, в Узбекистане, Казахстане, Туркменистане, в Прибалтике, в Польше и сравнила нашу «плохую жизнь» с тамошней. «Кто хочет, оставайтесь!» Я уверен, что возвратились бы не 7 млн, которых мы отправили, а 7,5 миллиона… Да не беременными, ну шутники…»

«Должна быть хотя бы теплая вода вечером, чтобы молодая доярка могла прийти после работы домой, в постель к мужу помыться».

«У каждого в гараже полтонны-тонна бензина. Мы посмотрели в каждую замочную скважину».

«Мы расширим это узкое место и повысим рождаемость».

«Времена мы переживаем непростые, но переживаемые».

«Все должны раздеться и начинать работать, как говорят в народе».

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Все должны раздеться и начинать работать, как говорят в народе

Прочие

«Пора принять меры и наложить вето на табу».

«Вы просили дождь — я дал вам дождь».

«Мы эту проблему решили в узком кругу ограниченных людей».

«Что за дремучесть? Почему у высокого духовенства нет детей? Я спрашиваю у наших религиозных деятелей, которые агитируют за семью, а сколько у вас детей, ваше святейшество, высокопревосходительство? «Нет», — отвечают. Как ты можешь агитировать за семью, если своих не имеешь? Чувствую, где-то втихаря косячат на стороне. И я даже знаю, что косячат».

«Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык — бедный язык. В мире существует только два великих языка — русский и английский».

«Вайфай — есть такое матерное слово».

Тимур Рахматуллин