«Наша диктатура никому не мешает»: Александр Лукашенко отмечает юбилей
Подборка ярких высказываний Батьки
Сегодня, 30 августа, свое 65-летие отмечает «друг России» — президент Белоруссии Александр Лукашенко. Александр Григорьевич руководит своей страной уже четверть века, и за это время он, конечно, успел наговорить достаточно много. По количеству смешных и неоднозначных цитат Батька может составить конкуренцию Владимиру Жириновскому, Джорджу Бушу-младшему и даже Виталию Кличко. К юбилею белорусского лидера «Реальное время» подобрало его самые яркие высказывания.
О себе
Лукашенко — интересный оратор. Еще и поэтому к фигуре неординарного белорусского главы приковано всеобщее внимание. И Александр Григорьевич, отвечая на вопросы журналистов во время интервью и пресс-конференций, обычно не подводит. А иногда выдает фразы, которые становятся крылатыми.
Естественно, пресса нередко интересовалась личной жизнью Лукашенко. И слышала в ответ такие реплики:
- «В детстве я рос среди животных и растений».
- «Я атеист, но я православный атеист».
- «Не может Лукашенко украсть. Поймите вы — прятать некуда».
- «Я вырос на стихах Василя Быкова» (отметим в скобках, что белорусский писатель стихов не писал).
- «Я ну до бешенства люблю детей».
- «Я сам помню, приехал в город, а они меня все колхозником, деревней называли».
- «Я родился в автомобиле, тракторе, машине. Я и сейчас езжу за рулем каждый день».
- «Чтобы понять, как я сплю, — со мной надо спать».
- «Живу в резиденции. В лесу. Как возили меня на машине на работу — вы ее часто называете «членовозом» — так меня и возят».
- «У меня в голове это забито, как осиновый кол».
О наследнике
Батька на многие мероприятия берет с собой младшего сына Николая, которому завтра, 31 августа, исполнится 15 лет. Про отца и сына в Белоруссии уже ходят анекдоты. И уже многие всерьез рассуждают о «наследном принце» и будущем президенте республики. Впрочем, и сам Лукашенко-старший не исключает такой возможности.
Ты правильно сказал, что рядом с нами находится малыш. Это говорит о том, что мы всерьез и надолго заложили основы нашего сотрудничества и есть кому перенять эстафету этого сотрудничества через 20—25 лет
- «Вы же понимаете, что я тоже человек, у меня есть дети, особенно младший Николенька, в котором я души не чаю. Ему сегодня пять лет, а мне уже пятьдесят пять. Родились мы с ним в один день, 31 августа». К слову, эта фраза вызвала сумятицу в политических кругах — когда поздравлять Лукашенко, 30 августа или 31-го. В итоге открытки и подарки ему по-прежнему шлют 30 августа.
- «Ты правильно сказал, что рядом с нами находится малыш. Это говорит о том, что мы всерьез и надолго заложили основы нашего сотрудничества и есть кому перенять эстафету этого сотрудничества через 20—25 лет».
- «Самый ценный подарок для Коли на Новый год — это оружие».
- «И вот заканчивается разговор, и Папа Римский: «А где ваш маленький ребенок?» Я говорю: «Ну где-то у вас в коридоре, ходит там». — «А вы бы его могли позвать?»… Заходит этот малыш… Как изменился этот человек, в возрасте, никогда не видевший детей! Смотрю, у него слезы на глазах, он Колю по головке гладит, а Коля не любит, вот от меня у него — по голове он любит, когда его гладят, только отец может по голове его там, — и он, смотрю, съежился, и я ему говорю: «Терпи. Терпи», — говорю. И этот Папа Римский забыл, что он Папа Римский, с этим малышом. Он ему подарки подарил, кстати, российский букварь. Чтобы учить русский язык…»
О гомосексуалах
Отдельно стоит вспомнить об отношении Лукашенко к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. Он их, мягко говоря, недолюбливает. Из-за этого порой случались казусы с европейскими политиками, которые открыто заявляют о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу.
Что касается… не то розового, не то голубого, который там о диктатуре кричал… Услышав это, я подумал: лучше быть диктатором, чем голубым
Так, в 2010 году во время встречи в Польше с министром иностранных дел Германии Гидо Вестервелле, открытым геем, Александр Григорьевич сказал, что «не имеет ничего против лесбиянок, но геев с удовольствием выслал бы в совхозы». По другой версии, он сказал так: «А лесбиянки пусть будут… можно даже посмотреть. А п…в мы — в автобусы и вывезли за город в резервации».
Некоторые посчитали, что президент Республики Беларусь таким образом троллит немецкого политика. Однако позже он сообщил о своих сожалениях по поводу высказывания, но добавил, что не приемлет нетрадиционные сексуальные отношения.
- «Это за гранью моего понимания, как думаю, большинства, если не всех, кто здесь присутствует», — оправдывался он перед журналистами.
- «Я и начал рассуждать, что если лесбиянство, то мы, мужики, виноваты. Простительно, женщина с женщиной, терпеть можно. Но, говорю, когда уже этот гомосексуализм, то это ужас».
- «Приехали тут великие деятели правильной и неправильной ориентации, и меня уже начали упрекать в том, что я, видите ли, осудил «голубятню» эту и так далее. Ну не нравятся мне голубые, я и сказал, что не нравятся. Видите ли, отдельные министры иностранных дел обиделись на меня».
- «Что касается… не то розового, не то голубого, который там о диктатуре кричал… Услышав это, я подумал: лучше быть диктатором, чем голубым».
О политике и власти
Уже с момента прихода к власти в 1994 году к Лукашенко начали предъявлять претензии не только внутри страны, но в Европе. В частности, его упрекали и упрекают в излишне жестких методах управления и слишком затянувшемся пребывании у власти. Белорусский президент не оставляет такие претензии без ответа.
Нам не надо там: автоматизированная система фальсификации выборов. Не надо. Мы создадим государственную
- «Да, мы последние выборы фальсифицировали. Я уже западникам это говорил. За президента Лукашенко проголосовали 93,5%. Говорят, это неевропейский показатель. Мы сделали 83%».
- «Нам не надо там: автоматизированная система фальсификации выборов. Не надо. Мы создадим государственную».
- «Я свое государство за цивилизованным миром не поведу».
- «Наша диктатура никому не мешает жить и развиваться».
- «Не позволим нас наклонять».
Неоднократно он высказывался и об отношениях с большим восточным соседом.
- «Если вы попробуете нас растворить в России, провести, так сказать, аншлюс, то вы получите такую партизанскую войну, по сравнению с которой Чечня вам покажется детским утренником».
- «Извините за нескромность, но Ельцин со мной на корте не справляется. Коржаков не справляется. Лужков проиграл три раза. В последний раз с Лужковым мы играли на 5 тысяч тонн сливочного масла».
Доставалось от него и белорусским чиновникам.
- (С белорусским акцентом.) «Я постоянно ператрахиваю весь парламент и знаю, кто врот, а кто не врот».
- «Возле кормушки, имя которой власть, все хрюкают одинаково: и красные, и белые».
- «Дело не в том, изберете вы меня или нет. Где вы денетесь, изберете! И если вас устраивает, то я буду работать».
- «Кто пьет каждый день — за меня не голосуйте, я с такими дружить не буду».
Экономика и социалка
- «Жить будете плохо, но недолго», — пожалуй, самая известная цитата Батьки.
- «Я обещаю, что к Новому году у каждого белоруса на столе будут нормальные человеческие яйца».
- «Последние волосы встали у меня дыбом, когда я узнал о положении дел в экономике».
- «Только я взялся за яйца, как сразу масло пропало».
- «Гуманитарная помощь — это бесплатно, это для народа, в том числе для ученых, для чиновников».
- «Жизненный уровень, который сегодня у белорусского народа, по разным причинам ниже колена, еще ниже быть не может».
- «Лопату в руки — копай, не копаешь — значит, сегодня голодным остаешься».
- «В этом году нам надо прыгнуть выше головы, и без «мозгов» — без ученых, талантливых людей».
- «Моя бы воля, я бы все сделал для того, чтобы сознательная часть нашего общества, 7 млн человек, побыла в Украине, в России, в Узбекистане, Казахстане, Туркменистане, в Прибалтике, в Польше и сравнила нашу «плохую жизнь» с тамошней. «Кто хочет, оставайтесь!» Я уверен, что возвратились бы не 7 млн, которых мы отправили, а 7,5 миллиона… Да не беременными, ну шутники…»
- «Должна быть хотя бы теплая вода вечером, чтобы молодая доярка могла прийти после работы домой, в постель к мужу помыться».
- «У каждого в гараже полтонны-тонна бензина. Мы посмотрели в каждую замочную скважину».
- «Мы расширим это узкое место и повысим рождаемость».
- «Времена мы переживаем непростые, но переживаемые».
- «Все должны раздеться и начинать работать, как говорят в народе».
Все должны раздеться и начинать работать, как говорят в народе
Прочие
- «Пора принять меры и наложить вето на табу».
- «Вы просили дождь — я дал вам дождь».
- «Мы эту проблему решили в узком кругу ограниченных людей».
- «Что за дремучесть? Почему у высокого духовенства нет детей? Я спрашиваю у наших религиозных деятелей, которые агитируют за семью, а сколько у вас детей, ваше святейшество, высокопревосходительство? «Нет», — отвечают. Как ты можешь агитировать за семью, если своих не имеешь? Чувствую, где-то втихаря косячат на стороне. И я даже знаю, что косячат».
- «Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык — бедный язык. В мире существует только два великих языка — русский и английский».
- «Вайфай — есть такое матерное слово».
Справка
Цитаты взяты из открытых источников.
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