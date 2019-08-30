Тендеры Башкирии: сельский воркаут, кредит совхозу и самоучитель башкирского для смартфона

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

Фото: Максим Платонов

1. Противообледенительная жидкость для уфимского аэропорта

Уфимский аэропорт готовится купить противообледенительную жидкость на 39,9 млн рублей. Об этом аукционе было объявлено 23 августа, заявки принимаются с 26 августа по 10 сентября, рассматривать их будут 11 и 12 сентября.

Всего крупнейшему аэропорту региона понадобится 300 тысяч килограммов жидкости. Поставка должна осуществляться партиями по заявкам до 31 марта 2020 года. Противообледенительная жидкость первого типа предназначена для удаления снежно-ледяных отложений с поверхностей воздушных судов и кратковременной защиты от образования этих отложений в условиях наземного обледенения, четвертого типа — только для защиты от образования отложений. Минимальное время защитного действия жидкости первого типа в различных погодных условиях будет составлять от 1 до 5 минут, четвертого типа — от 4 до 12 часов.



2. Военно-патриотическая атрибутика для заправок «Башнефти»

«Башнефть-розница» планирует купить сувенирную продукцию — военно-патриотическую атрибутику — на общую сумму в 22,4 млн рублей. Информация об этом появилась 22 августа на электронной торговой площадке «ТЭК-торг», в секции ПАО НК «Роснефть». Заявки будут приниматься до 2 сентября, а итоги подведут 25 октября.

Поставку нужно будет производить по адресам автозаправочных комплексов в течение семи дней с момента получения заявки. Минимальная партия составит 4 тысячи рублей. Срок действия договора — два года. Конкретные наименования товаров в документации обнаружить не удалось.



Оплатят системные блоки за счет средств бюджета региона. Фото kiberkot.com

3. Полтысячи системных блоков для «Информационных технологий»

Государственное казенное учреждение Башкортостана «Информационные технологии» купит системные блоки на сумму в 16,8 млн рублей. О закупке стало известно 28 августа, заявки будут приниматься до 5 сентября, аукцион состоится 10 сентября. Оплатят системные блоки за счет средств бюджета региона.

Всего понадобится 508 системных блоков: 203 из них по цене в 39,4 тысячи за штуку, еще 305 — по 28,8 тысячи за штуку. Более дешевые компьютеры будут с двухъядерными процессорами частотой не менее 3,7 ГГц, оперативной памятью в 8 Гбайт, твердотельным накопителем не менее 120 Гбайт и HDD не менее чем на 500 Гбайт. В более дорогих компьютерах процессор должен быть четырехъядерным, частотой не менее 3,6 ГГц.



4. Кредит на 130 миллионов для совхоза в Уфимском районе

Совхоз «Алексеевский», расположенный в Уфимском районе, собирается заплатить за открытие кредитной линии сумму в 15,6 млн рублей. О соответствующей закупке стало известно 23 августа. Заявки на участие будут принимать до 2 сентября, тогда же и подведут итоги.

Как следует из документации, кредит нужен совхозу для пополнения оборотных средств, в том числе для приобретения горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов, семян, посадочного материала, топлива, природного газа, электроэнергии, запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей, тракторов, а также для выплаты заработной платы и уплаты налогов. Общий лимит кредитования составит 130 миллионов рублей, срок кредита — 12 месяцев. Процентная ставка должна быть не более 12% годовых.



Совхоз «Алексеевский», расположенный в Уфимском районе, собирается заплатить за открытие кредитной линии сумму в 15,6 млн рублей. Фото Олега Яровикова / bashinform.ru

5. Семга, элеш и гусиная грудка для Управделами главы Башкирии

А вот Управление делами главы Башкортостана планирует потратить 7,93 млн на оказание услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций, а также лиц, прибывших в Башкортостан, проведением официальных приемов, заседаний, совещаний, встреч, торжественных и иных мероприятий, в том числе выездных. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются с 23 августа по 4 сентября, аукцион состоится 9 сентября.

Услуги будут оказываться до конца года. Речь, похоже, в основном идет о питании. Всего в списке требуемых блюд 44 наименования. Среди них можно встретить, например, волован со слабосоленой форелью по 157 рублей за штуку, бутерброд с красной искрой по 110 рублей, вяленую гусиную грудку по 670 рублей, элеш с кониной по 318 рублей, запеченную семгу со сливочно-грибным соусом по 454 рубля, 150 миллилитров сухого марочного вина по 515 рублей.



6. Воркаут в Аскино за 4 миллиона

Тем временем в райцентре расположенного на севере региона Аскинского района — селе Аскино — планируют построить площадку для воркаута в парке «Яшлек» за 4,03 млн. Об этом было объявлено 23 августа, заявки на участие будут принимать до 3 сентября, а аукцион состоится 5 сентября. Закупку оплатят из бюджета муниципального района.

Работы должны быть выполнены в течение 20 дней со дня подписания контракта. Всего должно появиться 23 вида оборудования. В основном это тренажеры, например маятниковый, для спины, укрепления рук, на жим ногами, брусья, а также модульные навесы и спортивный комплекс.



Администрация города Октябрьского планирует купить и установить фонтан за 3,7 миллиона рублей. Фото asmo-rb.ru

7. Фонтан для Октябрьского за 4 миллиона

Администрация города Октябрьского планирует купить и установить фонтан за 3,7 миллиона рублей. Заявки будут принимать с 26 августа до 3 сентября, аукцион состоится 4 сентября. Закупку оплатят из бюджета города Октябрьского.

Поставку должны осуществить в течение 20 календарных дней. В документации указывается, что фонтан — это инженерный комплекс, в состав которого входит изделие, состоящее из бассейна, выполненного из монолитного бетона с декоративной отделкой натуральным гранитом, и фонтанный комплект, который включает насосное оборудование, электрическое осветительное оборудование, трубные коммуникации, запорную и регулирующую арматуру, средства автоматизации, электрическую коммутационную и защитную аппаратуру. Принцип работы фонтана — замкнутый цикл, без балансной емкости. Диаметр бассейна составит не меньше 6 метров, высота борта — не меньше 60 сантиметров.



8. Самоучитель башкирского для смартфона за 2,5 миллиона

Академия наук Башкортостана планирует заплатить 2,5 млн рублей за выполнение научно-исследовательской работы под названием «Разработка и продвижение приложения «Самоучитель по башкирскому языку» для мобильных операционных систем». Объявили об этом 27 августа. Заявки на участие будут принимать еще достаточно долго — до 18 сентября, а рассматривать их будут 19 и 24 сентября. Оплатят закупку из средств бюджетного учреждения.

Работы должны быть выполнены в течение 50 календарных дней. От подрядчика потребуется провести исследования по лексике, терминологии, морфемике и грамматике башкирского языка на предмет адаптации к самостоятельному освоению языкового материала широким кругом населения, проанализировать проведенное исследование по этноориентированной методике обучения башкирскому языку как иностранному с позиции лингвокультурной адаптации для использования при разработке приложения «Самоучитель по башкирскому языку» для мобильных операционных систем, подготовить адаптированный образовательный материал для разработки мобильного приложения, разработать его, подготовить научные статьи с последующей их публикацией в научных изданиях.



Верховный суд Башкортостана готовится приобрести канцелярские товары на общую сумму в 1,37 млн рублей. Фото bashcomm.ru

9. Канцтовары для Верховного суда

Верховный суд Башкортостана готовится приобрести канцелярские товары на общую сумму в 1,37 млн рублей. Информация об аукционе появилась на портале госзакупок 23 августа, заявки принимаются до 2 сентября, а имя победителя станет известно 4-го числа. Покупку канцтоваров профинансируют из федерального бюджета.

Поставку потребуется выполнить в течение пяти рабочих дней. Всего понадобится 78 видов канцтоваров. Среди них — канцелярский набор из 14 предметов, шариковые ручки, калькуляторы, вертикальные лотки, льняные шпагаты, перекидные календари, фотобумага, бланки «почетная грамота», ручки-корректоры, дыроколы, канцелярское шило, самоклеящиеся неоновые закладки.

10. Десять лодок для Центра спортивной подготовки

Государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки» Республики Башкортостан 28 августа объявило об аукционе на поставку лодок по виду спорта «Гребля на байдарках и каноэ». Общая сумма закупки составит 1,36 млн рублей, заявки будут приниматься до 16 сентября, а итоги подведут 19-го числа.

Подрядчик должен будет поставить лодку байдарку-одиночку длиной 5,2 метра, семь лодок каноэ-одиночек длиной тоже 5,2 метра, а также две резиновые лодки длиной не менее 3,3 метра. Поставка лодок должна быть осуществлена в течение 30 календарных дней после подписания договора.

