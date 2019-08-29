Казанский ДСК на WorldSkills 2019 доказал: бетон не всегда серый!

В рамках «Олимпиады рабочих профессий» КДСК организовал яркий арт-проект

Четыре дня на чемпионате WorldSkills в павильоне Е создавали уникальный проект. Казанский ДСК установил на своей демонстрационной площадке четыре бетонные скульптуры, которые в режиме реального времени расписывали красками из баллончиков.

Разбивая стереотипы о серости

Стереотипы о том, что бетон — это серость и уныние, разбиты вдребезги. Уникальный арт-проект развернулся на глазах у представителей 63 стран мира: в рамках Международного чемпионата WorldSkills уличные художники и посетители павильона расписывали в яркие цвета четыре большие скульптуры: глаза Аполлона, макет руки, копию роденовского «Мыслителя» и голову Сократа.

Античная любовь к совершенству форм и дерзкие высказывания современной молодежи, яркие краски и высокие технологии — все это сплелось в уникальный творческий перформанс, основой для которого стал бетон — такой, казалось бы, привычный и обычный.

Инновационность технологий и креативный подход к обычным вещам

Арт-проект под слоганом «Бетон не всегда серый» организовал Казанский домостроительный комбинат, который, помимо строительства, занимается еще и поставками ЖБИ, высококачественных марок бетона и цемента. Здесь предлагают бетон разных марок с разной прочностью, морозостойкостью и водонепроницаемостью. На производстве работают по последним мировым стандартам: установлено современное оборудование, ведется постоянный лабораторный контроль качества ингредиентов, расширяется продуктовая линейка.

Бетон и ЖБИ КДСК поставляются на крупнейшие проекты жилищного строительства в республике. Казалось бы, чего еще желать?

Но здесь понимают и важность креативного подхода и хотят показать эстетику, казалось бы, простой и неромантичной работы. Площадка WorldSkills подошла для этого идеально: здесь собрались одновременно и профессионалы отрасли, и обычные зрители. Вместе они поучаствовали в уникальном арт-перформансе.

Стандарты WorldSkills на КДСК

Предприятие представило на Международном чемпионате рабочих профессий не только творческий проект. Два формовщика, которые работают на главном конвейере КДСК, — Никита Комаров и Радик Сиразетдинов — представляли страну в составе национальной сборной в компетенции «Бетонные строительные работы».

Стандарты WorldSkills на предприятии вводились не случайно: они позволяют держать руку на пульсе мировых тенденций работы в отрасли, не отставать от зарубежных коллег и постоянно осваивать новые технологии. Благодаря тому, что на КДСК внимательно следят за этими стандартами, некоторые инновации уже проникли не только в программу подготовки конкурсантов, но и на конвейеры предприятия, в промышленные масштабы.

И снова о стереотипах: оказывается, панельный дом — это удобно!

«Панельный дом» — еще один букет стереотипов, доставшийся нам от советского прошлого. Якобы и звукоизоляция-то там низкая, и теплопроводность-то у плит огромная — в «панельках» лучше не селиться, иначе вся ваша жизнь пройдет за попытками согреться и за подслушиванием, что же интересного происходит у соседей.

КДСК и застройщик ГК «Ак Барс Девелопмент» успешно разбивают и этот стереотип, на примерах жилых комплексов «Солнечный город»* и «Казань XXI век»**. Современные панели сделаны так, чтобы комфортность в доме была бы ничуть не хуже, чем в кирпичном строении. В них сплошной слой теплоизоляции, в котором нет мостиков холода. Да и с соседями разговаривать через стенку уже не получится: современные стандарты звукоизоляции не позволят это сделать. Прибавим к этому еще и высокоточную геометрию панелей, и то, что в них прямо на производстве встраивают окна, — и получается, что теплый, комфортный и уютный многоэтажный дом* из панелей КДСК можно построить за какие-нибудь три месяца.

Технологии бегут вперед. Растет скорость строительства, качество материалов, постоянно повышаются стандарты мастерства. КДСК работает на первой линии прогресса — чтобы сделать будущее еще ближе!

Партнерский материал