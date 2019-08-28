Отель «Олимп» выставлен на продажу за 490 миллионов рублей

Сумма инвестиций полностью застрахована выше, чем банковский депозит, и растет в цене!

Фото: Gредоставлено АИ «Менеджмент»

Компания АИ «Менеджмент» выставила на продажу отель «Олимп». О судьбе объекта и привлекательности для инвесторов — в эксклюзивном интервью генерального директора Антона Корнилова.

— Отель «Олимп» снова продается. Антон Юрьевич, расскажите, пожалуйста, почему продаете объект?

— Мы изначально покупали его с целью инвестиционных вложений с публичных торгов в рамках процедуры банкротства вместе с торговым комплексом «Олимп». Нашей целью было устранить все юридические риски, провести определенную модернизацию и выйти из данной сделки. На текущий момент все юридические риски отсутствуют, объект показывает хорошие финансовые результаты и он полностью готов к продаже.

— Вы сказали, что купили два объекта, сколько составили первоначальные инвестиции?

— Стоимость приобретения не раз освещалась в СМИ, мы участвовали в торгах по приобретению объектов, а также по приобретению мебели и оборудования, общая стоимость первоначальных инвестиций составила более 400 млн рублей, плюс порядка 170 миллионов мы потратили на уплату процентов, модернизацию и налоги. Итого наши вложения в объект составили более 570 млн рублей.

— Что с торговым комплексом, решили оставить себе?

— Торговый комплекс мы уже продали. Сумму сделки и покупателя разглашать не могу, скажу, что она была выгодная для обеих сторон.

«Олимп» — ближайший отель к аэропорту, плюс он находится в 5 минутах от метро и рядом с транспортными артериями города

— 490 млн рублей за отель 3 звезды выглядит дорого с учетом большого предложения на рынке?

— Каждый объект — уникален! И таких предложений больше нет. По итогам 2019 года мы прогнозируем оборот отеля свыше 70 млн рублей, EBITDA в 2020 году более 45 млн рублей, таким образом, будущий владелец, вкладывая 490 млн рублей, будет получать солидный годовой доход. На фоне снижающихся ставок по депозитам это очень хорошая альтернатива безрисковых инвестиций. Плюс недвижимость можно застраховать на всю сумму, а депозиты ограничиваются 1,4 млн рублей и только для физических лиц. Более того, этот отель уже рассматривают четверо покупателей, двое из которых — иностранцы.

— Оборот 70 млн рублей, при том что объект находится в спальном районе, как это возможно?

— Как уже сказал ранее, это уникальный объект. Весь центр перенасыщен гостиницами, а «Олимп» — самый близкий отель к аэропорту, плюс он находится в 5 минутах от метро и рядом с транспортными артериями города. Поэтому даже при стоимости номера менее 3 тыс. рублей среднегодовая загрузка отеля уже второй год подряд составляет в районе 70%, это оптимально для отельного бизнеса.

— Вы сказали, что эти инвестиции — аналог депозита, 9% годовых и отсутствие рисков — действительно хорошее предложение, но не у всех есть такая сумма для вложений...

— Мы это понимаем, поэтому с целью разделения потоков от инвестиций и удобства для будущих инвесторов внесли объект в уставный капитал новой компании и готовы продать ее доли нескольким инвесторам, вам не обязательно владеть всей суммой. Мы готовы к диалогу, наша цель — чтобы конечный покупатель получал хороший доход от инвестиций.

— И все же отель — не депозит, нужно же управлять этим бизнесом, как вы решаете эту проблему?

— Как только мы приобрели этот объект, мы заключили договор с профессиональной управляющей компанией, под управлением которой находятся четыре отеля в нашем городе. Они с радостью продолжат эффективно управлять этим объектом при новых владельцах.

Развитием отеля при новых владельцах продолжит заниматься профессиональная управляющая компания, под управлением которой находятся четыре отеля в Казани

— И последний вопрос: нас читает большое количество потенциальных инвесторов, к кому они могут обращаться?

— Пока мы не размещали этот объект в открытых источниках и открыли продажи только через агентов. В скором времени планируем выставить его на Avito, это хороший ресурс. Также те, кто уже заинтересовался, может оставить свою заявку по телефону: +7 9520 3000 55.

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