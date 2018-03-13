АО Нижнекамский механический завод

Общая информация

Предприятие было основано в 1972 году. Завод — единственный на территории России производителем камер резиносмешения для шинного производства и запасных частей к ним. Является структурным подразделением ПАО «Татнефть». Оказывает услуги по проведению всех видов ремонта и технического обслуживания технологического оборудования предприятий нефтехимического комплекса ПАО «Татнефть». АО «НМЗ» производит машиностроительную продукцию и нестандартное оборудование для предприятий нефтехимического комплекса ПАО «Татнефть».

Руководитель — Гиздатуллин Ильдар Котдусович

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