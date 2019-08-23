Объединяя башни: эстетика и практичность от #Суварстроит

Застройщик применит уникальное архитектурное решение, изящно соединив три дома бизнес-класса панорамными галереями

Фото: Илья Репин

20 августа #Суварстроит начал возводить между высотными домами в ЖК «Столичный» первый в столице Татарстана остекленный переход. В честь того, что строители приступили к монтажу металлических опор для будущих многофункциональных галерей, для жильцов и гостей комплекса бизнес-уровня устроили праздник с барбекю и развлекательной программой.

ЖК «Столичный» в цифрах

В проекте архитекторам уже удалось реализовать практически невозможное: за счет нестандартной геометрии периметра корпусов (они спроектированы без скучных прямых углов) абсолютно из каждой квартиры открывается красивый и по-настоящему захватывающий вид. У каждого собственника жилья он свой: на акваторию Казанки, мост «Миллениум», зеленые насаждения или красивые исторические и современные здания.

Округлая форма поворотных секций здания, открывающая шикарные панорамные виды, не единственное оригинальное решение застройщика. ЖК «Столичный» предлагает жильцам всю необходимую инфраструктуру не просто в шаговой доступности, а непосредственно на территории комплекса. Так, на охраняемой и закрытой от любопытных глаз площади в 150 тысяч квадратных метров будут располагаться три высотных дома этажностью от 17 до 22 этажей, детский сад и школа на 1200 учеников.

Первый дом сдан и уже заселен на 90%, на придворовой территории обустроены игровые и досуговые зоны, летний уличный кинотеатр, два футбольных поля и спортивные площадки. В строящейся второй очереди выкуплены 70% квартир. Третья «башня» от #Суварстроит предстанет во всей красе в 2021 году. В общей сложности в ЖК будет возведено 1627 квартир различной планировки.

Три высотных дома этажностью от 17 до 22 этажей будут соединены панорамными галереями

На территории жилого комплекса обеспечены повышенные меры безопасности: исключено проникновение посторонних лиц, ведется видеонаблюдение, круглосуточно дежурит охрана, на дверях подъездов установлена современная домофония, а также, по желанию жильцов, есть возможность подключения квартиры к системе «умный дом» для удаленного контроля со смартфона.



Переход в будущее



Кроме того, этот уникальный ЖК, расположенный в живописной части Ново-Савиновского района Казани, станет первым в Республике Татарстан, где три дома-башни будут связаны между собой функциональными остекленными переходами. У жителей появится дополнительное полезное пространство с рабочими, детскими, развлекательными и фитнес-зонами.

«Это легендарное, мне кажется, событие для Казани: первый жилой комплекс, в котором начато строительство переходных мостов между домами. Получается, по адресу: Чистопольская, 86/10 будет возведен самый большой дом в Казани, состоящий из трех корпусов, объединенных панорамными галереями. Это четыре уровня (на 4—5-х и на 17—18-х этажах), на которых будут располагаться помещения с учетом разных потребностей и интересов жителей» — прокомментировала ход строительных работ коммерческий директор #Суварстроит Эльвира Галяутдинова.

Эльвира Ринатовна пояснила, что на нижнем ярусе первой галереи (на уровне четвертого этажа) будет размещен коворкинг со всей необходимой техникой и средствами коммуникации, а также две зоны для проведения деловых встреч и совещаний, зона ожидания и столики в зоне отдыха с видом на Казанку. Таким образом, у жителей «Столичного» появится возможность принимать в родных стенах не только друзей и родных, но и важных бизнес-партнеров. Достаточно будет просто заранее уведомить о предстоящем гостевом визите управляющую компанию.

На втором ярусе первой галереи (на уровне пятого этажа) расположится детская зона, которая, вероятно, тоже не будет пустовать ни минуты. Это будет всепогодная детская площадка, где юные жители смогут вдоволь порезвиться. И мамам не придется уговаривать их одеться потеплее и беспокоиться о сквозняках.

«Представьте, что на улице непогода, и мамы с детьми могут с удобством переместиться с дворовой территории на детскую площадку в галерее. Она будет оборудована диванами и столиками для родителей», — отметила детали в концепции галереи Эльвира Галяутдинова.

Техническое воплощение



Уникальный по сложности проект, требующий геодезической слаженности и точности высотных работ, предполагает поэтапное возведение двух двухуровневых галерей. Высота каждой галереи — 7 метров, длина — более 15 метров.

«Максимальная высота галерей над землей — 62 метра. При строительстве каждой из них будет использовано 200 тонн металла и 450 кв. метров остекления. Переход однозначно станет уникальным для казанского рынка недвижимости. Для его возведения мы используем самые современные технологии. В частности, такие составные, как химические анкеры в составе конструкции, кроме собственного веса способны выдержать внушительную снеговую и полезную нагрузку», — поделился деталями архитектурного проекта генеральный директор #Суварстроит Руслан Нурмухаметов.

Генеральный директор компании-застройщика Руслан Нурмухаметов рассказал о технических особенностях строительства самого большого жилого дома в Казани. Фото: пресс-офис #Суварстроит

К строительству остальных галерей приступят по мере готовности третьего корпуса дома. Нижнему ярусу второй галереи (17-й этаж) планируется придать «мужской характер»: здесь разместится многофункциональный игровой зал с зоной отдыха. Придя сюда, жители смогут поиграть в бильярд или обсудить в компании единомышленников политику, спорт, автомобили и другие «мужские» темы. Верхний ярус второй галереи, расположенный на уровне 18-го этажа, отведен под спорт и отдых. Здесь установят тренажеры для силовых занятий, велотренажеры, беговые дорожки и столы для настольного тенниса.

Галерея — подарок, о котором не все догадывались



Выбирая «Столичный», покупатели оценивали прежде всего авторскую архитектуру, функциональные планировочные решения, ландшафтный дизайн и комфортность двора, удобное местоположение объекта, транспортную доступность, наличие подземного паркинга с лифтом и другие достоинства.

Функциональные панорамные галереи — одна из многочисленных изюминок ЖК «Столичный». Фото: пресс-офис #Суварстроит

А вот то, что в дополнение к остальным элементам комфорта, присущим жилью бизнес-класса, их дом будет оснащен еще и крытыми панорамными «коридорами» от одного дома к другому, стало для многих жильцов приятным сюрпризом. Как и то, что всеми этими локациями по мере их завершения жители жилого комплекса смогут пользоваться совершенно бесплатно.

Известие об этом «бонусе» руководство #Суварстроит решило преподнести своим клиентам на специально организованном празднике. Десятки жителей, не покидая дома, смогли погрузиться в атмосферу веселого загородного пикника: вечером 20 августа под приятную музыку по двору разлетелся аромат барбекю с нотами вина. Вино, кстати, дегустировали как в обычном виде, так и в виде глинтвейна. Кроме того, все желающие могли использовать красное вино весьма оригинальным способом — в качестве акварельных красок.

Мастер-класс по рисованию виноградным напитком оказался очень популярным: гости праздника охотно пробовали себя в этой нестандартной форме живописи

Мастер-класс по рисованию виноградным напитком оказался очень популярным. В то время как детей занимали аниматоры, родители пробовали себя в этой нестандартной форме живописи. Вечер завершился традиционным просмотром фильма с экрана летнего уличного кинотеатра, расположенного прямо во дворе. Это, кстати, еще одна из многочисленных изюминок ЖК «Столичный», который не перестает предвосхищать ожидания своих жителей.



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