Мед правильных пчел, дизайнерский түбәтәй и культурный код: на озере Кабан открылся «Печән Базары»

Как в условиях урбанизации живет национальная культура татар

Фото: Максим Платонов

Накануне днем в самом центре Казани — на набережной озера Кабан — стартовал фестиваль современного татарского дизайна и городской культуры «Печэн базары» («Сенной базар»). В центральной части города то и дело накрапывал дождь, однако это ничуть не пугало ни организаторов, ни гостей праздника: на «Печэн базары» со всей России съехалось более 100 дизайнеров, ремесленников, кулинаров, музыкантов и художников, в чьих работах прослеживается внимание к татарской национальной культуре. Седьмой по счету фестиваль в этом году открывает культурную афишу WorldSkills Kazan 2019 и проходит в два дня, поэтому до самого вечера 18 августа у казанцев будет возможность лучше узнать историю и традиции родного края и увидеть, как знакомые с детства предметы и идеи приобретают новые смыслы. О том, как челнинские кондитеры за два часа распродали 35 килограммов чак-чака и кто из современных татарских исполнителей вот-вот потеснит Салавата — в репортаже «Реального времени».

Московские татары пробуют на вкус казанский модный рынок, а пчеловоды распродают скромный «урожай»

Самыми массовыми площадками «Печэн базары» стали дизайн-маркет и фудкорт — павильоны с казылыком, традиционными татарскими чайными смесями, восточными сладостями, национальной выпечкой, ремесленными лавками и импровизированными шоу-румами молодых дизайнеров развернулись на десятки метров и выстроились в три ряда. За аренду одного торгового места на два дня организаторы феста из Всемирного форума татарской молодежи (ВФТМ) просили у предпринимателей по 8 тысяч рублей. Сумма немаленькая, учитывая, что большинство приглашенных мастеров на ярмарке либо называли себя самозанятыми (а порой и вовсе говорили, что находятся на пути к регистрации), либо представляли семейные или микропредприятия.

Тем не менее торговля в первый день фестиваля шла на ура, и арендаторы фестивальных лавок, по их утверждениям, окупали все затраты: уже через 40 минут после официального полуденного открытия площадь перед театром имени Камала наполнилась почитателями современной татарской культуры и просто любопытствующими туристами, с увлечением пробовавшими на вкус пахлаву и «татарский фаст-фуд» и примерявшими тюбетейки.

Уже на входе маркета гостей встречал предприниматель Ленар Сибгатуллин с самоваром на дровах и эксклюзивным «крафтлы чаем» — сбором с душицей и листьями смородины. Наибольшим же представительством в продуктовой части маркета однозначно обладали пчеловоды. Семья Закировых из Зеленодольского района держит 20 ульев и занимается пчеловодством уже с десяток лет. На фестивале они представили цветочный мед и лаванду.

На прилавке — мед в сотах, цветочный, липовый, с добавками из лесных орехов и ягод, перга и прополис. Фото Ольги Голыжбиной

Выставились на ярмарке и представители именитого «КФХ Зарипов» — династии пчеловодов в седьмом поколении из Лаишевского района Татарстана. Сейчас четыре брата — Ильфар, Нурислам, Гафур и Гильфан Зариповы — держат порядка 600 ульев на четырех пасеках, три из которых — лесные. На прилавке — мед в сотах, цветочный, липовый, с добавками из лесных орехов и ягод, перга и прополис. Все это представлено на «Печэн базары».

— Очень довольны фестивалем, будем работать и завтра. Привезли сюда практически всю нашу продукцию. Хотя конечно, в этом году меда меньше, но нас не коснулась общая беда (гибель пчелосемей в ряде районов республики, предположительно, из-за отравления сельхозхимикатами, — прим. ред.). Работаем так же, но на выходе получается меньше. К счастью, мед все же есть, и нам есть что предложить, — рассказала «Реальному времени» Ильсия Зарипова.

Кондитер Алия Ганиева из Набережных Челнов занимается изготовлением чак-чака по семейному рецепту уже два года и приехала на «Печән Базары» в первый раз. К фестивалю девушка готовилась четыре дня — в Казань она привезла 35 килограммов татарской национальной сладости, рассчитывая открыть дегустацию и раздать визитки, прощупав почву и перспективы, и совсем не ожидала такого интереса к своей продукции. «Я в восторге. Все, что планировала продать за два дня, ушло буквально за два с половиной часа. К половине третьего на прилавке не осталось совсем ничего», — поделилась она.

На дизайн-маркет «Печэн базары» в этом году приехало свыше сотни дизайнеров: выставились все казанские художники, интересующиеся стилизацией под национальную татарскую и мусульманскую одежду, ремесленники — мастера по дереву, металлу и коже из Алтая и Коми, значительная делегация прибыла из Москвы. В павильонах — платья, свитера, кардиганы, сумки, национальная обувь, кухонная утварь, предметы интерьера, резные металлические и деревянные украшения с татарскими принтами и даже халяль-косметика.

В павильонах — платья, свитера, кардиганы, сумки, национальная обувь, кухонная утварь, предметы интерьера. Фото Ольги Голыжбиной

Дизайнер Альбина Ахметгалеева родилась в Казани, но уже 15 лет живет в Москве. Два года назад девушка решила оставить работу и основала марку одежды и аксессуаров IDEL — шьет современные модели трикотажных женских и детских свитеров, шарфы с «переработанным» авторской мыслью татарским орнаментом. «Я на старте, у меня очень много идей, и я решила — где, как не в родной Казани, искать вдохновения», — с улыбкой рассказывает начинающий кутюрье.

— В Москве татарские национальные головные уборы очень популярны, у нас большая татарская диаспора, девушки и молодые люди любят подчеркнуть свою национальную идентичность, выходя в театр, на торжества, свадьбы, — рассказывает основательница московского бренда GabbaS collection, дизайнер этнических аксессуаров Светлана Габбасова. — В Казань привезла множество современных вариаций калфаков и тюбетеек, украшенных камнями, жемчугом, стразами. Вижу живой интерес, девушки вообще в полном восторге.

Авторскую коллекцию дизайнерских «татарских» платков представила на «Печэн базары» казанский дизайнер, член союза художников стран СНГ Елена Габдрахманова. Мастер считает, что татарки обделены «своим» платком с национальными цветочными и геометрическими орнаментами, это недоразумение она и решила исправить, основав в апреле этого года бренд Scarftat. Качественные изделия из шелка и полиэстера пользуются спросом, уверяет Елена, поэтому второй день фестиваля, возможно, она начнет с полупустыми витринами.

Фестиваль ВФТМ в каком-то смысле можно считать одной из успешных ярмарок самозанятых, мамочек в декрете здесь было немало: начинающий казанский предприниматель Тансылу Галимова вяжет сумки из трикотажной пряжи и продает их под брендом ZULEYHA BEYLI, молодой дизайнер Олеся Проскура изготавливает деревянную бижутерию и вручную расписывает ее маслом по авторским эскизам, стилизуя татарские орнаменты, а профессиональная швея Динара Галимова из Зеленодольска может научить тысяче и одной вариации завязывания платка.

Отметим, что терминалов для безналичной оплаты здесь никто не держит, но за редким исключением участники маркета готовы предложить оплатить свой товар или услуги через переводы в мобильных банках.

Терминалов для безналичной оплаты здесь никто не держит, но за редким исключением участники маркета готовы предложить оплатить свой товар или услуги через переводы в мобильных банках

Председатель ВКТ представляет: «Почему татарские парни не женятся?»

Будет чем заняться на «Печэн базары» и ярым противникам шоппинга — на площадке у стен театра имени Камала установили два шатра для поддержания в тонусе «серого вещества». Площадка «Гыйлем» («Просвещение») в первый день фестиваля принимала лекцию активистки движения «Экологично» Гузелии Гиматдиновой о культуре обращения с отходами, мастер-класс для начинающих переводчиков с татарского языка и презентацию педагога Актанышской гимназии Ленара Хусаинова — преподаватель делился секретами проектной работы в национальной школе. Сегодня «Гыйлем» откроется в полдень: до 15 часов в шатре будет выступать Илсия Ахматгалиева с лекцией о правильном питании, а затем, до самого закрытия площадки в 18 часов, гостям фестиваля представят проект «Лекторий Хәлбуки» — серию коротких интенсивов по биологии, генетике и биотехнологиям на татарском языке.

Второй шатер в течение всего фестиваля работает в режиме лектория. В первый день здесь отметились музыкант Радиф Кашапов, режиссер-постановщик Туфан Имамутдинов, историк Айрат Файзрахманов и многие другие представители казанских креативных индустрий, представившие свой взгляд на развитие национальной музыки, театра и городской среды Татарстана. Сегодня лекторий откроется в 13 часов дискуссией телеведущего Батыра Харисова и председателя ВФТМ Ленарии Муслюмовой с шуточным названием «Почему татарские парни не женятся?». В 14 часов инициативу в лектории перехватит ученый-исламовед Резеда Сафиуллина с темой «Что только не видит татарская свекровь?». За ироничными темами выступлений стоят серьезные вопросы, которые все отчетливее дают о себе знать в наши дни, подчеркивают организаторы феста.

В 15 часов в шатре стартует лекция об истории Казани член-корреспондента Академии наук РТ Фаяза Хузина. Еще через час доктор философии, ассистент-профессор Амстердамского университета, специалист по исламской культуре Альфрид Бустанов выступит с темой «Репрессии изнутри: рассказы о жизни в советском лагере». В 17 часов в лектории пройдет презентация коллекции виниловых пластинок с культовой музыкой прошлого века, которую собрал Инсаф Хамитов, начальник отдела рекламы Камаловского театра. Заключительной встречей «Печэн базары» в 18 часов станет выступление известного казанского архитектора Айвара Саттарова на тему «Формирование современной татарской культовой архитектуры».

На фестивале постоянно работает детская зона: здесь выставлены павильоны детского телеканала «Шаян ТВ», «игровые комнаты», площадки кулинарных мастер-классов

Экскурсии по Старо-Татарской слободе с «камаловцем», татарский рок и короткий метр с заходом солнца

На фестивале постоянно работает детская зона: здесь выставлены павильоны детского телеканала «Шаян ТВ», игровые комнаты, площадки кулинарных мастер-классов. По соседству, во взрослой мастерской, в первый день работали профессиональные каллиграфы и педагоги по актерскому мастерству, специалисты по воссозданию семейного древа. С 13 часов 18 августа здесь же пройдет бесплатный мастер-класс по рисованию от центра «Ихсан», после 15 часов в мастерской будут учить играть в татарские настольные игры.

Сегодня в рамках «Печэн базары» будут организованы сразу три бесплатные пешие экскурсии по историческим местам Казани — окрестностям озера Кабан и Старо-татарской слободы, причем проводиться они будут как на татарском, так и на русском языке. В 13 часов стартует маршрут по Старо-татарской слободе с экскурсоводом Лилией Калимуллиной на русском, в 14.30 артист Татарского театра им. Г. Камала проведет всех желающих по тому же маршруту, но рассказывать об истории этих мест уже будет на татарском языке. Еще одна татароязычная экскурсия начнется в 16 часов, проводить ее будет директор Музея исламской культуры Ильнур Низамиев.

Одной из ключевых локаций феста стала главная сцена — здесь проходят акустические концерты современных татароязычных музыкантов и инструменталистов, тяготеющих к стилизации татарского звучания. В первый день «Печэн базары» публику собирали Радиф Кашапов, Марат Сулейманов и женское вокальное трио «Бэллур». Сегодня с 17.30 сцену займут уже хорошо знакомые местным меломанам татарские рок-группы Gauga и «Карт Аяк», молодой композитор и певец Ильдар Харисов и начинающие исполнители.

С 13 часов на фестивале работает площадка «Әдәбият» («Литература»): в зоне маркета располагаются павильоны книжного магазина «Татарский дом книги», где по сниженным ценам можно найти детскую и взрослую татароязычную литературу, издания, посвященные истории Казани и Татарстана на русском языке, свои стенды представили «Таткнигоиздат» и «Юлбасма». 18 августа с 15 часов в шатре «Әдәбият» стартует интеллектуальный квиз «Әбүгалисина», а в 18 часов состоится поэтический баттл молодых мастеров слова на татарском языке.

Основная часть «Печэн базары» сворачивается уже с заходом солнца, но кинотеатр фестиваля начинает свою работу только поздним вечером. С 20 до 22 часов здесь показывают короткометражные фильмы. В заключительный день фестиваля зрителей познакомят с лентами молодого московского режиссера Влада Сакары «С 9 до 6», казанца Байбуллата Батуллина «0 1/2» и художницы Елены Ермолиной «Гульназек. Повелитель дивов».

1 / 33 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов