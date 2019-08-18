Мед правильных пчел, дизайнерский түбәтәй и культурный код: на озере Кабан открылся «Печән Базары»
Как в условиях урбанизации живет национальная культура татар
Накануне днем в самом центре Казани — на набережной озера Кабан — стартовал фестиваль современного татарского дизайна и городской культуры «Печэн базары» («Сенной базар»). В центральной части города то и дело накрапывал дождь, однако это ничуть не пугало ни организаторов, ни гостей праздника: на «Печэн базары» со всей России съехалось более 100 дизайнеров, ремесленников, кулинаров, музыкантов и художников, в чьих работах прослеживается внимание к татарской национальной культуре. Седьмой по счету фестиваль в этом году открывает культурную афишу WorldSkills Kazan 2019 и проходит в два дня, поэтому до самого вечера 18 августа у казанцев будет возможность лучше узнать историю и традиции родного края и увидеть, как знакомые с детства предметы и идеи приобретают новые смыслы. О том, как челнинские кондитеры за два часа распродали 35 килограммов чак-чака и кто из современных татарских исполнителей вот-вот потеснит Салавата — в репортаже «Реального времени».
Московские татары пробуют на вкус казанский модный рынок, а пчеловоды распродают скромный «урожай»
Самыми массовыми площадками «Печэн базары» стали дизайн-маркет и фудкорт — павильоны с казылыком, традиционными татарскими чайными смесями, восточными сладостями, национальной выпечкой, ремесленными лавками и импровизированными шоу-румами молодых дизайнеров развернулись на десятки метров и выстроились в три ряда. За аренду одного торгового места на два дня организаторы феста из Всемирного форума татарской молодежи (ВФТМ) просили у предпринимателей по 8 тысяч рублей. Сумма немаленькая, учитывая, что большинство приглашенных мастеров на ярмарке либо называли себя самозанятыми (а порой и вовсе говорили, что находятся на пути к регистрации), либо представляли семейные или микропредприятия.
Тем не менее торговля в первый день фестиваля шла на ура, и арендаторы фестивальных лавок, по их утверждениям, окупали все затраты: уже через 40 минут после официального полуденного открытия площадь перед театром имени Камала наполнилась почитателями современной татарской культуры и просто любопытствующими туристами, с увлечением пробовавшими на вкус пахлаву и «татарский фаст-фуд» и примерявшими тюбетейки.
Уже на входе маркета гостей встречал предприниматель Ленар Сибгатуллин с самоваром на дровах и эксклюзивным «крафтлы чаем» — сбором с душицей и листьями смородины. Наибольшим же представительством в продуктовой части маркета однозначно обладали пчеловоды. Семья Закировых из Зеленодольского района держит 20 ульев и занимается пчеловодством уже с десяток лет. На фестивале они представили цветочный мед и лаванду.
Выставились на ярмарке и представители именитого «КФХ Зарипов» — династии пчеловодов в седьмом поколении из Лаишевского района Татарстана. Сейчас четыре брата — Ильфар, Нурислам, Гафур и Гильфан Зариповы — держат порядка 600 ульев на четырех пасеках, три из которых — лесные. На прилавке — мед в сотах, цветочный, липовый, с добавками из лесных орехов и ягод, перга и прополис. Все это представлено на «Печэн базары».
— Очень довольны фестивалем, будем работать и завтра. Привезли сюда практически всю нашу продукцию. Хотя конечно, в этом году меда меньше, но нас не коснулась общая беда (гибель пчелосемей в ряде районов республики, предположительно, из-за отравления сельхозхимикатами, — прим. ред.). Работаем так же, но на выходе получается меньше. К счастью, мед все же есть, и нам есть что предложить, — рассказала «Реальному времени» Ильсия Зарипова.
Кондитер Алия Ганиева из Набережных Челнов занимается изготовлением чак-чака по семейному рецепту уже два года и приехала на «Печән Базары» в первый раз. К фестивалю девушка готовилась четыре дня — в Казань она привезла 35 килограммов татарской национальной сладости, рассчитывая открыть дегустацию и раздать визитки, прощупав почву и перспективы, и совсем не ожидала такого интереса к своей продукции. «Я в восторге. Все, что планировала продать за два дня, ушло буквально за два с половиной часа. К половине третьего на прилавке не осталось совсем ничего», — поделилась она.
На дизайн-маркет «Печэн базары» в этом году приехало свыше сотни дизайнеров: выставились все казанские художники, интересующиеся стилизацией под национальную татарскую и мусульманскую одежду, ремесленники — мастера по дереву, металлу и коже из Алтая и Коми, значительная делегация прибыла из Москвы. В павильонах — платья, свитера, кардиганы, сумки, национальная обувь, кухонная утварь, предметы интерьера, резные металлические и деревянные украшения с татарскими принтами и даже халяль-косметика.
Дизайнер Альбина Ахметгалеева родилась в Казани, но уже 15 лет живет в Москве. Два года назад девушка решила оставить работу и основала марку одежды и аксессуаров IDEL — шьет современные модели трикотажных женских и детских свитеров, шарфы с «переработанным» авторской мыслью татарским орнаментом. «Я на старте, у меня очень много идей, и я решила — где, как не в родной Казани, искать вдохновения», — с улыбкой рассказывает начинающий кутюрье.
— В Москве татарские национальные головные уборы очень популярны, у нас большая татарская диаспора, девушки и молодые люди любят подчеркнуть свою национальную идентичность, выходя в театр, на торжества, свадьбы, — рассказывает основательница московского бренда GabbaS collection, дизайнер этнических аксессуаров Светлана Габбасова. — В Казань привезла множество современных вариаций калфаков и тюбетеек, украшенных камнями, жемчугом, стразами. Вижу живой интерес, девушки вообще в полном восторге.
Авторскую коллекцию дизайнерских «татарских» платков представила на «Печэн базары» казанский дизайнер, член союза художников стран СНГ Елена Габдрахманова. Мастер считает, что татарки обделены «своим» платком с национальными цветочными и геометрическими орнаментами, это недоразумение она и решила исправить, основав в апреле этого года бренд Scarftat. Качественные изделия из шелка и полиэстера пользуются спросом, уверяет Елена, поэтому второй день фестиваля, возможно, она начнет с полупустыми витринами.
Фестиваль ВФТМ в каком-то смысле можно считать одной из успешных ярмарок самозанятых, мамочек в декрете здесь было немало: начинающий казанский предприниматель Тансылу Галимова вяжет сумки из трикотажной пряжи и продает их под брендом ZULEYHA BEYLI, молодой дизайнер Олеся Проскура изготавливает деревянную бижутерию и вручную расписывает ее маслом по авторским эскизам, стилизуя татарские орнаменты, а профессиональная швея Динара Галимова из Зеленодольска может научить тысяче и одной вариации завязывания платка.
Отметим, что терминалов для безналичной оплаты здесь никто не держит, но за редким исключением участники маркета готовы предложить оплатить свой товар или услуги через переводы в мобильных банках.
Председатель ВКТ представляет: «Почему татарские парни не женятся?»
Будет чем заняться на «Печэн базары» и ярым противникам шоппинга — на площадке у стен театра имени Камала установили два шатра для поддержания в тонусе «серого вещества». Площадка «Гыйлем» («Просвещение») в первый день фестиваля принимала лекцию активистки движения «Экологично» Гузелии Гиматдиновой о культуре обращения с отходами, мастер-класс для начинающих переводчиков с татарского языка и презентацию педагога Актанышской гимназии Ленара Хусаинова — преподаватель делился секретами проектной работы в национальной школе. Сегодня «Гыйлем» откроется в полдень: до 15 часов в шатре будет выступать Илсия Ахматгалиева с лекцией о правильном питании, а затем, до самого закрытия площадки в 18 часов, гостям фестиваля представят проект «Лекторий Хәлбуки» — серию коротких интенсивов по биологии, генетике и биотехнологиям на татарском языке.
Второй шатер в течение всего фестиваля работает в режиме лектория. В первый день здесь отметились музыкант Радиф Кашапов, режиссер-постановщик Туфан Имамутдинов, историк Айрат Файзрахманов и многие другие представители казанских креативных индустрий, представившие свой взгляд на развитие национальной музыки, театра и городской среды Татарстана. Сегодня лекторий откроется в 13 часов дискуссией телеведущего Батыра Харисова и председателя ВФТМ Ленарии Муслюмовой с шуточным названием «Почему татарские парни не женятся?». В 14 часов инициативу в лектории перехватит ученый-исламовед Резеда Сафиуллина с темой «Что только не видит татарская свекровь?». За ироничными темами выступлений стоят серьезные вопросы, которые все отчетливее дают о себе знать в наши дни, подчеркивают организаторы феста.
В 15 часов в шатре стартует лекция об истории Казани член-корреспондента Академии наук РТ Фаяза Хузина. Еще через час доктор философии, ассистент-профессор Амстердамского университета, специалист по исламской культуре Альфрид Бустанов выступит с темой «Репрессии изнутри: рассказы о жизни в советском лагере». В 17 часов в лектории пройдет презентация коллекции виниловых пластинок с культовой музыкой прошлого века, которую собрал Инсаф Хамитов, начальник отдела рекламы Камаловского театра. Заключительной встречей «Печэн базары» в 18 часов станет выступление известного казанского архитектора Айвара Саттарова на тему «Формирование современной татарской культовой архитектуры».
Экскурсии по Старо-Татарской слободе с «камаловцем», татарский рок и короткий метр с заходом солнца
На фестивале постоянно работает детская зона: здесь выставлены павильоны детского телеканала «Шаян ТВ», игровые комнаты, площадки кулинарных мастер-классов. По соседству, во взрослой мастерской, в первый день работали профессиональные каллиграфы и педагоги по актерскому мастерству, специалисты по воссозданию семейного древа. С 13 часов 18 августа здесь же пройдет бесплатный мастер-класс по рисованию от центра «Ихсан», после 15 часов в мастерской будут учить играть в татарские настольные игры.
Сегодня в рамках «Печэн базары» будут организованы сразу три бесплатные пешие экскурсии по историческим местам Казани — окрестностям озера Кабан и Старо-татарской слободы, причем проводиться они будут как на татарском, так и на русском языке. В 13 часов стартует маршрут по Старо-татарской слободе с экскурсоводом Лилией Калимуллиной на русском, в 14.30 артист Татарского театра им. Г. Камала проведет всех желающих по тому же маршруту, но рассказывать об истории этих мест уже будет на татарском языке. Еще одна татароязычная экскурсия начнется в 16 часов, проводить ее будет директор Музея исламской культуры Ильнур Низамиев.
Одной из ключевых локаций феста стала главная сцена — здесь проходят акустические концерты современных татароязычных музыкантов и инструменталистов, тяготеющих к стилизации татарского звучания. В первый день «Печэн базары» публику собирали Радиф Кашапов, Марат Сулейманов и женское вокальное трио «Бэллур». Сегодня с 17.30 сцену займут уже хорошо знакомые местным меломанам татарские рок-группы Gauga и «Карт Аяк», молодой композитор и певец Ильдар Харисов и начинающие исполнители.
С 13 часов на фестивале работает площадка «Әдәбият» («Литература»): в зоне маркета располагаются павильоны книжного магазина «Татарский дом книги», где по сниженным ценам можно найти детскую и взрослую татароязычную литературу, издания, посвященные истории Казани и Татарстана на русском языке, свои стенды представили «Таткнигоиздат» и «Юлбасма». 18 августа с 15 часов в шатре «Әдәбият» стартует интеллектуальный квиз «Әбүгалисина», а в 18 часов состоится поэтический баттл молодых мастеров слова на татарском языке.
Основная часть «Печэн базары» сворачивается уже с заходом солнца, но кинотеатр фестиваля начинает свою работу только поздним вечером. С 20 до 22 часов здесь показывают короткометражные фильмы. В заключительный день фестиваля зрителей познакомят с лентами молодого московского режиссера Влада Сакары «С 9 до 6», казанца Байбуллата Батуллина «0 1/2» и художницы Елены Ермолиной «Гульназек. Повелитель дивов».
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