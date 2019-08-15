С юбилеем! Как «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер» поздравлял Евгения Борца

Сегодня на Пушечном дворе казанского кремля прошел большой юбилейный концерт «5:0» композитора и аранжировщика российской джазовой сцены, джазового пианиста Евгения Борца. Концерт состоялся в рамках XIII Международного фестиваля импровизационной музыки «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер» На юбилейном вечере выступили его друзья из мира музыки, театра и кино: Андрей Макаревич, Даниил Спиваковский, Константин Гевондян, Полина Касьянова, Леван Ломидзе, Ольга Скепнер и др.