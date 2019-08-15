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С юбилеем! Как «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер» поздравлял Евгения Борца

22:53, 15.08.2019
С юбилеем! Как «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер» поздравлял Евгения Борца Фото: Максим Платонов

Сегодня на Пушечном дворе казанского кремля прошел большой юбилейный концерт «5:0» композитора и аранжировщика российской джазовой сцены, джазового пианиста Евгения Борца. Концерт состоялся в рамках XIII Международного фестиваля импровизационной музыки «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер» На юбилейном вечере выступили его друзья из мира музыки, театра и кино: Андрей Макаревич, Даниил Спиваковский, Константин Гевондян, Полина Касьянова, Леван Ломидзе, Ольга Скепнер и др.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Видео Камиля Исмаилова, фото Максима Платонова
ОбществоКультура Татарстан
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