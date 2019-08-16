«Тигролет», обнаружение гранат и символический полет в Париж

В преддверии Дня Воздушного Флота России сотрудники казанского аэропорта раскрыли детям секреты своей работы

Фото: Руслан Гумаров

Вчера, 15 августа, в воздушной гавани прошла тематическая экскурсия для детей и их родителей — репортеров и блогеров. Погружение в мир авиации началось со знакомства с историей и устройством аэропортовых терминалов.

Пассажирский трафик растет, безопасность — тоже

Ровно через месяц МАКу исполняется 40 лет — солидный возраст, за который аэропорт преобразился до неузнаваемости. Если в первые годы прием ВС не носил систематического характера, «погоду запрашивали» на ближайшей железнодорожной станции, а пассажиров регистрировали в здании гостиницы, то сегодня в это верится с трудом. и продолжает динамично развиваться. В 2011 году по показателям пассажиропотока казанский аэропорт впервые перешагнул отметку в 1 миллион пассажиров. В 2015 году — «взял» планку в 2 млн пассажиров, по итогам 2018 — его услугами воспользовались уже свыше 3 млн деловых и частных туристов.

Такими статистическими данными с гостями поделился представитель службы авиационной безопасности МАК Виктор Гафаров, чья работа — сделать все, чтобы прилет или вылет пассажиров были максимально комфортными и безопасными.

Несмотря на то, что объемы пассажирооборота ежегодно вырастают почти на четверть, качество авиационной безопасности остается стабильно высоким. Чтобы продемонстрировать все этапы работы, которая «на первый взгляд как будто не видна», детей сперва провели к стойке регистрации, вручили символические посадочные талоны на рейс «Казань — Париж» и отправили на предполетный досмотр.

Сотрудники САБ продемонстрировали технологические особенности досмотрового оборудования при обнаружении взрывных устройств и других запрещенных предметов. Фото Руслана Гумарова

В зоне досмотра Виктор Гафаров показали им технологические особенности досмотрового оборудования, способного обнаружить взрывные устройства, оружие и боеприпасы при любых условиях, показал принцип работы стационарных и портативных металлодетекторов. В качестве наглядного примера, по досмотровой ленте провезли кейс с муляжами грант, гильз, детонаторов и других запрещенных предметов. Кроме того, все желающие смогли попробовать себя в роли инспекторов досмотра и лично обнаружить «звенящие предметы» на родителях или сверстниках.

Знакомство с «Тигролетом»

Далее, надев жилеты безопасности и пройдя просмотровые процедуры, экскурсанты отправились на авиационный перрон. Впереди их ждала встреча с главным героем программы — двухпалубным широкофюзеляжным пассажирским самолетом Boeing747-400 авиакомпании «Россия».

Данный тип воздушного судна вызывает неподдельный интерес не только у детей, но и у настоящих профессионалов от авиации. Заметной невооруженным глазом особенностью данного «Боинга» является «горб», в котором расположен еще один этаж пассажирских кресел: 28 — для пассажиров, выбравших эконом-класс, и еще 12 кресел-коконов бизнес-класса. Специально для праздничного мероприятия авиаперевозчик предоставил борт в необычной ливрее (раскраске).

На носовой части ВС красуется морда амурского тигра, за что самолет был вскоре прозван «Тигролетом». В таком двухэтажный «Боинг» летает с осени 2016 года. Именно тогда авиакомпания «Россия» совместно с центром «Амурский тигр» приняли решение с его помощью привлечь широкое общественное внимание к проблеме сохранения популяции редких видов диких животных.

По информации перевозчика, покраской самолета занимались 44 человека в сутки, работа заняла 12 дней. Затраты на проект исчислялись километрами специальной пленки и бумаги, сотнями литров грунтовки, красок и лаков. В итоге в новой спецливрее самолет потяжелел почти на 500 кг. Красил самолет художник Андрэ Эйсель и его сын Максимилиан. Всю работу контролировал и помогал в нанесении ливреи дизайнер авиакомпании «Россия» Алексей Переславцев, который разработал 3Dмодель спецливреи на фюзеляже лайнера. При разработке проекта Алексей срисовывал морду тигра с настоящего животного.

На носовой части ВС красуется морда амурского тигра, за что самолет был вскоре прозван «Тигролетом». Фото Руслана Гумарова

С интересом слушая рассказы членов экипажа о внешних и конструкционных особенностях лайнера, ребята узнали много интересного о работе авиационной техники, узнали, каким необычным образом на самолет подается бортовое питание, смогли сделать много оригинальных фотографий и поблагодарить за памятные презенты.

По словам представителя авиакомпании, загрузка на сегодняшнего чартерный рейс Казань — Анталья составила 100%, а значит с помощью одного только «Тигролета» показатели трафика увеличились на 522 пассажира.

Попрощавшись с экипажем, ребята сели в перронный автобус и отправились к взлетно-посадочной полосе, чтобы проводить лайнер в путешествие. Многотонная «железная птица» авиакомпании «Россия» пронеслась мимо них по бетонному покрытию ВПП на огромной скорости и, под восторженные детские вздохи, взмыла в небо.

Вероятно, кто-то из экскурсантов впечатлился настолько, что обрел мечту связать свою жизнь с авиацией.

Интернет-газета «Реальное время»