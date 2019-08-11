Видео недели: штурм дома Атамбаева, Тарантино в Москве и ударный дрон «Охотник»

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Штурм дома Атамбаева

На этой неделе власти Киргизии решили арестовать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Однако штурмовать его дом спецназу пришлось два дня — на защиту Атамбаева вышли мужчины близлежащих селений. Первая группа силовиков была захвачена в заложники. В итоге получились кадры, достойные голливудского боевика. Сейчас экс-президент, которого подозревают в коррупции, находится в СИЗО.

Бердымухамедов жив

А вот у действующего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова дела идут намного лучше. По всей видимости, с целью опровержения слухов о его смерти СМИ Туркмении опубликовали видео, рассказывающее о том, как глава государства проводит отпуск. Ролик показал Бердымухамедова: стреляющим, плавающим в бассейне, занимающимся в спортзале и дрифтующим на краю кратера, известного как «Врата ада».

Обыски у Навального

В четверг, 8 августа, в офис Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального пришли следователи и полиция. Обыск длился 11 часов. Организация подозревается в отмывании денег.



Тарантино в Москве

Культовый режиссер Квентин Тарантино представил в Москве свой новый фильм «Однажды в Голливуде». Он провел пресс-конференцию, на которой рассказал, в частности, о своей следующей картине. Кроме того, Тарантино побывал на экскурсии, которую для него провел министр культуры РФ Владимир Мединский.

Первое видео ударного дрона

В среду Минобороны РФ опубликовало первое видео российского боевого беспилотника. Ударный дрон «Охотник» поднялся в воздух и покружился над аэродромом.



Львица на казанском балконе

В Казани очевидцы выложили видео, на котором запечатлена голова львицы, высунувшаяся из окна балкона. Авторы ролика недоумевают, как зверь оказался в обычной многоэтажке.



Надежда Савченко и море

Бывший депутат Верховной рады Украины поплавала в Балтийском море прямо в длинном платье. «Балтийское море летом напоминает Черное море зимой. Холодная вода наполняет силой!» — прокомментировала она свой поступок в своем «Фейсбуке».



Потоп в Ульяновске



В Ульяновской области из-за сильных дождей случился настоящий потоп. В Димитровграде ушли под воду первые этажи зданий. Транспорту досталось не меньше.

Юбилей Кашпировского

Сегодня знаменитому психотерапевту-гипнотизеру Анатолию Кашпировскому исполняется 80 лет. Кашпировский прославился в конце 80-х своими сеансами на советском телевидении. В 90-е он избирался депутатом Госдумы от ЛДПР и принимал участие в освобождении заложников во время теракта в Буденновске.

Картонные машины

На этой неделе появилось сразу два нашумевших видео, связанных с картонными автомобилями. Команда «Формулы 1» McLaren пригласила к себе семью 4-летнего мальчика Логана Хартли, прославившегося в Twitter благодаря сделанной им коробке, расписанной под болид одного из пилотов команды Ландо Норриса. Малышу показали автомобили марки и подарили более точную копию болида, но также из картона.

А житель Нижнего Новгорода сконструировал картонный «гелик-велик» — макет Mercedes-Benz G-класса с велосипедом внутри. За поездку на своем ТС по площади Лядова юноша был оштрафован.