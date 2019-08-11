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Видео недели: штурм дома Атамбаева, Тарантино в Москве и ударный дрон «Охотник»

07:00, 11.08.2019

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Видео недели: штурм дома Атамбаева, Тарантино в Москве и ударный дрон «Охотник» Фото: anna-news.info

Штурм дома Атамбаева

На этой неделе власти Киргизии решили арестовать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Однако штурмовать его дом спецназу пришлось два дня — на защиту Атамбаева вышли мужчины близлежащих селений. Первая группа силовиков была захвачена в заложники. В итоге получились кадры, достойные голливудского боевика. Сейчас экс-президент, которого подозревают в коррупции, находится в СИЗО.

Бердымухамедов жив

А вот у действующего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова дела идут намного лучше. По всей видимости, с целью опровержения слухов о его смерти СМИ Туркмении опубликовали видео, рассказывающее о том, как глава государства проводит отпуск. Ролик показал Бердымухамедова: стреляющим, плавающим в бассейне, занимающимся в спортзале и дрифтующим на краю кратера, известного как «Врата ада».

Обыски у Навального

В четверг, 8 августа, в офис Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального пришли следователи и полиция. Обыск длился 11 часов. Организация подозревается в отмывании денег.

Тарантино в Москве

Культовый режиссер Квентин Тарантино представил в Москве свой новый фильм «Однажды в Голливуде». Он провел пресс-конференцию, на которой рассказал, в частности, о своей следующей картине. Кроме того, Тарантино побывал на экскурсии, которую для него провел министр культуры РФ Владимир Мединский.

Первое видео ударного дрона

В среду Минобороны РФ опубликовало первое видео российского боевого беспилотника. Ударный дрон «Охотник» поднялся в воздух и покружился над аэродромом.

Львица на казанском балконе

В Казани очевидцы выложили видео, на котором запечатлена голова львицы, высунувшаяся из окна балкона. Авторы ролика недоумевают, как зверь оказался в обычной многоэтажке.

Надежда Савченко и море

Бывший депутат Верховной рады Украины поплавала в Балтийском море прямо в длинном платье. «Балтийское море летом напоминает Черное море зимой. Холодная вода наполняет силой!» — прокомментировала она свой поступок в своем «Фейсбуке».

Потоп в Ульяновске

В Ульяновской области из-за сильных дождей случился настоящий потоп. В Димитровграде ушли под воду первые этажи зданий. Транспорту досталось не меньше.

Юбилей Кашпировского

Сегодня знаменитому психотерапевту-гипнотизеру Анатолию Кашпировскому исполняется 80 лет. Кашпировский прославился в конце 80-х своими сеансами на советском телевидении. В 90-е он избирался депутатом Госдумы от ЛДПР и принимал участие в освобождении заложников во время теракта в Буденновске.

Картонные машины

На этой неделе появилось сразу два нашумевших видео, связанных с картонными автомобилями. Команда «Формулы 1» McLaren пригласила к себе семью 4-летнего мальчика Логана Хартли, прославившегося в Twitter благодаря сделанной им коробке, расписанной под болид одного из пилотов команды Ландо Норриса. Малышу показали автомобили марки и подарили более точную копию болида, но также из картона.

А житель Нижнего Новгорода сконструировал картонный «гелик-велик» — макет Mercedes-Benz G-класса с велосипедом внутри. За поездку на своем ТС по площади Лядова юноша был оштрафован.

Евгений Калашников
Общество
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