Куда пойти в Казани: авиашоу, «Сенной базар» и фильмы «Свияжск АРТели»

Афиша мероприятий с 12 по 18 августа

Фото: Максим Платонов

На предстоящей неделе в Казани состоится показ фильмов в рамках off-программы «Свияжск АРТели», на набережной озера Кабан пройдет «Сенной базар», а на «Казанской ярмарке» вас будут ждать на выставке натуральных продуктов. В конце недели у центра семьи «Казан» для гостей и жителей столицы состоится авиашоу «Я выбираю небо!». Подробности — в воскресном обзоре «Реального времени».

Фотовыставка «Планета земля: Индия»

В Доме дружбы народов РТ 12 августа состоится открытие фотовыставки «Планета земля: Индия». Экспозиция будет работать до 16 августа включительно.

Вход свободный, 12 августа начало в 16:00, с 13 по 16 августа — в 9:00.

0+

В Выставочном центре «Казанская ярмарка» пройдет выставка-продажа натуральных продуктов от производителей. Фото Максима Платонова

Ярмарка натуральных продуктов

С 14 по 18 августа в Выставочном центре «Казанская ярмарка» пройдет выставка-продажа натуральных продуктов от производителей. На ней можно будет купить фермерские продукты, деликатесы из рыбы и мяса, полуфабрикаты, молочную продукцию, кондитерские изделия, сушеные грибы и ягоды и другое.

Вход свободный, начало в 10:00.

0+

Пианист Евгений Борц выступит на фестивале «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер»

15 августа состоится большой юбилейный концерт одного из ведущих композиторов и аранжировщиков российской джазовой сцены, пианиста Евгения Борца. Напомним, что джазовые вечера в Пушечном дворе Казанского кремля проходят еженедельно с 11 июля по 22 августа. В афише фестиваля семь концертов, участвуют в которых музыканты и коллективы из России, Германии, США.

Стоимость билетов — от 500 до 1 400 рублей. Начало — в 19.00.

12+

17 и 18 августа на набережной озера Кабан пройдет фестиваль современной татарской культуры «Печән базары» («Сенной базар»). Фото Олега Тихонова

«Сенной базар» на набережной озера Кабан

17 и 18 августа на набережной озера Кабан пройдет фестиваль современной татарской культуры «Печән базары» («Сенной базар»). В этот день можно будет посетить дизайн-маркет, лекции и мастер-классы, кинопоказы, экскурсии и концерт. Также на фестивале работают секонд-хенд и фудкорт с национальными блюдами.

Вход свободный, начало — в 12.00.

0+

КФУ предлагает пройти тест по медицине

17 августа Казанский федеральный университет совместно с просветительским проектом «Открытая лабораторная» проведет научно-популярную акцию, посвященную медицине.

Лабораторная пройдет в формате теста. Темы вопросов — здоровое питание, болезни и их лечение, достижения и перспективы трансплантологии, а также известные люди в мире медицины. Затем врач общей практики Университетской клиники КФУ Эльвира Кадырова прочитает лекцию «Основы оказания первой медицинской помощи». «Медицинская лабораторная» пройдет в аудитории 108 второго учебного корпуса КФУ (ул. Кремлевская, 35). Количество мест ограничено.

Вход свободный, начало — в 13:00.

18+

Лабораторная пройдет в формате теста. Фото roslaba.org

У центра семьи «Казан» состоится авиашоу

Авиационный праздник «Я выбираю небо!» состоится 18 августа на площадке у центра семьи «Казан». Перед гостями выступит пилотажная группа: летчики продемонстрируют сложные элементы на реактивных учебно-тренировочных самолетах. Парашютисты исполнят прыжки на точность приземления. Казанцев научат укладывать парашюты и покажут байк-шоу.

Вход свободный, начало — в 15:00.

0+

В рамках off-программы «Свияжск АРТели» пройдет показ фильмов

В рамках off-программы театральной лаборатории «Свияжск АРТель» в центре современной культуры «Смена» и Галерее современного искусства пройдут показы фильмов кинорежиссеров — участников лаборатории Игоря Волошина и Елизаветы Стишовой.

13 августа в «Смене» будет показан фильм «Я» (2009) Игоря Волошина, а 14 августа здесь можно будет увидеть его же картину «Нирвана» (2008). В ГСИ показ фильмов «Сулейман-гора» (2017) и «@Жених» (2018) режиссера Елизаветы Стишовой пройдет 13 августа.

Начало — в 19:30, вход по регистрации.

12+