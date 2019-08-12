Евгений Богачев: «Советские люди просто не понимали, зачем брать кредит. Была стабильность»

Патриарх банковской системы Татарстана — о «юбилее» российского потребительского кредита, нюансах советских займов и плачевных последствиях доступных платных денег

Потребительскому кредитованию в России — 60 лет. Именно 12 августа 1959 года Совет министров СССР в «целях расширения продажи» и «создания гражданам наибольших удобств» издал постановление №915 «О продаже рабочим и служащим в кредит товаров длительного пользования». О том, как за эти годы поменялись структура и цели потребительского кредитования, кто дал этой услуге вторую жизнь и какие подводные камни ожидают клиентов банков сегодня — в интервью «Реального времени» с главным банкиром республики прошлых десятилетий, экс-руководителем Национального банка республики, а ныне президентом баскетбольного УНИКСа Евгением Богачевым.

«Кредит? Легко!»



— Евгений Борисович, 60 лет назад в стране, которая едва оправилась от военной разрухи, гражданам стали давать кредиты на покупку товаров. Это вообще имело смысл?

— В 1959 году я был студентом первого курса КАИ и кредитами точно не пользовался. И финансами не интересовался. Поэтому судить об этом мне трудно. Ну, а десятилетие спустя, это я хорошо помню, потребительские кредиты были доступны практически всем. И взять кредит было просто — прямо в магазинах — достаточно было оплатить первый взнос в 50 рублей или 25% от стоимости товара.

— Но 50 рублей тогда были значительной суммой, получается, далеко не все могли воспользоваться кредитом?

— Нет, на самом деле рабочие на многих предприятиях очень хорошо зарабатывали. В конце 1969 года я был назначен заместителем министра бытового обслуживания ТАССР — должность обязывала быть хорошо осведомленным, в том числе и о доходах населения. Так вот, минимальная зарплата у большинства рабочих была на уровне 120—140 рублей. Это у швейников, а они не много зарабатывали. На авиационном заводе получали от 500 до 1000, в деревне доярки и механизаторы тоже хорошо получали. Внести 50 рублей при крупной покупке многим было по силам.

Зачем кредит, если деньги есть?

— То есть на тот момент имелись все условия для настоящего бума кредитования. Он случился?

— Я бы не сказал. Дело в том, что советские люди, привыкшие жить на зарплату, просто не понимали, зачем брать кредит. Была стабильность — можно было просто накопить денег и купить. А взять кредит означало залезть в долги. Хотя тогда ставка по кредиту — 2—3 процента — была смехотворной.

Фото pravda-tv.ru

Советские люди, привыкшие жить на зарплату, просто не понимали, зачем брать кредит. Была стабильность — можно было просто накопить денег и купить. А взять кредит означало залезть в долги

«Безденежный» кредит превращается в денежный одним движением

— Мне рассказывали старшие родственники, что брали кредиты на покупку телевизора, мебели и радовались возможности не ждать, пока нужная сумма накопится на сберкнижке.

— Да, такой кредит — на «долгоиграющую» покупку — я и сам, помнится, однажды брал. Но бывало и так, что люди оформляли кредит на какие-то вещи, чтобы получить деньги. Например, покупали мебель в кредит и тут же ее отдавали кому-то со скидкой процентов в 10.

— Зачем такие сложности?

— Потому что кредит давал магазин — на покупку конкретной вещи. А вот взять в кредит деньги и потратить по своему усмотрению было невозможно. Поэтому при низкой процентной ставке для многих потребительский кредит стал дешевым способом получить живые деньги.

«Оживил и охоту отбил»

— А что стало с кредитованием в середине 1980-х, в начале 90-х?

— Ничего — товаров-то не было. И кредитование не развивалось. Рынок потребительского кредитования оживил банк «Русский стандарт». Но тогда же появилось множество навязанных услуг. Не готовые к этому граждане потом ужасались: им выдали кредитную карточку, что-то там в договоре прописали мелким шрифтом, а они не прочитав, подписали, а потом оказалось, что пользование ею стоит бешеных денег.

Фото wikimedia.org

Рынок потребительского кредитования оживил банк «Русский стандарт». Но тогда же появилось множество навязанных услуг. Не готовые к этому граждане потом ужасались: им выдали кредитную карточку, что-то там в договоре прописали мелким шрифтом, а они не прочитав, подписали, а потом оказалось, что пользование ею стоит бешеных денег

— И ведь никого не обвинишь, читать надо, что подписываешь…

— Да. И помнить, что бесплатно или дешево деньги сейчас взять взаймы не получится. Поэтому я сам сегодня — не сторонник активного пользования кредитами. Брать их можно, конечно, но только предварительно хорошо все рассчитав.

Когда кредит равен самоубийству

— И тем не менее сейчас мало кто не закредитован!

— Да, потому что молодежь сегодня хочет иметь все и сразу. Я до 25 лет из транспортных средств имел только велосипед, и мне хватало, пока его у меня не украли (смеется). Сегодня редкий студент не имеет иномарки. Причем берет кредит не на себя — на мамин паспорт. На папин, а потом родители много лет его выплачивают. Это, я считаю, неправильно. Человек, который берет в долг, в возврате кредита должен рассчитывать на себя!

— А если родители готовы помочь?

— Ну, я приведу пример немного из другой области, из истории не потребительского, а ипотечного кредитования. На Западе, в США жить в кредит — нормально и привычно. Там, чтобы стимулировать в 90-х развитие строительной отрасли, ипотечные кредиты сделали очень дешевыми — 2-этажный домик стоил $30 тысяч. Случился ипотечный бум, развитие строительства стало отставать от спроса, стоимость жилья выросла во много раз, и люди, взявшие ипотеку, начали разоряться. Кто-то потерял работу, кто-то заболел. А ведь в ипотеке самое страшное — не проценты, а огромное тело кредита, который надо возвращать. В США законы такие, что, умерев, человек освобождает семью от долгов. Ну, и последовала волна самоубийств...

Фото lenta.ru

В ипотеке самое страшное — не проценты, а огромное тело кредита, который надо возвращать. В США законы такие, что, умерев, человек освобождает семью от долгов. Ну, и последовала волна самоубийств...

Вначале прогноз, потом кредит

— Вы хотите сказать, что и нам грозит нечто подобное?

— Нет, но 7—10 лет назад элитное жилье стоило 30—35 тысяч рублей за квадратный метр, а сейчас сколько стоит? По 100 тысяч. И еще появились толпы обманутых дольщиков.

— То есть сегодня кредиты лучше лишний раз не брать?

— Я сдержанный оптимист, я считаю, что если деньги действительно нужны — кредит надо брать, но только очень хорошо рассчитав свои возможности. Спрогнозировав свое будущее, в частности. А это сложно. Вот пример из банковской сферы: еще недавно, если сын или дочь устраивались на работу в банк, родители были спокойны и считали, что ребенок на всю жизнь обеспечен. Но прошло несколько лет, и половина банков в России закрылась, разорилась. Не только рядовые служащие — руководители потеряли работу. А они все, пока ее имели, набрали льготных кредитов. Доступность кредитов приводит к плачевным последствиям.