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В смерти педагога Казанского колледжа обвинили директора стройфирмы

12:38, 22.07.2019
В смерти педагога Казанского колледжа обвинили директора стройфирмы

Вахитовский райсуд Казани рассмотрит дело Сергея Печникова, гендиректора строительной компании «Армида». Его обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть педагога Казанского колледжа технологии и дизайна.

Напомним, преподаватель Луиза Губайдуллина погибла 8 ноября 2018 года — зашла в помещение будущей лаборантской и рухнула в неогражденную шахту лифта с 14-метровой высоты.

По версии Следкома по РТ, обвиняемый директор был членом комиссии по надзору за ходом капитального ремонта в колледже и ответственным за обеспечение охраны труда и технику безопасности. И он сопровождал группу преподавателей, приглашенных для оценки выполненных работ в корпус, где проводился капремонт.

Вину Печников не признал. Сейчас он под домашним арестом.

ПроисшествияБизнесОбществоОбразование Татарстан
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