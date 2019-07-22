В смерти педагога Казанского колледжа обвинили директора стройфирмы

Вахитовский райсуд Казани рассмотрит дело Сергея Печникова, гендиректора строительной компании «Армида». Его обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть педагога Казанского колледжа технологии и дизайна.



Напомним, преподаватель Луиза Губайдуллина погибла 8 ноября 2018 года — зашла в помещение будущей лаборантской и рухнула в неогражденную шахту лифта с 14-метровой высоты.

По версии Следкома по РТ, обвиняемый директор был членом комиссии по надзору за ходом капитального ремонта в колледже и ответственным за обеспечение охраны труда и технику безопасности. И он сопровождал группу преподавателей, приглашенных для оценки выполненных работ в корпус, где проводился капремонт.



Вину Печников не признал. Сейчас он под домашним арестом.