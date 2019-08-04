Видео недели: ростовский ОМОН, Усс о пожарах в Сибири и Собянин о митингах в Москве

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Усс о пожарах

Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Сибири. По мнению чиновника, огонь тушить не обязательно, а, возможно, и вредно.



Танцы на крышах



В Казани 19-летняя девушка станцевала на крышах нескольких автомобилей, повредив их. После того как видео стало обсуждаться повсеместно и попало на федеральные каналы, девушка явилась в полицию.



Собянин о протестах

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал протесты в столице, прошедшие 27 июля. Он заявил, что активисты провоцировали полицию на жесткие действия. Мэр также выразил благодарность полицейским и сотрудникам Росгвардии.



Ростовский ОМОН

Действия ростовского ОМОНа в отношении фанатов «Спартака» запечатлели камеры наблюдения на стадионе в Ростове.



Самолет на дороге

В США самолет был вынужден приземлиться на дорогу. Возле города Парклэнд, штат Вашингтон, легкомоторный агрегат сел на оживленной трассе и остановился у светофора. По свидетельствам очевидцев, никто не пострадал.



Работа ФСБ в Казани

На неделе в татарстанском управлении ФСБ рассказали о задержании сторонников запрещенного в России «Исламского государства». По данным спецслужб, таксисты из Нижнекамска готовили теракт в Казани. Задержание проводилось в посадке возле железной дороги.



«Hummer» из Богатых Сабов

Житель Богатых Сабов собрал «Hummer» из ЗИЛа и запчастей комбайна. За три года автомеханик смог воплотить в реальность скачанные чертежи. Авто развивает скорость до 80 км/ч.



Боевой Rolls-Royce

В Санкт-Петербурге водитель Rolls-Royce избил пешехода, сделавшего ему замечание. Полиция задержала нарушителя, а глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.



Пьяные гонки в Уфе

Уфимским полицейским пришлось погоняться за пьяными девушками на Audi. Сидевшая за рулем 21-летняя Ангелина Чумак не останавливалась, выезжала на встречку, опасно перестраивалась. В итоге задержать ее удалось только после того, как она устроила ДТП на перекрестке Зорге — 50 лет СССР.



Крупнейшая свалка России

В России строится крупнейший мусорный полигон. В год свалка под Калугой будет принимать 40 тысяч мусоровозов.

