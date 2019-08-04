Видео недели: ростовский ОМОН, Усс о пожарах в Сибири и Собянин о митингах в Москве
Топ видеороликов по версии «Реального времени»
Усс о пожарах
Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Сибири. По мнению чиновника, огонь тушить не обязательно, а, возможно, и вредно.
Танцы на крышах
В Казани 19-летняя девушка станцевала на крышах нескольких автомобилей, повредив их. После того как видео стало обсуждаться повсеместно и попало на федеральные каналы, девушка явилась в полицию.
Собянин о протестах
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал протесты в столице, прошедшие 27 июля. Он заявил, что активисты провоцировали полицию на жесткие действия. Мэр также выразил благодарность полицейским и сотрудникам Росгвардии.
Ростовский ОМОН
Действия ростовского ОМОНа в отношении фанатов «Спартака» запечатлели камеры наблюдения на стадионе в Ростове.
Самолет на дороге
В США самолет был вынужден приземлиться на дорогу. Возле города Парклэнд, штат Вашингтон, легкомоторный агрегат сел на оживленной трассе и остановился у светофора. По свидетельствам очевидцев, никто не пострадал.
Работа ФСБ в Казани
На неделе в татарстанском управлении ФСБ рассказали о задержании сторонников запрещенного в России «Исламского государства». По данным спецслужб, таксисты из Нижнекамска готовили теракт в Казани. Задержание проводилось в посадке возле железной дороги.
«Hummer» из Богатых Сабов
Житель Богатых Сабов собрал «Hummer» из ЗИЛа и запчастей комбайна. За три года автомеханик смог воплотить в реальность скачанные чертежи. Авто развивает скорость до 80 км/ч.
Боевой Rolls-Royce
В Санкт-Петербурге водитель Rolls-Royce избил пешехода, сделавшего ему замечание. Полиция задержала нарушителя, а глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
Пьяные гонки в Уфе
Уфимским полицейским пришлось погоняться за пьяными девушками на Audi. Сидевшая за рулем 21-летняя Ангелина Чумак не останавливалась, выезжала на встречку, опасно перестраивалась. В итоге задержать ее удалось только после того, как она устроила ДТП на перекрестке Зорге — 50 лет СССР.
Крупнейшая свалка России
В России строится крупнейший мусорный полигон. В год свалка под Калугой будет принимать 40 тысяч мусоровозов.
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