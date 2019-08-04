От Ордеца до Малкома. Клубы РПЛ массово скупают звезд, проваливших прошлый сезон

Предыдущее летнее трансферное окно в РПЛ не слишком радовало громкими приобретениями. То ли дело нынешнее: порой складывается ощущение, что лига вернулась в зажиточный 2012-й. «Реальное время» рассказывает о звездных «сбитых летчиках», которые отныне будут украшать российский футбол.

Почему герой Лиги чемпионов 2017/2018 продолжает оставаться невостребованным

Сезон 2017/18 стал для Ивана Ордеца звездным часом. Защитник «Шахтера» сумел затмить самого Ярослава Ракицкого и представлялся игроком без слабых мест. В Лиге чемпионов 2017/2018 Ордец выиграл 19 воздушных дуэлей из 19, благодаря чему заинтересовал «Ньюкасл» и «Брайтон». «Чайки» в итоге сделали Ордецу конкретное предложение, однако «Шахтер» не отпустил его в АПЛ.

Кто мог предположить, что уже в следующем сезоне Ордец будет мучиться от постоянных травм и в итоге потеряет место в основе?! На место Ивана тренерский штаб «Шахтера» порой выпускал номинально левого защитника Николая Матвиенко. В мае 2019-го стало понятно: Ордецу нужно срочно что-то менять.

Несмотря на ужасный сезон, Иван все равно оставался в обойме сборной Украины. Оставался до прихода в московское «Динамо». «Бело-голубые» весь прошлый сезон страдали от беспомощности атаки, но долгое время укрепляли… защиту. Ордец пришел на место Себастьяна Хольмена, который с этого сезона будет играть за голландский «Виллем 2». По словам Ивана, Андрей Шевченко несколько раз звонил ему и пытался уговорить не ехать в Россию, но Ордец к тому моменту уже принял твердое решение.



«Мой выбор — в пользу футбольной карьеры. Российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского. И я не считаю правильным подводить под мой переход в «Динамо» любую политическую подоплеку. Этим летом у меня был шанс остаться в «Шахтере», который предлагал мне продолжить сотрудничество. Но московское «Динамо» предложило стать частью нового амбициозного проекта. Футбол должен сближать людей, а не ссорить», — верно подметил Ордец на своей презентации.

Увы, мучения игрока продолжаются и в «Динамо». В центре обороны «бело-голубых» конкуренция просто запредельная: на два места претендуют Евгеньев, Рыков, Шунич и Ордец. И в этом квартете Иван — лишь четвертый выбор тренерского штаба.



Нжие — отнюдь не бомбардир, о чем Роман Орещук уже предупредил болельщиков «Динамо». Фото vk.com/fcdm_official

Нападающий отметил переход в «Динамо»… домашним порновидео

Истерия по Клинтону Нжие этим летом охватила почти все российские топ-клубы. Сначала попытки заполучить нападающего предпринимали «Краснодар» и ЦСКА; затем в гонку включился «Спартак», но «красно-белые» решили подписать Понсе. В итоге договориться с Нжие удалось «Динамо», за которое Клинтон должен дебютировать уже как раз в дерби со «Спартаком». Откуда такое внимание к не самому звездному форварду Лиги 1?

На самом деле Клинтон — достаточно видная фигура французского чемпионата, которая усилила бы любой топ-клуб России. Нжие очень любит идти в обыгрыш, пусть и получается у него это далеко не всегда. В недавнем матче с «Нантом» Нжие и вовсе запорол все обводки! В РПЛ уровень сопротивления значительно ниже, так что здесь Клинтону будет легче раскрыть свои дриблерские способности.

В лице Нжие «Динамо» получило моторного и координированного нападающего, способного мгновенно развернуться в чужой штрафной. Однако у Клинтона нет самого главного для нападающего: врожденного чувства гола. Нжие — отнюдь не бомбардир, о чем Роман Орещук уже предупредил болельщиков «Динамо». Прошедший сезон и вовсе стал для Клинтона кошмаром: 3 гола и львиная доля времени на лавке. Он окончательно разочаровал Руди Гарсию и не смог впечатлить нового тренера «Марселя» Андре Виллаш-Боаша. Теперь Нжие постарается спасти от отставки Дмитрия Хохлова.



Игрок довольно бурно отмечал свой приход в «Динамо». Перед выездом в Москву Клинтон снял домашнее порновидео, которое уже успели оценить сотни тысяч болельщиков. Форвард оперативно извинился за этот поступок, а также пообещал болельщикам «Динамо» выучить русский язык. Как говорят болельщики «Марселя», Нжие любит влипать в подобные истории.

Начало динамовской карьеры Клинтона вышло горячим. Дальше — больше! Судя по всему, в лице Нжие РПЛ получила бомбу замедленного действия.

Предложений у Дугласа было несколько, но настойчивее других был «Зенит». Фото fc-zenit.ru

«Уже начинаю ощущать себя русским». Кого «Зенит» взял из Бундеслиги 2

В жизни Жюстино Дугласа давно назревали перемены. Бразильский левый защитник в свое время выглядел инородным телом в «Удинезе», но со второй попытки сумел-таки проявить себя в Европе. Дуглас очень быстро стал основным левым защитником «Гамбурга» и в сезоне 16/17 помог команде чудом избежать вылета. Но общее состояние дел в рядах немецкого клуба было таким, что уже в следующем году понижения в Бундеслигу 2 избежать не удалось.

На прошедший сезон «Гамбург» и Дуглас возлагали огромные надежды: команде удалось частично сохранить свой костяк, почти весь чемпионат «динозавры» шли в зоне прямого промоушена, однако в конце сезона игра сломалась и у команды, и персонально у Дугласа. 10 матчей подряд без побед оставили некогда великий «Гамбург» в низшей лиге, а наш бразилец задумался о переезде.



Предложений у Дугласа было несколько, но настойчивее других был «Зенит». Первый заход питерцев получился провальным: боссы «Гамбурга» наотрез отказались продавать бразильца. В этот момент решающую роль сыграло желание самого Дугласа, которого в «Зенит» активно подталкивал небезызвестный Халк.

Адаптация к Санкт-Петербургу не может пройти безболезненно. В европейской части России сейчас царят арктические холода, от чего Дугласу наверняка неуютно. Спасают лишь местные жители. «Я приятно удивлен теплотой петербуржцев. Все меня приветствуют, даже обнимают. Начинаю ощущать себя русским», — признавался Дуглас.

Но, в отличие от Нжие и Понсе, бразилец пока не готов обещать выучить русский: по его признанию, он невероятно сложный.

Андре Шюррле больше других подходит под определение кота в мешке. Фото vk.com/fcsm_official

«Шюррле в своей карьере прошел через все, в «Спартаке» его вряд ли может что-то напугать»

«Мы арендовали Шюррле с правом выкупа. Но выкуп не носит обязательный характер», — решение Томаса Цорна по немцу, увы, логично. Андре Шюррле больше других подходит под определение кота в мешке. В 2014 году он играл на мировом уровне, но, начиная с «Челси», карьера Андре стремительно летит вниз. Всему виной — кишечная инфекция, не оставляющая его в покое до сих пор. По этой причине был полностью провален прошедший сезон в «Фулхэме». Шюррле принял участие в чуть более половине матчей, а его команда с треском вылетела из АПЛ.

«Мне нравится Москва, она огромная. А еще тут очень хорошие рестораны. Я был в русском ресторане, мне понравилась ваша еда», — поделился своими первыми впечатлениями Шюррле на своей автограф-сессии. Увы, она стала разочарованием для целого ряда болельщиков. Почитатели «Спартака» собрались при 12 градусах и сильном ветре, но автограф Шюррле получила только малая их часть.



«Считаю, что Шюррле вполне может стать для РПЛ новым Кураньи, — прокомментировал этот переход «Реальному времени» журналист Игорь Рабинер. — Жизнь, конечно, покажет, но немцы сами по себе — люди, которые приезжают не тусоваться в клубах, а работать, таков их менталитет. Шюррле еще не возрастной игрок, плюс крайне универсален в атаке. Андре может сыграть на четырех разных позициях впереди, и Кононов, зная о его универсализме, сможет свободно и безболезненно варьировать схему. Еще один важный момент — «Спартак» сейчас достаточно молодая команда, ветеранов в ней почти нет. И поистине гигантский опыт Шюррле, приобретенный на ЧМ, в ЛЧ, Бундеслиге, АПЛ, будет для молодых ребят чрезвычайно важен. Шюррле в своей карьере прошел через все, и в «Спартаке» его вряд ли сможет что-то напугать. Есть множество оснований полагать, что у Шюррле в «Спартаке» все получится».

Еще год назад представить Малкома в РПЛ мог только человек с очень большой фантазией. Фото fc-zenit.ru

«Боруссия» Дортмунд? «Арсенал»? «Зенит»!

Еще год назад представить Малкома в РПЛ мог только человек с очень большой фантазией. Бразилец переходил в «Барселону», в которой должен был стать заменой самому Неймару. Малком искренне старался и хотел вписаться в игру каталонцев, даже несмотря на недоверие Эрнесто Вальверде. После гола в ворота «Интера» он разрыдался прямо на поле, но слезам не верит не только Москва.

В дальнейшем бразилец выходил на поле в основном в матчах Кубка Испании, и уже весной стало понятно, что его продажа неизбежна. Первоначально фаворитами в борьбе за вингера были «Арсенал» и «Боруссия Д», но оба клуба не сошлись с «Барсой» в цене. В тот момент никто не мог предположить, что находящийся в самом расцвете сил Малком окажется в РПЛ. Но чудо случилось, и Малком уже рвется в бой в матче с «Краснодаром».