Чему научил нас геноцид цыган

2 августа в Европе отметили День памяти жертв цыганского холокоста. Этот день — важный повод напомнить о предрассудках и стереотипах, способствующих дискриминации цыган в наши дни. Боснийская правозащитница Дунья Миятович в материале для медиаплатформы OpenDemocracy рассказывает, зачем и как нужно бороться с цыганофобией.

Во время холокоста были убиты сотни тысяч взрослых и детей цыганского происхождения. Многие были замучены в концлагерях или стали жертвами жестоких медицинских экспериментов.

Одна из самых сильных историй того времени — история Риты и Роланды Пригмор, двух близняшек-синти (синти — одна из западных ветвей цыган, — прим. ред.). Сразу после их рождения в 1943 году медики-нацисты использовали девочек для проведения экспериментов над мозгом. Роланда не выжила, Рита же пережила холокост.

Когда я встретила Риту на церемонии памяти жертв холокоста цыган в Освенциме в прошлом году, я была впечатлена ее удивительной энергией и стремлением непременно сохранить память о холокосте.

Ее история чрезвычайно важна сегодня, когда игнорирование и даже порой отрицание злодеяний прошлого сохраняется, а ненавистнические высказывания (hate speech) и жестокость по отношению к цыганам широко распространены во многих европейских странах. Довольно часто можно услышать, как политики пытаются скрыть или оправдать преступления в отношении цыган, нарушающие базовые права человека.



Фото vk.com

Хейт-спич

Цыганофобские речи открывают дорогу дальнейшему насилию и издевательствам над цыганами.

Я разочарована продолжающимися враждебными демонстрациями и коллективными атаками, которые иногда вынуждают цыган переселяться ради собственной безопасности.

В прошлом году были опубликованы доклады о группах людей, которые угрожали и открыто оскорбляли цыган в Болгарии, Италии и Хорватии. В июне в одной из этих стран прошла демонстрация, на которой цыган как этническую группу заклеймили «криминальной и примитивной». В России, также в июне, почти тысяча цыган были вынуждены покинуть свои дома из-за стычки с нецыганской частью деревни и последующей демонстрации, на которой местные жители требовали, чтобы «цыган выпинули отсюда».

Это только отдельные примеры отвержения и тлеющей грубости, оскорблений, с которыми сталкиваются сегодня цыгане в Европе и мире. Вместо того, чтобы отворачиваться от этого нескончаемого потока ненависти, нам всем следует внимательно посмотреть на него. Мы должны что-то делать с этим.

Лучший способ действий — говорить вслух о проблеме, выступать против цыганофобии, противостоять тем, кто нападает на цыган, и рассказывать не только о нарушении их прав, но и об их позитивном вкладе в наше общество.

Чтобы добиться этого, нужны политики и законотворцы, осознающие, какими последствиями их действия или бездействие обернулись для жизней многих цыган. Следует избегать увековечения предрассудков и снисходительно-покровительственной политики по отношению к цыганам. Необходимо систематически и решительно осуждать любые ненавистнические речи в отношении цыган.

Фото: newsfrol.ru

В России, также в июне, почти тысяча цыган были вынуждены покинуть свои дома из-за стычки с нецыганской частью деревни и последующей демонстрации, на которой местные жители требовали, чтобы «цыган выпинули отсюда»

Необходимые шаги

Цыганофобия не может быть ликвидирована за один день. Эта борьба требует политической воли, инвестиций и долгосрочного видения, сочетания действий в разных приоритетных областях.

Один из таких секторов — образование. Центральная и местные власти должны больше вкладывать в образование и повышение информированности о развенчании старых мифов и предрассудков. В школах нужно рассказывать о культуре и истории цыган.

Параллельно с этим власти должны убедиться, что у цыган есть доступ к жилью, в том числе льготному, на равных условиях с остальными. Доступ к нормальному жилью — необходимое условие для обеспечения других прав человека, в особенности права на охрану здоровья и образование. В то же время необходимо остановить насильственное выселение цыган без предложения им адекватной альтернативы решения жилищного вопроса.

Другой необходимый шаг — создание комиссий, которые займутся установлением истины и примирением. Они смогут воссоздать историю преступлений в отношении цыган в прошлом, подготовить почву для компенсации жертвам и установить взаимопонимание и доверие.



Некоторые государства-члены Совета Европы стараются решить эту проблему. Например, в Швеции и Норвегии были созданы специальные комиссии для расследования и установления фактов нарушения прав человека в отношении цыган. Швейцария создала комиссии, которые займутся расследованием преступлений против цыган, а также организацией выплат компенсаций за полученный ущерб и исследовательскими программами. Совсем недавно в Германии решили создать парламентскую комиссию по борьбе с цыганофобией, которая будет отвечать, во-первых, за описание реальной ситуации в Германии и, во-вторых, предложит план действий по улучшению этой ситуации.

Однако добиться реального прогресса в этом вопросе будет сложнее без более ответственного подхода в политике. Пока некоторые политики продолжают использовать цыган как козлов опущения, нам придется вновь и вновь сталкиваться с необходимостью решения долгосрочных проблем, которые лежали в корне злодеяний, совершенных во время Второй мировой войны.

Такие даты, памятные дни нужны, чтобы остановиться, взглянуть в прошлое и получить правильный урок на будущее. Будущее, в котором нам нужно вырваться из замкнутого многовекового круга отторжения цыган.

