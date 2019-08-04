Куда пойти в Казани: «Свияжск АРТель», силовой экстрим и фестиваль исторической реконструкции в Болгаре

Афиша мероприятий с 5 по 11 августа

На предстоящей неделе в Казани будет шумно: в городе пройдет Международный фестиваль духовых оркестров. Музыка прозвучит во всех парках и на главных улицах Казани. Музыкальную тему продолжит Ольга Скепнер и ее джазовый вечер в Кремле. Также казанцев приглашают на фестиваль «Великий Болгар», где можно будет увидеть реконструкции средневековых битв. Подробности — в воскресном обзоре «Реального времени».

На улицах города прозвучат «Фанфары Казани»

С 8 по 11 августа в Казани пройдет Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани». Музыканты выступят в городских парках и скверах, а также дважды пройдут торжественным маршем от ул. Баумана до площади 1 Мая.

Вход свободный, 8 августа начало в 15:00, 9 августа — в 13:00, 10 августа — в 9:00, 11 августа — в 10:00.

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Ольга Скепнер выступит на джазовом фестивале

6 августа на джазовом фестивале в Кремле выступит российская певица Ольга Скепнер. Напомним, что джазовые вечера в Пушечном дворе Казанского кремля проходят еженедельно с 11 июля по 22 августа. В афише фестиваля семь концертов с участием музыкантов и коллективов из России, Германии, США.

Начало — в 19.00. Стоимость билетов — от 500 до 1400 рублей.

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Джазовые вечера в Пушечном дворе Казанского кремля проходят еженедельно с 11 июля по 22 августа. Фото Максима Платонова

В парке Горького займутся силовым экстримом

10 августа в Парке Горького в рамках Дня физкультурника пройдет фестиваль силовых видов спорта. Соревнования проведут по силовому экстриму, армрестлингу, мас-рестлингу, перетягиванию каната.

Вход свободный, начало регистрации в 9:00, старт соревнований в 10:00.

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Фестиваль «Великий Болгар» приглашает в мир средневековья

10 и 11 августа на фестивальной площадке средневекового боя «Великий Болгар» будут реконструированы сражения воинов Золотой Орды, Руси и Европы. На протяжении двух дней фестиваля на разных площадках будут проходить рыцарские одиночные сражения, лучные и конные турниры, а также массовые бои — бугурты. Вечером на главной фестивальной площадке пройдет театрализованное фаер-шоу.

Начало в 10:00, стоимость билетов для взрослых — 400 рублей, для детей — 200 рублей, детям до 5 лет включительно — бесплатно.

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На протяжении двух дней фестиваля на разных площадках будут проходить рыцарские одиночные сражения, лучные и конные турниры, а также массовые бои — бугурты. Фото Ильи Репина

Более 200 предпринимателей предложат свои услуги на фестивале самозанятых

10 и 11 августа в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет фестиваль самозанятых. Свои товары и услуги предложат более 200 предпринимателей. На площадке будет организовано восемь функциональных зон: маркет, фуд-корт, экобазар, лекторий, фитнес, детская, зоны услуг и консультаций.

Вход свободный, 10 и 11 августа начало в 11:00.

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Выставка фотографий под открытым небом «Фотосушка — 2019»

11 августа на Кремлевской набережной пройдет творческая выставка «Фотосушка — 2019». Вывесить свои фотографии под открытым небом могут все желающие: новички, любители и профессионалы. Организаторы выставки принимают фотографии с изображением природы и пейзажей, животного мира, Кремлевской набережной и мероприятий на ней, достопримечательностей Казани, архивные снимки.

Вход свободный, начало в 17:00.

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6 августа в Галерее современного искусства ГМИИ РТ продюсер Международного фестиваля современной культуры Kazan LIVE Валерий Коротков расскажет о новых подходах в современном музыкальном продюсировании. Фото yandex.ru

В Галерее современного искусства расскажут о продюсировании и граффити

6 августа в Галерее современного искусства ГМИИ РТ в рамках акции «Арт-лето в ГСИ» руководитель продюсерского центра JIVE Group, генеральный продюсер Международного фестиваля современной культуры Kazan LIVE Валерий Коротков расскажет о новых подходах в современном музыкальном продюсировании.

8 августа в рамках акции «Арт-лето в ГСИ» выступит руководитель Казанской граффити-лаборатории Денис «Упс» Гарафеев. Он прочитает лекцию «Стрит-арт сегодня: искусство или вандализм?».

Вход свободный, 6 и 8 августа начало в 19:00.

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Лаборатория «Свияжск АРТель» приглашает в кино

8 августа на острове Свияжск стартует театральная лаборатория «Свияжск АРТель». В ней примут участие театральные профессионалы из России и Европы.

Начало 8 августа в 11:00, вход свободный.

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