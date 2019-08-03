Опрос предпринимателей: должен ли сотрудник компенсировать затраты на его обучение

В данной инициативе речь идет о внешнем обучении за счет компании. У «Ситилинка» же обучение преимущественно внутреннее, силами сотрудников HR-службы. Убежден, что развивать персонал очень важно. Если развитие, включая обучение, проводится внутренними силами компании, то никаких дополнительных ограничений на сотрудников накладывать не надо.

Если же компания направляет сотрудников на внешнее обучение в специализированные учебные заведения, то накладывать на них ограничения, в зависимости от стоимости обучения, с моей точки зрения, нужно. И здесь стоит учесть два аспекта: процент оплаты обучения должен зависеть от результатов экзаменов и тестов, и в случае увольнения сотрудника ранее чем через энное число месяцев после окончания обучения он должен возместить компании определенный процент затраченных средств на обучение. Размер возмещения зависит от количества отработанных месяцев.