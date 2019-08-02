«Парадайс» по-сибирски: с пожарами ничего делать не надо — потому что ничего сделать нельзя

«Человек — царь природы только там, где много людей, техники и инфраструктуры. Не в дремучей тайге, вдали от дорог. И неважно — американец ты, канадец или русский… Винить власть в пожарах так же глупо, как сечь розгами море», — уверен автор информационно-аналитического издания «Журналистская правда» Григорий Игнатов. «Реальное время» публикует его колонку без сокращений.

Одна из самых раздражающих вещей в наш информационный век — кликбейт: назойливые, кричащие, провокативные заголовки интернет-медиа. Например, «Масштабные лесные пожары в Сибири: СМИ молчат, огонь распространяется», или еще что-нибудь про ужасную катастрофу, которую власти, как обычно, скрывают. Нет ничего более кликбейтного, желтушного и сплетнического, чем «власти скрывают». А тут — не просто, понимаешь, скрывают, а еще и бессильны справиться! А мы ведь можем все сгореть!



И дальше — «Знаменитости призвали потушить пожары в Сибири». Или — о красноярском губернаторе, который якобы призвал не тушить пожары. И так далее. Накал истерики нарастает, все требуют пожарных Ил-76, режима ЧС и вообще — шоу и экшена! «Ну сделайте же хоть что-нибудь!»

А ничего делать не надо — потому что ничего сделать нельзя. Абсолютное большинство пожаров в Сибири невозможно потушить в принципе. Никак. Вообще. Никакими силами. Даже совокупными мировыми.

2018 год, Калифорния. Лесные пожары, которые спалили целый город Парадайс, лишили кучу голливудских звезд роскошных вилл и вообще — были катастрофой куда более актуальной, чем просто смог от далекого ветра. Горело там — не более 60 тысяч гектаров. Фото russian.rt.com

Небольшой пример: 2018 год, Калифорния. Лесные пожары, которые спалили целый город Парадайс, лишили кучу голливудских звезд роскошных вилл и вообще — были катастрофой куда более актуальной, чем просто смог от далекого ветра. Горело там — не более 60 тысяч гектаров. Пожарные НИЧЕГО не могли сделать. Богатые и хорошо оснащенные американские пожарные в густонаселенным регионе, где, образно говоря, под каждым деревом пожарный гидрант — были бессильны. Пламя бушевало два месяца, пока не выгорело само.

В Сибири горит более двух миллионов гектаров. Сравните 2 миллиона гектаров с 60 тысячами — сравнили? Не убеждает, не проясняет? Тогда добавьте к этому тот факт, что горит не Калифорния, а Сибирь, и 95% пожаров — в труднодоступных районах.

На практике это означает, что 2 миллиона гектаров горят там, где нет не то что пожарной инфраструктуры — там вообще ничего нет: населенных пунктов, дорог, источников воды, топлива и т. п. Там только дикая глушь.

А вы задумывались над тем, ЧТО нужно, чтобы потушить пожары такого масштаба? Петиции-то подписывать — каждый горазд, много ума не надо. Логика капризной женщины «ну ты же мужчина, придумай что-нибудь» — увы, не работает. В 1972 году уже была похожая проблема — тоже горело 1,8 млн га. Но пожары были в центральной, густонаселенной части страны, с развитой дорожной сетью, недалеко от Москвы. Тогда с огнем боролись 70 тысяч человек и 15 тысяч землеройных машин — бульдозеров, экскаваторов, грейдеров. И 2 500 пожарных автомобилей.

А теперь просто включите воображение и представьте себе оперативную, почти моментальную переброску ПЯТНАДЦАТИ ТЫСЯЧ БУЛЬДОЗЕРОВ в глухую непролазную тайгу! Напомним, пожары именно потому сейчас решено не тушить, что они — далеко от населенных пунктов. И как вы за сотни км от населенных пунктов эти сотни и тысячи бульдозеров будете гнать по тайге, через бурелом, к зоне возгорания? Не говоря уже о том, что такие циклопические количества техники неоткуда взять.

2 миллиона гектаров горят там, где нет не то, что пожарной инфраструктуры — там вообще ничего нет: населенных пунктов, дорог, источников воды, топлива и т. п. Там только дикая глушь. Фото bash.news

Что остается? Пожарная авиация? Пожарный Ил-76ТДП за раз может «оросить» полосу примерно 600 на 80 метров. То есть — полгектара за вылет. Возьмите калькулятор и посчитайте — сколько нужно вылетов, чтобы потушить хотя бы 10% горящей зоны, 200 тысяч гектаров. 400 тысяч самолетов. Или 40 тысяч, если делать по 10 вылетов в день (что нереально). Самим не смешно? В России есть 40 тысяч пожарных самолетов? И во сколько обойдется топливо для такой монструозной армады, существуй она в реале? И откуда бы взялись аэродромы для такой массы техники? (Это к вопросу о совокупных мировых силах — даже если бы пожары в Сибири тушили все пожарные Земли.)

Сейчас в трех областях ввели режим ЧС — в Красноярском крае, Иркутской области и частично в Бурятии. И такая выборочность — логична. Не распыляя не самые многочисленные силы и средства, есть хотя бы минимальный шанс преградить дорогу огню.

Но в целом — не ждите чудес. Тайга стоит тысячи и тысячи лет. И столько же лет она горит то тут, то там. Горит, прежде всего, сухой ветровал, который на этих огромных пространствах нет никакой возможности регулярно вывозить. Он — везде, и стоит увеличиться сухости воздуха и прекратиться осадкам, как неминуемо где-то возникает пожар. Тут виновата не Россия, а вездесущий порядок вещей — леса горят и в США, и в Чили, и везде, где нет тропической влажности, но при этом есть большие массивы хвойных пород деревьев. В прошлом году горела Канада: всего около 200 тысяч гектаров — и тоже никто особо не пытался бороться со стихией, сосредоточились на эвакуации жителей населенных пунктов в зоне риска. Тоже было очень много смога на тысячах квадратных миль. И почему-то никто не стал заряжать петиции «А ну-ка быстро все потушили, бездельники!».

Не ждите чудес. Человек — царь природы только там, где много людей, техники и инфраструктуры. Не в дремучей тайге, вдали от дорог. И неважно — американец ты, канадец или русский. В огне брода нет… Винить власть в пожарах так же глупо, как сечь розгами море.