Никита Джигурда: «У меня с советских времен с КГБ и ФСБ договор»

Никита Джигурда — об исламской цивилизации и о том, почему лучше заняться целебным голоданием, чем ходить на митинги

Фото: Максим Платонов

В Казань эпатажный актер Никита Джигурда прибыл в рамках презентации индийского фильма «Робот 2.0», где он озвучил главного злодея. Но уже первый вопрос «Реального времени» про впечатления о городе привел к рассуждениям о том, почему исламская цивилизация выживет, а христианская — нет, а затем — о митингах в связи с выборами в Мосгордуму и о том, чем целебное голодание лучше уличных протестов. Подробнее — в интервью «Реального времени».

Высший пилотаж в религии

— Вы уже не первый раз приезжаете в Казань. Расскажите, что вам больше всего понравилось в городе, в местной культуре?

— Вообще сам разговор о культуре для меня, человека светского, изучившего историю религий… Я считаю, если христианская цивилизация продолжит так же бездумно и непрагматично использовать свои ценности, то она исчезнет. А выживет как раз ислам, и в этом смысле наличие и Казани, и Татарстана как раз сюда попадает.

Чем в глубоком смысле отличаются две мировые религии? Одна, ислам, говорит: высший пилотаж — проявить милосердие, простить врага. Но если ты не можешь и если враг творит беспредел, то ты должен защитить свой род, свои идеи. А христианство и тот, кого называли Иисусом Христом, он показал другой уровень игры. Он говорил: возлюби врага своего, ударили по щеке — подставь другую, самое главное — не убий. Иисус Христос и философы его уровня знали, что эта жизнь — только часть жизни в космическом мироздании.

Его на крест за что повели? Он выходит к людям и человеческим языком объясняет им истину, за которую в церквях берут деньги. Он говорит: вы в одночасье можете перейти на другой уровень игры, если вы научитесь владеть собой до такой степени, что если на вас будет наезд и вас будут избивать, то вы не из слабости не будете отвечать, а потому что такая сила духа, знания, воли и тела. Вы сможете противостоять злу ненасилием.

Вообще сам разговор о культуре для меня, человека светского, изучившего историю религий… Я считаю, если христианская цивилизация продолжит так же бездумно и непрагматично использовать свои ценности, то она исчезнет

Вот только христианство нарушило заветы учителя. Покажите мне, где Иисус Христос брал в руки оружие? Он гонял торгашей из храма, но он никого не убивал. Но на сегодняшний день покажите мне тот уровень веры в Христа!



Как Джигурда с КГБ и ФСБ договаривался

— О каком случае идет речь? Может быть, столкновения на почве строительства храмов…

— Россия 1917 года, до переворота! Что было: на каждом шагу церкви, все государственные служащие в обязательном порядке идут ставить свечки и все-все-все… К чему это привело? К миллионам погибших, в большинстве именно христиан. Когда началась Гражданская война, христиане стали бить христиан, вешать попов, разрушать церкви, потому что внутренняя агрессия не имела выхода. Котел взорвался.

Я был в такой ситуации, когда высший пилотаж — разрулить любовью и мирно, а сам был на грани. Мне реально хотелось мстить, потому что беспредел, который творили… Если я знаю, что мою куму (речь о бизнесвумен Людмиле Браташ) убили и объявляют на всю страну, что это несчастный случай… Меня обещали убить, дуло держали передо мной, чтобы я признал, что наследство Браташ принадлежит черным риелторам. Несмотря на предупреждение, я написал заявление в полицию. А там задействованы отставники-силовики.

— Прямо дело Голунова.

— Да, да. Хотя нет, там все-таки политика. А у меня с советских времен с КГБ и ФСБ договор: я не зову людей на площади, я не использую свой талант в борьбе с властью.

У меня с советских времен с КГБ и ФСБ договор: я не зову людей на площади, я не использую свой талант в борьбе с властью

«Я выходил на площадь, мне и пальцы ломали, и в дурку сажали…»

— Но при этом год назад в мэры Москвы выдвигались.

— Да, но это игра! Я делаю это через перформанс, я внутри не питаю агрессию ко всем нашим правителям. Я отличаюсь от разрушительной оппозиции. Власть знает, что Джигурда — это созидательная оппозиция. С ним можно договориться: не ходи на площадь и не призывай молодежь. А я же могу, у меня и голос, и все!

Дело в том, что в юности я через это прошел. Я выходил на площадь, мне и пальцы ломали, и в дурку сажали… Но пройдя через это, я подошел к реальному пониманию: совершенствуя себя, я совершенствую мир. Мне не надо теперь выходить на площади.

— В таком свете: сейчас идет протест в связи с выборами в Мосгордуму, там не регистрируют кандидатов от оппозиции. Что, на ваш взгляд, там происходит, и что протестующим тогда следует делать?

— Они — герои. Леша Навальный когда только появился, меня звали сотрудничать с ним, к Ходорковскому звали тоже… Так же, как звал [украинский ультраправый политик] Тягнибок в «Партию Свободы». Но пройдя через эту борьбу с советской властью, я понимаю, что это — иллюзия! То, что ребята делают как герои, я через это прошел и пришел к пониманию: «совершенствую себя — совершенствую мир». Уйдя из политической борьбы, я ушел сначала в десятидневный голод, потом в тридцатидневный. Но не для того, чтобы быть как Любушка (Любовь Соболь, оппозиционный кандидат в Мосгордуму, которая объявила голодовку после отказа в регистрации, — прим. ред.).

Сейчас это все дается для того, чтобы выявить зачинщиков и убрать их, чтобы котел не взорвался. Я и раньше это знал, и в 2012 году не выходил и призывал не выходить, потому что знал: все это закончится поражением. Власть не даст раскачивать. Если хотите, как в Украине, — будет хуже. Будет гражданская война. Но я еще раз говорю: этот мир — отражение мира, что в сознании нашем заточен. И я меняю свое сознание. А для этого мне не надо выходить на площадь. Я могу уйти в пару дней голода или окунуться в эзотерику.

Я меняю свое сознание. А для этого мне не надо выходить на площадь. Я могу уйти в пару дней голода или окунуться в эзотерику

Голодание и философия как альтернатива митингу

— Людям на площади тоже нужно поголодать?

— А почему нет? Я семь лет без мяса, без рыбы, полное вегетарианство, и с медитацией, молитвой. Вот же куда можно время свое направить! Ты, конечно, можешь быть возмущен, пойти, получить по башке, агрессия, КПЗ… И это тоже нужно пройти. Вопрос: проходить это в гомеопатической дозе и понять, что ты ничего не изменишь. Убить дракона — самому стать драконом.

Те, кто борется с властью, не задумываются, что сейчас их поставить к власти — эта оппозиция точно так же начнет воровать и делить откаты. Потому что это то искушение, перед которым могут устоять только посвященные, которых очень мало. Так что эта борьба, иллюзия приводит к тому, что молодняк ослабляется. Народ выйдет на улицы, хаос — и все.

Но я оптимист, и я призываю молодых людей взять в руки труды философские. В размышлениях над ними я отвлекаю себя от классовой борьбы и не наступаю на те грабли, на которые наша оппозиция будет наступать. Я знаю, что можно в определенные, мистериальные дни группой малой с определенными мыслями запускать сигналы в ноосферу, проводить молитву, медитацию и этим изменять мир. Бескровно. Иначе мы погибнем как цивилизация.



Фото и видео с презентации фильма «Робот 2.0»

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Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов