Никита Джигурда: «У меня с советских времен с КГБ и ФСБ договор»
Никита Джигурда — об исламской цивилизации и о том, почему лучше заняться целебным голоданием, чем ходить на митинги
В Казань эпатажный актер Никита Джигурда прибыл в рамках презентации индийского фильма «Робот 2.0», где он озвучил главного злодея. Но уже первый вопрос «Реального времени» про впечатления о городе привел к рассуждениям о том, почему исламская цивилизация выживет, а христианская — нет, а затем — о митингах в связи с выборами в Мосгордуму и о том, чем целебное голодание лучше уличных протестов. Подробнее — в интервью «Реального времени».
Высший пилотаж в религии
— Вы уже не первый раз приезжаете в Казань. Расскажите, что вам больше всего понравилось в городе, в местной культуре?
— Вообще сам разговор о культуре для меня, человека светского, изучившего историю религий… Я считаю, если христианская цивилизация продолжит так же бездумно и непрагматично использовать свои ценности, то она исчезнет. А выживет как раз ислам, и в этом смысле наличие и Казани, и Татарстана как раз сюда попадает.
Чем в глубоком смысле отличаются две мировые религии? Одна, ислам, говорит: высший пилотаж — проявить милосердие, простить врага. Но если ты не можешь и если враг творит беспредел, то ты должен защитить свой род, свои идеи. А христианство и тот, кого называли Иисусом Христом, он показал другой уровень игры. Он говорил: возлюби врага своего, ударили по щеке — подставь другую, самое главное — не убий. Иисус Христос и философы его уровня знали, что эта жизнь — только часть жизни в космическом мироздании.
Его на крест за что повели? Он выходит к людям и человеческим языком объясняет им истину, за которую в церквях берут деньги. Он говорит: вы в одночасье можете перейти на другой уровень игры, если вы научитесь владеть собой до такой степени, что если на вас будет наезд и вас будут избивать, то вы не из слабости не будете отвечать, а потому что такая сила духа, знания, воли и тела. Вы сможете противостоять злу ненасилием.
Вообще сам разговор о культуре для меня, человека светского, изучившего историю религий… Я считаю, если христианская цивилизация продолжит так же бездумно и непрагматично использовать свои ценности, то она исчезнет
Вот только христианство нарушило заветы учителя. Покажите мне, где Иисус Христос брал в руки оружие? Он гонял торгашей из храма, но он никого не убивал. Но на сегодняшний день покажите мне тот уровень веры в Христа!
Как Джигурда с КГБ и ФСБ договаривался
— О каком случае идет речь? Может быть, столкновения на почве строительства храмов…
— Россия 1917 года, до переворота! Что было: на каждом шагу церкви, все государственные служащие в обязательном порядке идут ставить свечки и все-все-все… К чему это привело? К миллионам погибших, в большинстве именно христиан. Когда началась Гражданская война, христиане стали бить христиан, вешать попов, разрушать церкви, потому что внутренняя агрессия не имела выхода. Котел взорвался.
Я был в такой ситуации, когда высший пилотаж — разрулить любовью и мирно, а сам был на грани. Мне реально хотелось мстить, потому что беспредел, который творили… Если я знаю, что мою куму (речь о бизнесвумен Людмиле Браташ) убили и объявляют на всю страну, что это несчастный случай… Меня обещали убить, дуло держали передо мной, чтобы я признал, что наследство Браташ принадлежит черным риелторам. Несмотря на предупреждение, я написал заявление в полицию. А там задействованы отставники-силовики.
— Прямо дело Голунова.
— Да, да. Хотя нет, там все-таки политика. А у меня с советских времен с КГБ и ФСБ договор: я не зову людей на площади, я не использую свой талант в борьбе с властью.
У меня с советских времен с КГБ и ФСБ договор: я не зову людей на площади, я не использую свой талант в борьбе с властью
«Я выходил на площадь, мне и пальцы ломали, и в дурку сажали…»
— Но при этом год назад в мэры Москвы выдвигались.
— Да, но это игра! Я делаю это через перформанс, я внутри не питаю агрессию ко всем нашим правителям. Я отличаюсь от разрушительной оппозиции. Власть знает, что Джигурда — это созидательная оппозиция. С ним можно договориться: не ходи на площадь и не призывай молодежь. А я же могу, у меня и голос, и все!
Дело в том, что в юности я через это прошел. Я выходил на площадь, мне и пальцы ломали, и в дурку сажали… Но пройдя через это, я подошел к реальному пониманию: совершенствуя себя, я совершенствую мир. Мне не надо теперь выходить на площади.
— В таком свете: сейчас идет протест в связи с выборами в Мосгордуму, там не регистрируют кандидатов от оппозиции. Что, на ваш взгляд, там происходит, и что протестующим тогда следует делать?
— Они — герои. Леша Навальный когда только появился, меня звали сотрудничать с ним, к Ходорковскому звали тоже… Так же, как звал [украинский ультраправый политик] Тягнибок в «Партию Свободы». Но пройдя через эту борьбу с советской властью, я понимаю, что это — иллюзия! То, что ребята делают как герои, я через это прошел и пришел к пониманию: «совершенствую себя — совершенствую мир». Уйдя из политической борьбы, я ушел сначала в десятидневный голод, потом в тридцатидневный. Но не для того, чтобы быть как Любушка (Любовь Соболь, оппозиционный кандидат в Мосгордуму, которая объявила голодовку после отказа в регистрации, — прим. ред.).
Сейчас это все дается для того, чтобы выявить зачинщиков и убрать их, чтобы котел не взорвался. Я и раньше это знал, и в 2012 году не выходил и призывал не выходить, потому что знал: все это закончится поражением. Власть не даст раскачивать. Если хотите, как в Украине, — будет хуже. Будет гражданская война. Но я еще раз говорю: этот мир — отражение мира, что в сознании нашем заточен. И я меняю свое сознание. А для этого мне не надо выходить на площадь. Я могу уйти в пару дней голода или окунуться в эзотерику.
Я меняю свое сознание. А для этого мне не надо выходить на площадь. Я могу уйти в пару дней голода или окунуться в эзотерику
Голодание и философия как альтернатива митингу
— Людям на площади тоже нужно поголодать?
— А почему нет? Я семь лет без мяса, без рыбы, полное вегетарианство, и с медитацией, молитвой. Вот же куда можно время свое направить! Ты, конечно, можешь быть возмущен, пойти, получить по башке, агрессия, КПЗ… И это тоже нужно пройти. Вопрос: проходить это в гомеопатической дозе и понять, что ты ничего не изменишь. Убить дракона — самому стать драконом.
Те, кто борется с властью, не задумываются, что сейчас их поставить к власти — эта оппозиция точно так же начнет воровать и делить откаты. Потому что это то искушение, перед которым могут устоять только посвященные, которых очень мало. Так что эта борьба, иллюзия приводит к тому, что молодняк ослабляется. Народ выйдет на улицы, хаос — и все.
Но я оптимист, и я призываю молодых людей взять в руки труды философские. В размышлениях над ними я отвлекаю себя от классовой борьбы и не наступаю на те грабли, на которые наша оппозиция будет наступать. Я знаю, что можно в определенные, мистериальные дни группой малой с определенными мыслями запускать сигналы в ноосферу, проводить молитву, медитацию и этим изменять мир. Бескровно. Иначе мы погибнем как цивилизация.
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