«Необходима эффективная защита честных предпринимателей, чтобы оградить их от давления»

Глава Следкома о коррупционерах в погонах, преступном предпринимательстве и защите честного бизнеса

Сегодня, в День сотрудника органов следствия России, «Реальное время» публикует интервью председателя Следкома Александра Бастрыкина «Российской газете». Глава СК рассказал, может ли честный предприниматель увидеть в следователе защитника своих интересов, какие способы применяют мошенники, чтобы выдать свои махинации за респектабельный бизнес, что удалось узнать в ходе расследования убийства посла РФ в Турции, и ответил на многие другие вопросы.



Не все предприниматели и чиновники извлекли уроки трагедии

— Александр Иванович, первый вопрос нашей беседы, к сожалению, на печальную тему. Сейчас вся страна соболезнует семьям детей, погибших в сгоревшем лагере в Хабаровском крае. Мы знаем, что по вашему указанию уголовное дело забрали на расследование в центральный аппарат. Что можно сказать на этот момент?



Александр Бастрыкин: В первую очередь хотел бы выразить соболезнования родным и близким погибших детей. Это большое человеческое горе. К сожалению, приходится констатировать, что не все предприниматели и чиновники, отвечающие за безопасность детских мероприятий, извлекли уроки трагедии на Сямозере, произошедшей три года назад в Республике Карелия. И случай в Хабаровске это подтверждает.

К расследованию этого уголовного дела подключены опытные следователи. Я поставил им задачу тщательно выяснить, кто и как организовывал отдых детей, почему допустили подобное и не смогли предотвратить столь тяжелые последствия. Все эти лица должны ответить по закону. На данный момент уже трое задержанных — собственник и директор лагеря, а также начальник отдела надзорной деятельности регионального МЧС. Назначены экспертизы, продолжаются допросы свидетелей и очевидцев и другие следственные действия. Окончательные выводы о причинах и обстоятельствах трагедии будут сделаны по итогам расследования.

Бизнес по статье УК

— Вы упомянули об ответственности предпринимателей. В последнее время один из самых частых упреков, которые звучат в адрес ваших подчиненных, — что следователи слишком часто просят суд отправить под стражу обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательства. Как обстоят дела на самом деле?

Александр Бастрыкин: В целом идет тенденция к снижению числа лиц, в отношении которых в ходе предварительного следствия применяется мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении предпринимателей такая мера пресечения избирается только в том случае, если они совершили преступления не в сфере предпринимательской деятельности. Помните дело бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера и его соучастников, в том числе предпринимателей? В результате их мошеннических действий акции предприятия стали принадлежать подконтрольному обвиняемым юридическому лицу. Подобные действия никак не связаны со сферой предпринимательства.

Фото rkomi.ru

Помните дело бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера и его соучастников, в том числе предпринимателей? В результате их мошеннических действий акции предприятия стали принадлежать подконтрольному обвиняемым юридическому лицу

— Но ведь большинство предпринимателей — честные люди. И если давят на их бизнес, пытаясь его отнять или уничтожить, им куда бежать? К вам?

Александр Бастрыкин: Необходима эффективная защита честных предпринимателей, чтобы оградить их от необоснованного давления и ограничений. Именно поэтому для приема сообщений о давлении на бизнес и экстренного реагирования в Следственном комитете выделен специальный канал связи. Мной организован на постоянной основе личный прием представителей бизнеса, в ходе которого предпринимателям предоставлена возможность сообщить о нарушениях их прав.

— Еще один вопрос, касающийся сферы предпринимательства, — это применение страшной по срокам статьи Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за организацию и участие в деятельности преступного сообщества. Буквально пару лет назад эта уголовная статья практически не применялась. Сегодня же многим кажется, что она в большом ходу. С этим вопросом предприниматели обращались на Прямую линию с президентом России. Насколько распространена такая практика?

Александр Бастрыкин: Прежде всего надо сказать, что сразу после Прямой линии с президентом России нам поступило соответствующее поручение проанализировать практику и внести предложения по применению статьи 210 УК РФ. И мы совместно с другими правоохранительными, контролирующими, надзорными органами, в частности, с МВД, Росфинмониторингом и другими, проработали этот вопрос.

Приведу общие данные: в 2018 году в Следственном комитете возбуждено 41 уголовное дело о преступлениях, предусмотренных статьей 210 Уголовного кодекса РФ, то есть организация и участие в деятельности преступного сообщества. Большинство их носит общеуголовный характер, связано с террористической деятельностью, незаконным оборотом наркотиков и другими преступлениями.

В текущем году возбуждено только четыре уголовных дела по этой статье, связанных со сферой предпринимательства, при том что у нас в стране зарегистрировано 3,4 миллиона юрлиц и 3,8 миллиона индивидуальных предпринимателей. То есть вовлечение предпринимателей в такого рода преступную деятельность — нечастое явление.

— Но если отдельные факты все же есть, то с чем они ­связаны?

Александр Бастрыкин: Это прежде всего незаконная игорная деятельность, для ведения которой создаются юридические лица, нанимается персонал с фиктивными обязанностями, фактически занимающийся организацией подпольных казино. Сюда входит и охрана, и обслуживание телекоммуникационных сетей, и ведение финансовой документации, и вопросы отмывания полученных средств. Помимо игорной есть пример незаконной банковской деятельности, в ходе которой с помощью официально образованных юрлиц происходит обналичивание и отмывание незаконно полученных доходов, в том числе в результате хищения бюджетных средств.

Есть практика использования юрлиц для фиктивного участия в государственных закупках с целью хищения бюджетных средств, а также иные формы их хищения в виде обналичивания материнского капитала и возмещения НДС из бюджета РФ.

Фото openbusiness.ru

Это прежде всего незаконная игорная деятельность, для ведения которой создаются юридические лица, нанимается персонал с фиктивными обязанностями, фактически занимающийся организацией подпольных казино

— Пример привести можно?

Александр Бастрыкин: В Санкт-Петербурге была пресечена деятельность преступного сообщества, в которое входило более 15 человек. Под видом законной предпринимательской деятельности они похитили бюджетные средства в размере 4 млрд рублей путем незаконного возмещения НДС. Для придания видимости законности участники сообщества использовали 75 юридических лиц, зарегистрированных на подконтрольных им номинальных директоров.

— Интересно, а за рубежом совершаются подобные преступления?

Александр Бастрыкин: Аналогичные преступления распространены и в странах Европейского союза. По данным комитета по налогам Еврокомиссии, в ходе мошенничеств с НДС похищается 200—250 миллиардов евро ежегодно. Это 10—13 процентов собираемого НДС или 2—2,4 процента ВВП Евросоюза. И эти преступления совершаются организованными преступными группами и сообществами под видом законной предпринимательской деятельности юридических лиц.

— И это создает дополнительные сложности в расследовании…

Александр Бастрыкин: Совершенно верно. Образование юридических лиц для придания видимости законности ведения предпринимательской деятельности — это один из способов конспирации и как раз один из признаков преступных сообществ, в которых отдельные лица занимают номинальные должности и похищают, как правило, бюджетные средства. Организованная преступность использует юрлиц для преступных целей, так как их легальная форма позволяет фактически открыто создавать офисы преступной организации и даже сети их филиалов.

Росфинмониторингом перед визитом в Россию оценщиков ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) была проведена национальная оценка рисков. Результаты анализа показали, что для совершения преступлений в кредитно-финансовой сфере часто используются не фирмы-«однодневки», а организации с длительной историей работы, налоговой отчетностью, помещением и оборудованием. Эти фирмы специально приобретаются для ведения преступной деятельности под видом законной предпринимательской деятельности. Поэтому для успешного противодействия требуется применение как статьи 210 УК , так и статьи 174.1 УК , предусматривающей ответственность за легализацию средств, полученных в результате преступления.

Домой по запросу

— По каким вопросам Следственный комитет РФ чаще всего взаимодействует с зарубежными коллегами?

Александр Бастрыкин: Следственный комитет принимает активное участие в совместном поиске наиболее действенных путей и средств борьбы с международной преступностью.

СК России является компетентным органом более чем по 60 межгосударственным и межправительственным многосторонним и двусторонним международным договорам Российской Федерации по противодействию международной преступности. Заключено более 20 международных соглашений межведомственного характера с компетентными органами иностранных государств.

Фото 1tv.ru

Благодаря сотрудничеству с нашими зарубежными коллегами Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России было предъявлено обвинение бывшему первому заместителю председателя правительства Московской области Алексею Кузнецову, который был экстрадирован компетентными органами Французской Республики

— Что предусматривает такое сотрудничество?

Александр Бастрыкин: Оно предусматривает взаимодействие по широкому кругу вопросов, включая борьбу с экстремизмом и терроризмом, противодействие преступлениям экономической направленности и коррупции.

— Можете привести конкретные примеры эффективного взаимодействия?

Александр Бастрыкин: Благодаря сотрудничеству с нашими зарубежными коллегами Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России было предъявлено обвинение бывшему первому заместителю председателя правительства Московской области Алексею Кузнецову, который был экстрадирован компетентными органами Французской Республики. По данным следствия, правительству Московской области, предприятиям ЖКХ области и компании «Мособлтрастинвест» Кузнецовым и его сообщниками причинен ущерб на сумму свыше 14 миллиардов рублей. Расследование завершено. Дело в суде.

Другой пример — по представленным следователями ГСУ по Северо-Кавказскому округу материалам в июне 2018 года из Австрийской Республики экстрадировали в Россию Аслана Гагиева. Он обвиняется в организации преступного сообщества, бандитизме, заказных убийствах и посягательствах на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Следственные действия в отношении него завершены, Гагиев и его защитники знакомятся с материалами дела.

Из Словакии в 2018 году на основании материалов Следственного комитета экстрадирован Аслан Яндиев. Он активный участник бандформирования, причастный к ряду особо опасных преступлений, в том числе к совершению террористических актов в России, в числе которых обстрел противотанковыми гранатами подстанции сетевой компании единой энергетической системы РФ «Владикавказ-2» в Северной Осетии — Алании. Яндиев длительное время скрывался в странах ЕС, используя поддельные документы, но был идентифицирован на основании сопоставления биометрических данных. Яндиев уже осужден на длительный срок .

В рамках расследования гибели людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» следствие установило причастность к даче взятки бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского. Он был объявлен в розыск, позже задержан в Польше, и судом принято решение о его экстрадиции.

— Как идет расследование по уголовному делу об убийстве посла России Андрея Карлова в Турции?

Александр Бастрыкин: На территории Турецкой Республики проведен ряд следственных действий, который позволил нам установить обстоятельства подготовки преступления. Восстановлен маршрут передвижения исполнителя убийства — сотрудника турецкой полиции Мевлюта Мерта Алтынташа. Он тщательно готовился к преступлению, изучал мероприятия с участием посла, выбрав день, когда дипломат был заявлен в качестве участника фотовыставки в Центре современного искусства. Накануне убийства он обратился в больницу, чтобы взять справку, освобождающую от работы. Алтынташ забронировал 19 декабря отель в минуте ходьбы от места проведения мероприятия и заранее приезжал туда для изучения обстановки. В номере отеля он надел деловой костюм, взял оружие и незадолго до приезда посла прошел в центр по служебному удостоверению, минуя досмотр. Дальнейшие события известны всем. Есть еще и другие вопросы, интересующие российское следствие, но пока о них говорить преждевременно.

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На территории Турецкой Республики проведен ряд следственных действий, который позволил нам установить обстоятельства подготовки преступления. Восстановлен маршрут передвижения исполнителя убийства — сотрудника турецкой полиции Мевлюта Мерта Алтынташа.

Долог путь до приговора

— Критиков у Следственного комитета немало. Но тем не менее, можно ли говорить об успешности работы ведомства и хорошем качестве работы?

Александр Бастрыкин: Вопрос очень обширный. Такую оценку должно давать в том числе общество. Многие граждане благодарят наш коллектив, отдельных следователей, которые смогли восстановить справедливость. Но есть и претензии со стороны участников уголовного процесса к сотрудникам СК, которые принимают неверные решения. Мы стараемся решать эти проблемы, и зачастую приходится принимать жесткие меры, вплоть до уголовной ответственности.

Если же говорить о качестве, основываясь на статистике, то, например, число уголовных дел, возвращенных на доработку судами, по сравнению с 2006 годом, то есть до проведения реформы следственных органов, уменьшилось в четыре раза (с 5 047 дел до 1 504). И это свидетельствует о том, что сейчас допускается меньше процессуальных нарушений, чем 12 лет назад. Со своей стороны мы принимаем меры организационного характера, анализируем собственные ошибки, чтобы усовершенствовать работу следствия. В нашем ведомстве принято работать с полной самоотдачей и нести ответственность за выполненную работу.

— В этой же связи ваше ведомство нередко критикуют за долгое следствие.

Александр Бастрыкин: Сроки следствия — также очень актуальный вопрос. Например, за первый квартал текущего года в срок свыше двух месяцев расследовано 11 467 уголовных дел, что незначительно больше аналогичного периода прошлого года. Это примерно 35 процентов от общего числа оконченных дел. Если речь идет о сложных, многоэпизодных делах, то очевидно, что для качественного их расследования требуются месяцы, а иногда и годы. В остальном мы принимаем меры, чтобы сроки соблюдались. А для этого нужна прежде всего правильная организация следственных действий и своевременное назначение и производство судебных экспертиз.

Именно благодаря настойчивому труду нашего коллектива и при помощи коллег из других правоохранительных ведомств удается добиваться снижения преступности в стране. Мы отлично понимаем: чтобы эта положительная тенденция не только сохранилась, но и продолжилась, нам необходимо много и упорно трудиться.

— Если говорить сухим языком цифр, то много ли уголовных дел проходит через следователей и криминалистов Следственного комитета?

Александр Бастрыкин: Следователи и криминалисты ведомства противодействуют наиболее опасным криминальным проявлениям и вносят реальный вклад в обеспечение стабильной социально-политической и экономической жизни государства. Единство сотрудников, единство совместно выполняемой работы было изначально заложено в идеологии нашего ведомства, и хорошо отлаженная система мониторинга криминогенной обстановки позволяет нам быстро реагировать на все преступления, отнесенные к нашей подследственности. А это преступления тяжкие и особо тяжкие.

Фото Ирины Плотниковой

Следователи и криминалисты ведомства противодействуют наиболее опасным криминальным проявлениям и вносят реальный вклад в обеспечение стабильной социально-политической и экономической жизни государства

С момента образования Следственного комитета, то есть с 2011 года, в суды направлено свыше 800 тысяч уголовных дел. По переданным в суд делам привлечено к уголовной ответственности около 9 тысяч лиц, обладающих особым правовым статусом. В ходе предварительного следствия и процессуальных проверок государству и потерпевшим гражданам только в прошлом году возмещено более 73 миллиардов рублей. Всего с 2011 года эта сумма составила почти 300 миллиардов рублей.

— Но ведь возмещение вреда, нанесенного гражданам и стране, — общее дело всех правоохранителей.

Александр Бастрыкин: С учетом того, что вопросы совершенствования работы по возмещению ущерба, в первую очередь от коррупционных преступлений, находятся на стыке интересов различных государственных структур, решать их следует совместными усилиями. Это касается в первую очередь создания единых федеральных и региональных информационных баз данных о недвижимом имуществе, счетах и вкладах, открытых в кредитных организациях.

— Есть статистика, сколько коррупционеров не просто выявили и завели на них дела, а сколько из них реально поехали шить рукавицы в колонии?

Александр Бастрыкин: За годы работы ведомства в суды направлено почти 80 тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях. Ежегодно фигурантами таких дел становятся должностные лица самого разного уровня. В последние годы осуждены бывшие губернаторы Сахалинской и Кировской областей, бывший глава Карелии, замы губернаторов Алтайского края, Владимирской, Вологодской, Челябинской областей, бывший зампредседателя Пензенской городской думы, бывший министр здравоохранения Забайкальского края, бывший глава ФАС Дагестана и другие высокопоставленные чиновники. Недавно вынесены приговоры бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру и бывшему руководителю управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрию Захарченко, признанным виновными в совершении коррупционных преступлений.

— А дело полковника Захарченко разве не закрыто?

Александр Бастрыкин: В деле Захарченко не поставлена точка, расследуются дополнительные эпизоды преступной деятельности.

И под землей отыщут

— Александр Иванович, как изменилась работа следователей с появлением новых технологий?

Александр Бастрыкин: В наше время установление истины по уголовным делам без высокотехнологичных криминалистических средств просто невозможно. Отвечая на ваш вопрос, невольно вспоминаю слова выдающегося юриста Владимира Даниловича Спасовича: «…чтобы разобраться в огромном количестве доказательственного материала, собранного по делу, необходимо вооружаться огромным объемом специальных познаний, доказательства излагать в строгом логическом порядке, широко и умело используя специальные знания в различных отраслях права».

Нашими сотрудниками используется новейшая техника для решения сложных следственно-криминалистических задач.

— Можно ли их перечислить, чтобы было понятно.

Александр Бастрыкин: Беспилотные летательные аппараты помогают вести поиск пропавших без вести людей, специальные комплексы — обнаруживать объекты в воде и под землей, портативные спектрометры — идентифицировать различные виды веществ. Активно работают ДНК-лаборатории, что позволяет нам совместно с коллегами из МВД и ФСБ России в среднем по стране раскрывать свыше 90 процентов убийств и изнасилований.

В рамках государственного контракта, подписанного при реализации Научно-технической программы Союзного государства России и Беларуси, идет разработка инновационных ДНК-технологий и методик для их применения в криминалистике.

Фото мвд.рф

Активно работают ДНК-лаборатории, что позволяет нам совместно с коллегами из МВД и ФСБ России в среднем по стране раскрывать свыше 90 процентов убийств и изнасилований

— Какие виды преступлений помогают раскрывать эти технологии?

Александр Бастрыкин: Благодаря внедрению специальных комплексов по анализу информации, содержащейся на электронных носителях, удается активно противостоять вызовам современного терроризма и пресекать каналы его финансирования. Например, тщательный анализ «электронных следов», оставленных заказчиком, организатором и исполнителями теракта в метрополитене Санкт-Петербурга в 2017 году, позволил установить всех участников преступной группы, несмотря на то, что они не были знакомы и поддерживали связь посредством современных средств коммуникации.

В мае текущего года совместно с ФСБ нами пресечена деятельность Георгия Гуева, который, используя банковские карты, осуществил переводы денежных средств на общую сумму 50 миллионов рублей для террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Напомню также, что при создании Следственного комитета (в 2007 году) от прокуратуры было принято более 200 тысяч нераскрытых уголовных дел. В результате применения инновационных технологий раскрыто почти 70 тысяч преступлений прошлых лет.

Следы в горах

— Многие громкие задержания последнего времени — работа следствия на Северном Кавказе. Там обстановка по-прежнему напряженная?

Александр Бастрыкин: Наиболее сложные дела расследуются в Главном следственном управлении по Северо-Кавказскому федеральному округу. Один из основных принципов уголовного процесса — это неотвратимость наказания. И мы видим, как нашим следователям в этом сложном регионе удается спустя долгие годы привлекать к уголовной ответственности тех, кто посягал на целостность нашего государства в начале 2000-х годов. Всем известен подвиг 6-й роты псковских десантников в Чечне, подвергшейся нападению многократно превосходящей банды боевиков под руководством Басаева и Хаттаба. Сейчас мы продолжаем находить участников тех событий. Следствием установлена причастность к совершению этого преступления 23 лиц, 14 из которых уже осуждены, пятеро объявлены в розыск, а в отношении еще четверых дело рассматривается в суде.

Думаю, все помнят и события 1999 года в Республике Дагестан, когда вооруженные банды напали на Ботлихский и Цумадинский районы республики, организовав боестолкновения с российскими военнослужащими. Десятки убитых! Потерпевшими по этому делу признано более 1 600 человек, и с 2012 года расследование не приостанавливалось. За совершение данных преступлений осуждены и приговорены к длительным срокам лишения свободы 78 участников нападения. В стадии рассмотрения судом находится дело еще двоих. При этом трое участников нападения привлекаются к уголовной ответственности, и на причастность к исследуемым событиям проверяются еще пять лиц, устанавливаются их роль и действия в составе банды. Работа проводится совместно с подразделениями ФСБ и МВД России.

— Это понятно, а как с делами вчерашнего дня?

Александр Бастрыкин: Продолжается целенаправленная работа по декриминализации Северо-Кавказского региона. В производстве подразделений СК России находятся уголовные дела в отношении ряда бывших высокопоставленных чиновников Республики Дагестан, бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и иных должностных лиц.

Реализация принципа неотвратимости наказания, планомерная борьба с коррупцией, другие меры, принимаемые в том числе и Следственным комитетом позволяют нам менять обстановку в лучшую сторону.

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Безусловно, чтобы стать следователем, необходимо получить высшее юридическое образование, владеть знаниями в области уголовного права и процесса, криминалистики, а также других дисциплин, надо быть образцом нравственности и морально устойчивым человеком. При этом важно постоянно учиться

Следственный отбор

— У вас работает много молодежи, на чем делаете акцент при подборе кадров?

Александр Бастрыкин: Сегодня Следственный комитет России — одна из самых молодых государственных структур, и по мере повышения общественного престижа нашей профессии в ряды ведомства вливается все больше молодежи. Безусловно, чтобы стать следователем, необходимо получить высшее юридическое образование, владеть знаниями в области уголовного права и процесса, криминалистики, а также других дисциплин, надо быть образцом нравственности и морально устойчивым человеком. При этом важно постоянно учиться. И здесь не могу обойти вниманием наши ведомственные «кузницы кадров» — Московскую и Санкт-Петербургскую академии Следственного комитета, где основной упор сделан на профильную подготовку к следственной деятельности; а также факультеты повышения квалификации. В академиях будущие следователи начинают свой непростой путь по освоению профессии. Нам важно подготовить специалиста, который быстро адаптируется в системе и будет эффективно работать. Есть сильный преподавательский состав с большим практическим опытом работы, хорошая база, криминалистическая техника и полигон. Поэтому обучение в ведомственных вузах наиболее эффективно для подготовки и переквалификации сотрудников следственных подразделений. Созданы условия для того, чтобы кадровый потенциал ведомства поддерживался на высоком уровне.

— Вы со всех трибун постоянно говорите об активной работе Следственного комитета с молодежью. Это на далекую перспективу?

Александр Бастрыкин: Уже несколько лет мы развиваем кадетское движение и видим большую заинтересованность граждан в этом. Функционируют кадетские корпуса СК в Москве и Санкт-Петербурге, планируется открытие еще одного учебного заведения в Волгограде. Дети активно вовлечены в патриотическую работу. С особой гордостью отмечу, что по инициативе Следственного комитета проведена героико-патриотическая эстафета «Дорога Памяти». Это масштабное патриотическое мероприятие охватило всю страну — от Владивостока до Москвы, прошло в городах-героях, городах воинской славы России и завершилось в Республике Беларусь.

Отмечу также, что по инициативе Следственного комитета, Клуба Героев Российской Федерации и ветеранов следствия нами создана Межрегиональная общественная организация «Молодежный союз «Юный следователь», который объединил под своими знаменами 23 субъекта России, и на сегодняшний день в его ряды вступило более 800 кадетов. Наша стратегическая цель — последовательно и непрерывно воспитывать новую следственную элиту страны, способную расследовать преступления любой сложности.

— Старшее поколение ваших коллег помогает такому курсу на создание элиты?

Александр Бастрыкин: Во многом благодаря труду и знаниям наших ветеранов сформировался авторитет ведомства. Многие из них и сегодня принимают участие в работе консультативных и совещательных органов при Следственном комитете, а также Национальной Ассоциации организаций ветеранов следственных органов «Союз ветеранов следствия», помогая словом и делом нашей молодежи. И я очень благодарен им за это! Ветераны не только обучают молодых следователей и воспитывают кадетов. Достаточно сказать, что с их помощью в 2018 году раскрыто более 600 преступлений, и, откровенно говоря, для начинающих следователей их опыт и профессиональное чутье порой нередко важнее даже самых современных методик расследования и технологий.

Праздник с новосельем

— Александр Иванович, 25 июля 2019 года — День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Редакция «Российской газеты» поздравляет вас и ваших коллег с профессиональным праздником.

Александр Бастрыкин: Искренне благодарю вас за поздравление! 25 июля мы и наши коллеги — следователи МВД и ФСБ России — отмечаем один из самых «молодых» праздников страны — День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Эта знаковая дата, учрежденная в 2013 году по инициативе Следственного комитета, свидетельствует о высоком общественном признании нашей профессии. С гордостью отмечу, что сегодня мы в торжественной обстановке открываем новое здание Следственного комитета в Москве, позволяющее комфортно разместить наших сотрудников, что должно хорошо сказаться на качестве их работы. Адрес тот же — Технический переулок, 2.

Пользуясь случаем, поздравляю коллег, ветеранов следствия с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации!

Желаю вам и вашим близким доброго здоровья и успехов в любых начинаниях. Рассчитываю на вашу принципиальность, профессионализм, высокие моральные качества и силу духа в служении Закону.

Фото sledcom.ru

Экспертами СК России ежегодно проводится более 30 тысяч сложных экспертиз специальных видов (молекулярно-генетических, компьютерно-технических, фоноскопических и других)

Ключевой вопрос

— Совсем недавно за вашим ведомством было законодательно закреплено право проводить криминалистические экспертизы. Собственные экспертные подразделения СК России серьезно помогают найти виновных?

Александр Бастрыкин: В ведомстве действует система экспертных подразделений по самым необходимым высокотехнологичным видам экспертных исследований. На их оснащение с 2010 года до настоящего времени затрачено около 1,5 миллиарда рублей. Экспертами СК России ежегодно проводится более 30 тысяч сложных экспертиз специальных видов (молекулярно-генетических, компьютерно-технических, фоноскопических и других). Их результаты зачастую помогают устанавливать обстоятельства резонансных и сложных в раскрытии преступлений, совершенных в условиях неочевидности.

Методические подходы экспертов Следственного комитета России признаны и внедрены коллегами в других ведомствах, а для повышения квалификации наших экспертов задействованы ведущие профильные вузы страны. Помимо этого, в НИИ криминалистики активно продолжаются работы в сфере криминалистического исследования цифровой информации и ее носителей, использования психологических знаний в процессе расследования, разрабатываются компьютерные программы по распознаванию и идентификации лиц на видеоизображениях с большим количеством людей и ряд других перспективных исследований.

Подчеркну, что за последние 5 лет почти все экспертизы, проведенные подразделениями Следственного комитета, были признаны допустимыми доказательствами в судах.

Российская газета — Федеральный выпуск №162(7920)