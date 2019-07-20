Опрос предпринимателей: как вы относитесь к скидкам и распродажам?

Если говорить про Indever, то мы всегда были против скидок. У нас есть определенные сезонные акции, но это сложно назвать скидкой — больше подарки клиентам, какая-то лояльность. Считаю, что распродажа — это не совсем честно по отношению к клиентам. Условно, человек купил сегодня футболку за 10 тысяч рублей, а завтра другой купил ее за 5 тысяч. Это неправильно. У каждой вещи должна быть своя цена. У нас она одинакова абсолютно для всех. Иногда мы делаем акции на сезонный товар. Сейчас, например, джинсы при заказе пиджака можно приобрести за полцены. Но это потому, что продукт новый. Дальше, когда все устаканится, мы установим единую цену, которая меняться не будет.

Если говорить про кофейни, то у нас есть бонусная система, которая работает 365 дней в году. Она одинаковая для всех. Вы копите бонусы, потом их тратите. По сезонам меняется только меню.