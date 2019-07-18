У kazan.ru появился покупатель за полмиллиона

Как и шесть лет назад, мэрия Казани осторожно интересуется ресурсом

Домен kazan.ru повторно выставили на продажу. Ресурс до сих пор не имеет никакого официального отношения ни к властям РТ, ни к Татарстану, ни к Казани и ее мэрии. Нижняя ценовая планка — 487 тыс. рублей, верхняя — от миллиона, стартовая цена — 650 тыс. рублей, всего на 50 тыс. больше, чем шесть лет назад, когда сайт уже пытались продать. Для сравнения: chelny.ru продают всего за 50 тыс. рублей. Как рассказали газете «Реальное время» в мэрии татарстанской столицы, у которой есть сайт kzn.ru (собственно, тот же kazan.ru, но без гласных), к ним с предложением пока не обращались, но вопрос там обещали рассмотреть. Мы изучили историю сайта с «самым дорогим названием» и вспомнили, как в свое время киберсквоттеры пытались шантажировать первого президента Татарстана и компанию КАМАЗ.

Kazan.ru продают за 650 тыс. рублей

Сегодня на странице компании Salesnames — «Топ-домены для вашего бизнеса» — появилась информация о продаже домена kazan.ru за 650 тыс. рублей. Зарегистрированный еще 20 ноября 1996 года домен выставлен на продажу по стартовой цене, но продавец рассчитывает получить предложение еще выше: от 1 млн рублей и более. Хотя домен и уникальный, в цену от 1 млн рублей верят не все, но потенциальными покупателями могли бы выступить как представители городской власти, так и крупные СМИ, рекламные агентства, заинтересованные в создании новостного портала.

Домен kazan.ru был зарегистрирован более 22 лет назад и успел сменить множество владельцев. В действительности, публично он был выставлен на продажу еще 15 июля, когда в ряде СМИ появились короткие объявления:

«Продаются домены kazan.ru, kazan.su и chelny.ru. Сделка через казанского нотариуса или другим безопасным способом. Цена договорная. Дополнительная информация: info@kazan.ru или +7 (843) 202-41-15.»

В качестве оператора торговой площадки выступает магазин доменов российского регистратора доменов Ru-Center (АО «Региональный сетевой информационный центр»), в котором заявили, что покупатель готов и на снижение цены в пределах 487,5 тыс. рублей: «Сделка состоится, если предложение устроит владельца. Она будет оформлена путем передачи прав от продавца к покупателю с комиссией 3—10% от суммы сделки, в зависимости от статуса владельца в клубной программе Ru-Center».

Владелец домена, предприниматель Олег Ларионов уверяет, что уже появилось одно предложение — о покупке за 500 тыс. рублей, другие же два домена — kazan.su и chelny.ru — будут продаваться по гораздо меньшей цене: 5 и 50 тыс. рублей соответственно.

Обновленный «сайт о Казани» с почтой и остановившимся «новостным порталом»

Олег Ларионов распоряжается доменом с января 2015 года, и домен этот наблюдатели называют самым дорогим из предлагаемых магазином Ru-Center российских доменов со словом «kazan» в названии. Приближаются по цене к нему kazanavia.ru и pokazania.ru, продающиеся за 129 тыс. рублей.

Сейчас на kazan.ru работает новостной портал, последняя свежая новость на нем, впрочем, датируется 9 июля, причем это перепечатка новости «Татар-информ», помимо сайта агентства, цитируется часто также сайт казанской мэрии kzn.ru. Создатели сайта указывают в его «шапке», что сайт о Казани — «обновлен», после обновление здесь была запущена свободная регистрация почты на @kazan.ru. Кроме новостей, сайт предоставляет также «информацию о магазинах Казани, услугах, объявлениях». Рекламы на сайте мы не обнаружили, как окупается и окупается ли проект, неизвестно. Согласно сервису Whois, размещенному на сайте Ru-Center, в настоящий момент домен занят, создан он был 20 ноября 1996 года, оплачен до 30 ноября 2019 года.

Домен продают не впервые

Kazan.ru не впервые выставляется на продажу. «Самым дорогим доменом» он стал, шесть лет назад, когда ООО «РУ-Сервис», владелец kazan.ru, предлагало его покупателям за 600 тыс. рублей. Что интересно, Олег Ларионов тогда занимал должность замгендиректора компании «РУ-Сервис», в которой признавались, что первым зарегистрировавшим этот домен была компания ОАО «Комтат» — первый провайдер в Татарстане, но она его никак не развивала.

«РУ-Сервис» купил домен в 2011 году, к 2013 году на нем размещались такие компании, как efir.kazan.ru (телекомпания «Эфир»), Международный аэропорт Казань (airport.kazan.ru), ICL КПО ВС (icl.kazan.ru), но деньги за размещение, что интересно, в компании не брали. С другой стороны, согласно сайту Ru-Center, официальной информации о владельце домена kazan.ru с 1996 по 2004 год нет, с 2004 года формально владел им житель Тюмени Андрей Чесноков, а с 2012 года — житель Иркутска Владимир Галайчук.

Мэрия Казани обещает изучить вопрос

После первого объявления о продаже домена в 2013 году появилась информация о росте цены в 10 раз — до 6 млн рублей. Произошло это якобы после того, как доменом заинтересовались в казанской мэрии, которая размещалась и размещается сегодня на сайте kzn.ru. Информацию, впрочем, не подтвердили обе стороны.

Сегодня в казанской мэрии также осторожно комментируют эту тему. Руководитель пресс-службы мэрии Казани Владимир Казанцев рассказал «Реальному времени», что к ним с предложением никто не обращался, но вопрос обещали изучить: «У нас сейчас есть портал kzn.ru, который работает многие годы».

«Город Казань и его обитатели»: как начинался казан.ру

Сам сайт впервые заработал в 1997 году, по данным архиватора-агрегатора сайтов http://web.archive.org, — 15 апреля того года была размещена на сайте картинка. И лишь 29 января 1998 года у ресурса появилось название «Город Казань и его обитатели». На заглавной странице списком были размещены гиперссылки на сайты различных казанских компаний («Деловая жизнь нашего города»). От компьютерных фирм «Юнител» и «Комфест» и четырех банков («Интехбанк», «Волжско-Камский акционерный банк», «Энергобанк», «Траст-Инвест») до четырех промышленных предприятий (в том числе почему-то неказанский КАМАЗ) и трех сайтов вузов, включая КГУ. До конца 1990-х годов обновлялся лишь список.

Пиковой активности сайт достиг к началу 2006 году, называясь также «Город Казань и его обитатели»: появились новости, погода, ссылки на множество сайтов города, казанский чат, фотографии жителей города, опросы, возможность получить информацию о счете телефона от провайдеров МТС или «Билайн», размещалась реклама. Было и предложение о размещении сайта на домене казан.ру: «Вам нужен свой сайт? Нет проблем! Мы предоставим вам хостинг и доменное имя вида ваше_имя.kazan.ru или www.kazan.ru/ваше_имя».

Официальным сайтом Казани тогда был, кстати, www.kazan.org.ru. В 2012 году владельцы сайта предлагали регистрацию домена на год за 600 рублей и предоставляли услугу регистрации доменов третьего уровня на геодоменах kazan.ru, kazan.su, chelny.ru, elabuga.ru, nkama.ru, almet-k.ru. При этом «ряду организаций домены выделяются бесплатно». Второй жизнью домен kazan.ru зажил в руках нового владельца в 2014 году, оставаясь, впрочем, агрегатором чужих новостей и доской объявлений. На нем сохранилась реклама, вместо чата появился форум http://forum.kazan.ru.

Почему Казань не может просто отнять домен

Историю с продажей казан.ру можно лишь с большой осторожностью отнести к так называемому киберсквоттингу — регистрации доменных имен, содержащих торговую марку, принадлежащую другому лицу, с целью дальнейшей перепродажи или недобросовестного использования. В частности, существует брендовый киберсквоттинг — регистрация доменных имен, содержащих товарные знаки, фирменные наименования, популярные имена собственные, средства индивидуализации, охраняемые законом.

В России товарный знак имеет приоритет перед доменным именем, то есть владелец товарного знака может запретить использование своего знака в доменном имени (другими словами, существует возможность отобрать домен у киберсквоттера), но название столицы РТ, конечно, с трудом можно отнести к товарному знаку, а регистрировался домен в дремучие времена первым интернет-провайдером Татарстана явно не с желанием сбыть его тут же казанской мэрии.

Истории киберсквоттинга в Татарстане, однако, имеются. Во-первых, можно вспомнить появление в далеком 2000 году в сети домена shaimiev.ru, владелец которого пытался «шантажировать» негативом в адрес первого президента РТ, но дело далеко не зашло. Автору предложения заявили, что покупать домен не будут, зато будут преследовать за клевету в судебном порядке, после чего киберсквоттер тут же отстал. Во-вторых, вспоминается история 2008 года, когда КАМАЗ подал в суд на жителя Волгограда Николая Попкова за использование домена kamaz.ru (Попков купил домен еще в 1990-х, «закрыв» КАМАЗу путь в Рунет на десятилетие). Автогигант суд выиграл, Попкова заставили отдать КАМАЗу домен и выплатить 105 тыс. рублей компенсации.