Домен kazan.ru выставили на продажу за 650 тысяч рублей

Владелец домена kazan.ru выставил его на продажу в специализированном интернет-магазине за 650 тысяч рублей.

Домен был зарегистрирован более 22 лет назад. На продажу он выставлен магазином доменов российского регистратора доменов Ru-Center (АО «Региональный сетевой информационный центр»). Информация размещена на официальном портале магазина. Оператор торговой площадки не исключает торг и отмечает, что потенциальный покупатель может снизить цену в пределах 487,5 тысячи рублей. За время существования домен сменил множество владельцев.