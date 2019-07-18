«Проект забирает много сил» — собственники закрывают казанский BarDuck

Совладелец пивбара Марат Хабибуллин — о причинах продажи бизнеса и пиаре на программе шеф-повара Константина Ивлева

Казанский бар крафтового пива BarDuck, открывшийся в Казани на ул. Кави Наджми буквально в прошлом году, уже выставлен на продажу. Несколькими месяцами ранее заведение пережило «прокачку» от российского шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева, однако это, по всей видимости, не помогло спасти ситуацию. Совладелец бара Марат Хабибуллин рассказал «Реальному времени» о том, что осталось за кадром популярной программы и почему после такой раскрутки решил избавиться от бизнеса.

Визит шефа Ивлева и объявление о продаже

Идея открытия пивного бара с футбольной тематикой возникла у владельцев BarDuck — Марата Хабибуллина и Дамира Хасанова — летом 2017 года. От рождения концепции до момента запуска прошло чуть больше полугода — новое место открылось в январе 2018-го.

Фишкой заведения стала утиная тема — в зале можно было встретить много соответствующей атрибутики, даже живую утку в маленьком загончике. Правда, после визита в бар программы «На ножах» во главе с ее ведущим Константином Ивлевым выяснилось, что птица вызывала у сотрудников и гостей больше сожаления, чем восторга.

За наведение порядка в «БарДаке» Ивлев взялся в апреле этого года. По словам совладельца бара Дамира Хасанова, руководство решило обратиться за помощью к известному шефу, чтобы тот помог им «раскрыть глаза на проигрышные моменты», поскольку сам Дамир «уже не видел, что не так» с его заведением.

Проблемы посыпались на заведение в начале текущего года — по крайней мере, об этом в выпуске «На ножах», посвященном BarDuck, рассказали сотрудники бара. Руководство меняло поваров, проводило обучение, вкладывало большие суммы в рекламу, но ничего не помогало — оборот якобы становился все ниже и ниже.

В рамках телепроекта Ивлеву удалось навести порядок в баре и наставить коллектив на путь истинный, правда, спустя три месяца после «прокачки» на «Авито» было опубликовано объявление о продаже BarDuck.

«Продаем крафтовый пивной бар! «БарДак»! Находится в отличном месте на улице Кави Наджми, 3, вблизи улицы Баумана. Есть все для работы. Заходи и делай деньги, как говорится (если, конечно, умеешь). Площадь — 126 кв. метров. Договор на 5 лет зарегистрирован, стоимость — 1000 рублей за квадратный метр. 58 посадочных мест. Есть «летник». Если ты «летишь» по пиву, готов вкалывать и зарабатывать, хочешь купить готовое заведение намного дешевле первоначальных вложений, то звони», — говорится в объявлении (цена при этом не указана).

Причины продажи и цена вопроса

«Реальное время» связалось с совладельцем бара Маратом Хабибуллиным, который рассказал, почему BarDuck выставлен на продажу и действительно ли у заведения все было настолько плохо, как это показали в программе Константина Ивлева.

— Мне просто надоело заниматься общепитом — у меня есть и другие направления бизнеса. Этот проект забирает много сил, но те ресурсы, которые я трачу, не дают нужных плодов. Так что, подумав, я решил направить свое время и энергию в другое русло, — дал комментарий Марат Хабибуллин. — Чтобы заведение было успешным, его надо постоянно контролировать, там надо жить, а у меня не получается в связи с высокой занятостью. В целом я могу сказать, что это хороший проект: если им заниматься и если найдется человек, готовый отдавать ему все 100%, он непременно будет работать.

По словам собеседника нашего издания, руководство бара решило обратиться в программу «На ножах» только ради пиара.



— Наверное, отчасти [проблемы, озвученные сотрудниками] имели место, но в этой программе доля правды всего 30%. То же меню, которое они нам сделали, — мы поменяли его на следующий же день, — рассказывает Марат Хабибуллин.

Стоимость продаваемого бизнеса совладелец BarDuck называть отказался, однако уточнил, что она ниже 5 млн рублей — именно такая сумма была вложена в проект на начальном этапе. Желающих приобрести бар, по словам Марата Хабибуллина, много — только за сегодняшний день ему поступило порядка 15 звонков.



Владимир Шайхиев заместитель генерального директора компании «А-Девелопмент» Недалеко от Кави Наджми есть Brew Barrel, думаю, большой отток у BarDuck был в том числе из-за них. Также есть Beerhouse на Астрономической с более высоким ценником (понятно, что сегмент совершенно другой, но это тоже пивное направление). Вообще, есть стереотип, что центр всегда востребован в плане общепита, но касательно улиц, пересекающих Баумана, все не так однозначно. Перенасыщенность общепитом очень большая — на той же Университетской очень много заведений. И Кави Наджми — не исключение. Особого трафика там нет. Такие локации предполагают наличие своего клиента, который к ним возвращается. Те затраты, которые были вложены в проект, скорее всего, не оправдались. Если они вложили в проект 4—6 миллионов с учетом ремонта, оборудования и так далее, то, по моей оценке, они смогут продать его за 1,5—2 миллиона. Им однозначно будет тяжело продавать бизнес, потому что есть схожие предложения. В целом мы постоянно сталкиваемся с тем, что появляются предложения по продаже бизнеса. И продать его очень сложно. Локация должна быть абсолютно беспроигрышной.

Нурислам Шарифуллин руководитель проектов P.Love и Cream Coffee Это абсолютно распространенная история [продажа бизнеса]. Люди открывают заведение, не попадают в целевую аудиторию, или возникают другие причины, и бизнес продается. При этом есть люди, которые готовы покупать, правда, обычно ты вкладываешь десятки миллионов рублей, а продаешь, дай бог, за пару. Иногда вообще не удается продать, и бизнес просто сдается в аренду. Что касается выбранной локации, то это не первоочередное дело. Зачастую я был свидетелем проектов, обреченных на успех, потому что они находились в крутых местах, однако заведения не «выстреливали». Причины могут быть разные: делают неправильный продукт, не попали в целевую аудиторию, просчитались с ценой и так далее. А бывает, что ты открываешь заведение не в самом лучшем месте, но оно «выстреливает». Все зависит от того, что ты продаешь. Один из ярких примеров — «Пицца Люкс» на Кремлевской, где никогда не было гостей. Сейчас на этом месте открыли Brooklyn Pizza, и там нет свободных мест. Они делают понятный, вкусный и дешевый продукт. И никого не смущает то, что там, к примеру, нет паркинга, — люди просто идут, и все.