«Казанцам грех жаловаться»: июль почти в норме, а жара придет в августе

Последний месяц лета компенсирует дождливый и пасмурный июль в Татарстане, который в Гидрометцентре не считают аномальным

Фото: Максим Платонов

Июль в Татарстане выдался дождливым и пасмурным, как и в других регионах по соседству, вплоть до Москвы и Урала, как рассказали «Реальному времени» в Гидрометцентре России. Традиционно самый знойный месяц года в этот раз не оправдал ожидания, создав впечатление необычайно холодного лета, особенно если вспомнить те июльские деньки, когда погода вынуждала людей ходить в куртках, а не загорать на пляже. Как говорят собеседники нашего издания, впечатление это исключительно субъективное — средняя температура была несильно ниже нормы, а дожди в некоторых районах республики не достигали и трети месячной нормы.

Жаркий август

Холодный июль практически гарантирует жаркий последний месяц лета, заверил «Реальное время» научный руководитель Института океанологии РАН и бывший директор ИО РАН Роберт Нигматулин: «Отклонение средней температуры по сезону бывает в полградуса от года к году, у нас июль упал на несколько градусов — значит, в августе будет компенсировано».

Собеседник поясняет: сезонная температура от года к году меняется мало — не более, чем на полградуса–градус. «Если в какой-то месяц средняя температура на три-четыре градуса меньше, то, чтобы выровнять температуру по сезону, в августе должна быть выше нормы на два-три градуса». Через 7—10 дней должна прийти теплая погода, «и более жаркая, чем мы привыкли», — уверен Нигматулин.

Через 7—10 дней должна прийти теплая погода, «и более жаркая, чем мы привыкли», уверен Нигматулин. Фото scientificrussia.ru

Неаномальный июль

«На самом деле, ничего аномального не происходит», — говорит начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра РТ Ирина Трущина:

— В том, что вы называете дождливыми неделями, я ничего такого не вижу: за весь период было два существенных момента, когда местами (не повсеместно) прошли сильные дожди — ночью 13 июля, с пятницы на субботу, и вчера днем в восточной половине республики. После последних дней кажется, что выпало очень много осадков, а реальность такова, что в западных районах на сегодняшний день, а прошла уже половина месяца, на преобладающей территории выпало от 29% до 42% нормы осадков. Локально, например, в Лаишево — до 70%.

Июль в отношении осадков разнообразный, говорит Трущина: дождливым выдался он на крайнем востоке Татарстана, где за первую половину июля выпало, по данным нескольких метеостанций, около 70—80% месячной нормы осадков. «На востоке республики прошли сильные дожди. Есть ряд районов, в данном случае, например, Азнакаево, там выпало 72 мм при норме 68 мм, это 106 процентов месячной нормы. Бугульма — 67 мм, или 95% нормы. В Елабуге 47 мм осадков при норме 69 мм, это 68%», — продолжает собеседница.

На западе республики осадков выпало значительно меньше, примерно 30—40% от месячной нормы. В Казани — 32% от нормы.

«На самом деле, ничего аномального не происходит», — уверена Ирина Трущина. Фото tatar-inform.ru

Как отмечает ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова, погода в предстоящие дни будет умеренно теплой (небольшие колебания около нормы), пройдут кратковременные дожди и грозы.

Данные Гидрометцентра РТ уточняют прогноз: 17 июля днем республика окажется в передней части западного циклона и, начиная с южных районов, местами пройдут кратковременные дожди с грозой. При грозе возможны кратковременные усиления ветра до 15—18 м/с. Температура по республике в этот день от +21 до +26°C.

18 и 19 июля через Татарстан будут проходить атмосферные фронты западного циклона, местами пройдут грозовые дожди, температура достигнет 24 — 29 градусов. В выходные 20 и 21 июля ожидается теплая неустойчивая погода.

— Я помню, бывали и более холодные дни [летом]. В этом нет ничего особо необычного — редко бывает, что так долго, но бывало, — добавляет Нигматулин. — С севера что-то повеяло — а погода меняется, так бывает.

Неустойчивая погода в выходные

Макарова отмечает, что Татарстану больше повезло с погодой, чем Москве, хотя оба региона попали в область с температурой ниже нормы: «В терминах аномалий на июль Гидрометцентр выпускал прогноз, там область от Москвы к востоку закрашена синим цветом, захватывает Казань и весь Татарстан и тянется до Урала. Да, температура ниже нормы, но ненамного: в Казани была неустойчивая погода с кратковременными дождями». По ее словам, через Пермь проходил грозовой фронт, который мог задеть Татарстан.

Марина Макарова отмечает, что Татарстану больше повезло с погодой, чем Москве, хотя оба региона попали в область с температурой ниже нормы. Фото russian.rt.com

Собеседница называет погоду в республике нормальной — она почти укладывается в средний температурный режим (средний максимум — 25 градусов) и количество осадков (70 мм и 9 дней с дождем): «Погода у вас в норме, на отрицательном фоне — чуть-чуть не дотягивает. Это для тех, кто любит комфортную погоду. А тем, кто любит жару, не хватает одного-двух градусов».

Собеседница отмечает очень теплый июнь: «Ниже 20 градусов температуры не было 25—26 дней. Я бы в принципе не стала обижаться на такую погоду. Самый прохладный день был 27 июня, было 20,2 градуса. А максимальная температура была 9 июля — 25,8 градуса». Словом, «казанцам грех жаловаться».

Синоптик пояснила, почему же тогда у татарстанцев сложилось впечатление о холодном июле как о природной аномалии. Напомним, по этому поводу даже президент Татарстана шутил, предлагая назначить ответственного за лето:

— Преобладает облачная погода, а хочется солнца, это влияет на наше настроение — мы всегда субъективно погоду воспринимаем, это неоправданные ожидания. У вас при такой температуре, может, помидоры будут медленно вызревать, перцы, баклажаны — им недостаточно тепла. Для огурцов, возможно, не хватает дождей.

Но теперь остается дождаться августа, когда погода наверстает свое и еще выдаст жарких деньков, судя по прогнозам специалистов.