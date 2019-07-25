Мать задержанного аспиранта Мифтахова: «Угроз больше не получаем»

Гульнур Хусаинова о «крайнем» свидании с сыном в СИЗО и помощи сочувствующих талантливому математику

Под окнами МГУ на Воробьевых горах проходит акция в поддержку аспиранта из Нижнекамска Азата Мифтахова. Тем временем мать задержанного по подозрению в поджоге офиса «Единой России» Гульнур Хусаинова сообщила «Реальному времени», что угрозы в адрес семьи со стороны силовиков и анонимов прекратились. По ее словам, это произошло после того, как к проблеме удалось привлечь внимание общественности. Мифтахов — бывший преподаватель «Сириуса», по словам своих коллег и профессуры МГУ, подающий большие надежды математик, вот уже шестой месяц находится в столичном СИЗО №2, больше известном как «Бутырка». Видеться с ним семье удается крайне редко. Свидание с сыном в конце мая вновь было вынужденно сокращено почти вдвое, поделилась Гульнур Хусаинова. Зато, по словам женщины, активисты и доброжелатели продолжают помогать с оплатой адвокатов — собрано свыше 300 тысяч рублей.

#FREEAZAT под окнами МГУ: акция в поддержку Азата Мифтахова

«Мы, студенты и выпускники МГУ, выложили под окнами ректора надпись в поддержку Азата Мифтахова. Аспирант МГУ уже полгода находится в СИЗО: якобы он был среди тех, кто год назад разбил окно офиса партии «Единая Россия». Полгода за разбитое окно — это абсурд. Мы будем использовать все возможные способы борьбы за освобождение молодого ученого», — пишет сегодня телеграм-канал «Инициативная группа МГУ» с более чем 1,5 тыс. участников.



В июне этого года семья задержанного в феврале аспиранта МГУ Азата Мифтахова сообщила об угрозах в ее адрес со стороны полиции. Адвокат нижнекамца, член правозащитной группы «Агора» Светлана Сидоркина подтвердила информацию о том, что во время беседы в УВД были попытки оказать давление на родственников ее подзащитного, предостерегающие от отказа дачи показаний, на что они имеют законное право. После привлечения внимания общественности проблему удалось решить, рассказала в беседе с «Реальным временем» мама Азата Мифтахова Гульнур Хусаинова.

— Сейчас мы, наша семья, угроз больше не получаем, все спокойно. Угрозы не угрозы, все это было очень тонко: представители правоохранительных органов, конечно, были тогда очень доброжелательными, как они умеют, все это делали хитро, но смысл был понятен. Главное, что сейчас все спокойно, мы чувствуем поддержку с многих сторон, — подчеркнула она.

С момента фактического задержания Азата Мифтахова, с 1 февраля, матери удалось увидеть сына лишь девять раз. «Крайнее» свидание было 28 мая, поделилась Гульнур Хусаинова. По словам женщины, она в который раз столкнулась с грубостью и вынужденным сокращением времени встречи с сыном — вместо положенных по закону полутора часов они виделись лишь 50 минут.

— На последнем свидании с сыном у меня опять отняли 30—40 минут. Первая смена начинается в 10 часов утра, в 11.30 заканчивается, меня как раз в нее записали. Сотрудники СИЗО сказали, как будто какие-то заявления не пришли им, и мы опять ждали. Потом, когда я уже стала заходить, я спросила у конвоира: «Минуты, которые вы у нас забрали, вы протянете их нам на свидание? Я все-таки из Татарстана приехала, не москвичка, мне дорога каждая минута с сыном, у нас так мало времени». Она мне грубо ответила: «Ничего подобного, сколько времени положено, столько и будет, у меня потом идет следующий поток».

Азат сильно похудел, на молодом ученом плохо сказываются плохие вести «со свободы», «бесконечные нападки со стороны некоторых журналистов», одиночество, но он старается держаться и не жалуется, говорит Гульнур Хусаинова. В следующий раз из-за напряженного рабочего графика на встречу с сыном она сможет выбраться не раньше августа.

— Он сильно похудел, бледненький такой, смотрю, лысина появилась. Расстроенный весь. Я говорю: «Не переживай, выйдешь, будем лечиться, все поправим». Не сказать, что он упавший духом, но ему тяжело. Он плохо переживает то, что говорят про него, в чем только его не обвиняют и что только про него еще не пишут, для него это тяжело. Я говорю ему: «Азат, держись, там, на свободе, этому никто не верит, никто от тебя не отвернулся, мы уже много пережили, осталось чуть-чуть». Его это немного подбодрило, — говорит женщина.

Сестра Азата Мифтахова Зульфия и их мать Гульнур. Фото idelreal.org

В чем подозревают Азата Мифтахова — хроники задержаний. Часть первая



В первый раз аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатых веществ (ст. 223. ч. 1 УК РФ) прямо в студенческом общежитии 1 февраля. 25-летний ученый проходил по прошлогоднему делу о самодельном взрывном устройстве, которое было обнаружено в подмосковной Балашихе 11 января 2018-го. По словам Светланы Сидоркиной, в тот же день по тому же делу в Москве были задержаны еще порядка 10 человек, включая активистку Елену Горбань.

Источник «Интерфакса» тогда сообщал, что при обыске в комнате аспиранта обнаружили анархистскую литературу и следы взрывчатки, а сам задержанный признался в ее изготовлении. В истории Азата Мифтахова с самого начала было множество серых пятен: адвокаты аспиранта и активисты, задержанные вместе с ним, неоднократно заявляли об оказываемом давлении, сокрытии местонахождения Мифтахова, случаях принуждения дать показания против него и применении пыток, побоях со стороны силовиков, писали в BBC. 4 февраля в суде на заседании об избрании меры пресечения он заявил, что вину не признает и не признавал, назвав дело сфабрикованным. Тогда суд отложил избрание меры пресечения на 72 часа.

Телеграм-канал «Инициативная группа МГУ»

Часть вторая — дело о разбитом окне офиса «Единой России»

7 февраля за пару часов до суда Мифтахова выпустили из изолятора, не предъявив обвинений. Как поясняла журналистам Сидоркина, причиной могло стать отсутствие доказательств причастности. Всего через пару часов после этой новости стало известно о новом витке в деле Мифтахова: он снова был задержан на 48 часов и доставлен в отделение полиции, на этот раз аспирант подозревается в причастности к поджогу московского офиса «Единой России» на Онежской улице 31 января 2018 года. В прессе уголовное дело, возбужденное по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ), уже окрестили «делом о разбитом окне и брошенной шашке в московском Ховрино». Известно, что тогда никто не пострадал, Азату Мифтахову грозит до 7 лет лишения свободы.

Спустя два дня, 9 февраля, засекреченный следствием свидетель по «особо выразительным бровям» узнал в аспиранте МГУ человека, которого видел 31 января в районе партийного офиса, пишет «Медиазона». В тот же день Головинский райсуд Москвы продлил задержание Азата Мифтахова еще на 72 часа. 12 февраля на заседании, в ходе которого молодой человек заявил о том, что не участвовал в поджоге и вину отрицает, суд принял решение о его аресте до 7 марта. 15 февраля Азату было предъявлено официальное обвинение.

Шестой месяц он находится за решеткой — аспиранту четыре раза продлевали арест, последний раз — до 7 августа. После этого адвокат подавала апелляцию: Сидоркина просила суд перевести Мифтахова под домашний арест, говоря об отсутствии доказательств вины Мифтахова и чрезмерно строгой мере пресечения, однако 27 июня Мосгорсуд постановил признать законным решение Головинского райсуда, отклонив апелляцию защиты.

Известно, что Азат Мифтахов придерживается анархистских взглядов. Аспирант считает именно свои убеждения причиной преследования и не признает вину. В СМИ неоднократно появлялась информация о гонениях на анархистов, которые, по словам ряда активистов, начались в стране пару лет назад. Также известно, что за несколько дней до первого задержания в комнате общежития Мифтахова проводили обыски, а за две недели до этого угрозы якобы от лица правоохранительных органов аспирант получал через анонимные телеграм-каналы.

Следствие же полагает, что Азат Мифтахов является активным членом агрессивного анархистского движения «Народная самооборона», и апеллирует к его прошлым проблемам с законом. В 2018 году он был признан виновным в нападении на полицейского, признал свою вину, получив условный срок и штраф. Было доказано, что 20 мая 2017-го в Москве приятели Азата Мифтахова разбили камеры видеонаблюдения, вся компания попыталась убежать, но была замечена полицейскими, которые нагнали Мифтахова с товарищем. Те, в свою очередь, распылили в лицо стражу порядка перцовый газ из баллончика, полицейский получил ожоги, пишет «Медуза».

Светлана Сидоркина просила суд перевести Мифтахова под домашний арест, говоря об отсутствии доказательств вины Мифтахова и чрезмерно строгой мере пресечения. Фото svpressa.ru

#ЯМыАзатМифтахов: вклад московской профессуры



Поддержку Азата Мифтахова со стороны академического сообщества можно было ощутить с первых дней публичного развития этой истории. 7 февраля, в день второго задержания математика, независимый студенческий журнал DOXA опубликовал открытое письмо с требованиями прозрачного и открытого судебного разбирательства. Под обращением подписались более 300 ученых, включая знаменитого американского лингвиста Ноама Хомского. К слову, в конце марта стало известно, что Российский правозащитный центр «Мемориал» признал Азата Мифтахова политзаключенным, а дело в его отношении — примером подавления неугодной властям общественной деятельности.

На днях стартовала вторая волна публичных обращений в защиту Азата Мифтахова. Межрегиональный профсоюз работников высшей школы «Университетская солидарность», объединяющий педагогов МГУ, МФТИ, СПбГУ, НИУ ВШЭ и других престижных вузов, стал главным популяризатором флешмоба с призывом прекратить терроризировать семью Азата. Неравнодушным предлагают опубликовать в соцсетях свои фото с хештегами #freeAzat либо #ЯМыАзатМифтахов. К сетевой акции присоединились многие педагоги и профессора с весомым именем в научном мире, в том числе академик РАН, профессор мехмата МГУ Сергей Конягин.

— Я и мои коллеги, профсоюз единодушны в своей позиции: дело против Мифтахова носит сфабрикованный характер и его необходимо прекращать. По крайней мере, надо провести гласное, публичное разбирательство, а до момента разбирательства все-таки его освободить — дать молодому ученому возможность работать над диссертацией. Мы с ним являемся коллегами по МГУ, это не может оставить меня равнодушным. Аспирантура сейчас требует большого количества времени, сил, а человек пять месяцев сидит за решеткой по совершенно странным обвинениям, доказательств серьезных предъявлено не было, и тем не менее… — заметил в разговоре с «Реальным временем» кандидат исторических наук, доцент истфака МГУ, член центрального совета профсоюза «Университетская солидарность» Алексей Гусев.

К сетевой акции присоединились многие педагоги и профессора с весомым именем в научном мире, в том числе академик РАН, профессор мехмата МГУ Сергей Конягин. Фото approx-lab.math.msu.su

Больше 300 тысяч собрали на юристов и передачи в СИЗО Азату Мифтахову активисты



25 февраля «Инициативная группа МГУ» объявила сбор средств для оплаты юридической помощи Азату Мифтахову. За первую неделю, согласно опубликованным документам (чеку по операции о переводе средств, предположительно, АБ «Сидоркина, Пучкова и партнеры» и выписке поступлений из лицевого счета), активисты собрали и перевели в адвокатскую контору 60 тысяч рублей. Всего группой было собрано свыше 200 тысяч. Переводы осуществляются в адрес полуанонима Александра Владиславовича Т. — фамилия плательщика во всех документах «стерта», как пояснила «Реальному времени» одна из участниц «группы», выпускница МГУ Мария Щекотихина, они «вынуждены в ряде случаев конспирироваться», потому что опасаются «последствий». Ежемесячно на оплату услуг адвоката переводится порядка 30—40 тысяч рублей.

Помимо этого, известно еще о двух инициативах по сбору денег: 55 тысяч рублей, 30 из которых были отданы на оплату юристов, а 25 — потрачены на передачи в СИЗО, собрал в помощь Мифтахову в феврале активист, экс-фигурант «Болотного дела» Владимир Акименков, который регулярно занимается помощью политзаключенным. На передачи аспиранту МГУ в СИЗО «его друзья», как пояснила Щекотихина, ведут сбор в телеграм-канале «FreeAzat!». По опубликованным данным, на счет активистки Елены Горбань удалось собрать свыше 70 тысяч рублей.

— Я еще ни копейки не платила адвокату — все они, активисты, мы бы без них пропали, спасибо им, — рассказала «Реальному времени» мама Азата Гульнур Хусаинова. — Каждый день чувствуем огромную поддержку. Коллеги Азата, друзья, сокурсники — все нам помогают, без этого было бы намного сложнее, не представляю, что бы было. Я бы без этого в психбольницу, наверное, попала. Все это с Азатом произошло совсем внезапно, мы не ожидали. Сейчас я уже немного опустилась на землю, в первые дни все было как будто во сне. Еще ни одну слезу я не пролила, настолько сильно они меня поддерживают.