От зрелищного финиша КАМАЗа — до победного рывка Ферстаппена

Лучшие моменты автогонок первой половины 2019 года

Автоспорт традиционно занимает отдельную нишу в рамках большого спорта и интересен в основном тем, кто любит скорость и автомобильную тематику. Однако гонки на авто — это не только «Формула-1», в последние годы становящаяся к тому же все более «академичной». О том, что было интересного в первом полугодии 2019-го в самых популярных гонках России и мира, — в обзоре «Реального времени».

1. Дакар: переворот МАЗа при попытке обгона КАМАЗа за 200 метров до финиша

Каждый год в автоспорте традиционно начинается с ралли «Дакар». В 2019-м соревнования стартовали 6 января в Перу и насчитывали 10 этапов. Это уже 11-й подряд «Дакар», который проводится в Южной Америке, и он был последним на этом континенте. С 2020-го гонка будет проводиться в Саудовской Аравии.

Традиционно повышенное внимание в перуанских песках было к заездам грузовиков. Команда «Камаз-мастер» в составе Эдуарда Николаева, Евгения Яковлева и Владимира Рыбакова третий год подряд одержала победу. Отметим, что всего на старт «Дакара-2019» вышло 334 экипажа из 61 страны, в том числе 41 спортивный грузовик. В этом году процент сходов с дистанции оказался невероятно большим — трассы были очень сложными. До финиша в Лиме доехало лишь 35 процентов стартовавших грузовых машин, остальным пришлось сняться.

Одним из самых запоминающихся моментов гонки стал переворот белорусского МАЗа, который сделал попытку обогнать российский КАМАЗ всего за 200 метров до финиша.

2. Индикар: 5 победных обгонов Симона Пажно

Verizon IndyCar Series — это наиболее статусная серия автогонок на машинах с открытыми колесами в Северной Америке. В этом году в статусе «Индикар» она проходит уже 24-й раз. Однако в целом это одно из старейших автогоночных соревнований мира и проводится оно аж 108-й год.

Одним из самых зрелищных и обсуждаемых моментов этого сезона стал майский перфоманс французского автогонщика Симона Пажно. За короткий отрезок на своем ярко-желтом «каре» он сделал сразу 5 обгонов на последних 16-ти кругах и выиграл гонку:

Именно подобные гонки и заставляют автолюбителей говорить о том, что «Индикар» уже давно гораздо зрелищнее «Формулы-1». В последние годы «королева автогонок» превратилась в войну механиков и автоконюшен, а вот на трассах все скучнее и скучнее.

Есть место в «Индикаре» и зрелищным сходам с дистанции:

3. «Формула-1»: победный рывок Ферстаппена в Австрии

С 28 по 30 июня в австрийском Шпильберге прошел пока что лучший этап нынешнего сезона «Формулы-1». Этот год для главного автосоревнования планеты является юбилейным — идет 70-й сезон, также прошла юбилейная — тысячная — гонка за всю историю «Формулы».

До девятого этапа в Австрии побеждали только два пилота: англичанин Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас. Оба представляют «Мерседес», который на фоне проблем «Феррари» сегодня безоговорочно автоконюшня «номер один» в мире.

Австрийский этап входил в программу гонок сезона до 2003 года и был возрожден в 2014-м. Кстати, на Гран-при Австрии-2002 произошло событие, которое было названо одним из самых позорных для этих автогонок за всю их историю: из боксов команды «Феррари» Рубенс Баррикелло получил команду уступить на финише лидирующую позицию своему напарнику Михаэлю Шумахеру, шедшему вторым. После гонки оба выглядели не самыми счастливыми: бразилец — потому что был вынужден делать то, что говорят, а немец, естественно, был не очень доволен таким чемпионством.

В этом году победу в Австрии одержал голландский гонщик Макс Ферстаппен на «Ред Булле». Несмотря на проблемы в квалификации, ход гонки складывался так, что победу должен был одерживать «Феррари» Себастьяна Феттеля, однако несколько удачных маневров Ферстаппена изменили итоговый расклад в пользу голландца из австрийской «конюшни». Его итоговый финишный прорыв напомнил о «золотых» временах «Формулы-1»:

Бонусом можно посмотреть на очередные автоприключения уроженца Уфы Даниила Квята, который в нынешнем сезоне выступает в «Торо Россо». Гонщик прославился своими сходами с трасс, а в апреле врезался сразу в две машины:

4. «24 часа Ле-Мана»: женский экипаж и традиционные аварии



Старейшая из ныне существующих гонок на выносливость, которая проводится аж с 1923 года. Соревнование также называют «Гран-при выносливости и экономичности», так как нужно балансировать между скоростью и надежностью автомобиля на протяжении 24 часов. Нужно рационально использовать возможности шин, тормозных колодок и следить за расходом топлива, при этом учитывать ситуацию на трассе.

В этом сезоне гонка прошла 15—16 июня традиционно во Франции на одной из самых длинных трасс во всем мире, ее протяженность — 13 626 метров (это почти вдвое больше самой протяженной трассы «Формулы-1»). С другой стороны, поворотов на этой дистанции не так много — 38. В этом сезоне на старт вышло рекордное количество машин — 62 экипажа. Особое внимание, конечно, было приковано к «Феррари» под номером 83 команды Kessel Racing. Это чисто женский экипаж, в состав которого входили Рахель Фрай, Мануэла Гостнер и Мишель Гаттинг. Финишировали девушки на 39-м месте, что не так уж и плохо.

А вот первые две позиции заняли представители японской «Тойоты» — в обоих экипажах было и по представителю-японцу, что особенно радовало владельцев «конюшни». Также в составе победителей был и легендарный испанский автогонщик Фернандо Алонсо:

Результат победителя — 385 кругов за 24 часа и 10 секунд. А вот третье место с отставанием в 6 кругов досталось, что отрадно, российской команде SMP Racing (в составе россиян Виталия Петрова и Михаила Алешина, а также примкнувшего к ним бельгийца Штоффеля Вандоорна).



Традиционными для гонок на выносливость являются аварии, проколы шин и сходы с дистанций. Не обошлось без зрелищных моментов и в этом году:

5. Российская серия кольцевых гонок: «ТАИФ моторспорт» в походе за очередным титулом



Это соревнование в России проводится официально с 1998 года, однако его статус постоянно меняется. Гонки РСКГ в разные годы привлекали не только профессионалов. Так, в чемпионате выступали актер Дмитрий Певцов, певец группы «Ногу свело» Максим Покровский и даже президент Татарстана Рустам Минниханов, который принял участие в одном из заездов на казанской трассе Kazan-Ring. На одном из этапов 2015 года на старт выходил бывший пилот «Формулы-1» Мика Сало.

Гонки проводятся сразу в нескольких классах. В самом мощном, «Туринг», победу три сезона подряд (2016—2018) одерживал представитель казанской команды «ТАИФ Моторспорт» Дмитрий Брагин. В этом сезоне он также лидирует в общем личном зачете, а вот в командной таблице «таифовцы» в составе все того же Брагина, Тимура Шигабутдинова, Марата Шарапова и Павла Кальмановича идут пока вторыми, уступая немного «Лукойл Рейсинг Тим». Тем интереснее должен стать казанский этап соревнований, который пройдет 13—14 июля.

Из прошедших же гонок сезона особенно запомнился нижегородский этап:

Во время тестовых заездов в Грозном погода не благоволила гонщикам, и можно было легко вылететь с мокрой трассы:

Бонус. Бизон Трек Шоу 2019: гонка на тракторах и въезд в журналистов



Победителем единственных в России гонок на тракторах, которые прошли 2 июня под Ростовом-на-Дону, стал механизатор из Московской области Вячеслав Миронов. Чемпиону соревнований вручили главный приз — российско-чешский трактор Ant-Zetor. Остальным оставалось бороться за трактор «Беларус» и разбрасыватель удобрений. Любопытно, что счет аудитории тракторных гонок идет не на тысячи, а на десятки тысяч — по официальным данным, в этом году на них пришло около 40 тысяч зрителей.

Основной акцент в тракторных соревнованиях был сделан на скорости и очной борьбе. 10 км — общая дистанция гоночной трассы, 5 отборочных и 2 финальных этапа. На линию старта гонщики выходили парами, тройками, пятерками и даже шестерками. На пути к победе трактористы смело преодолевали крутые повороты, трамплины, водные препятствия и скоростные участки. От этапа к этапу задачи становились более сложными, а противостояние усиливалось. На чрезвычайно извилистой дороге тракторы развивали скорость до 80 км/час.

В какой-то момент один из тракторов едва не въехал в группу журналистов: