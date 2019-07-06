«В «Адидасе» нам аплодировали стоя. А потом украли идею»

Сооснователь Interactive Platform Фанис Садыков в видео-проекте «Бизнес-ген»

Фото: Ринат Назметдинов

Героем нового выпуска проекта «Реального времени» «Бизнес-ген» стал сооснователь сервиса Interactive Platform Фанис Садыков. Шесть лет назад вместе с предпринимателем Александром Смирновым он увлекся идеей интерактивных роликов, смысл которой в том, чтобы видеоконтент подстраивался под каждого пользователя персонально. Сегодня среди инвесторов компании — основатель Fix Дмитрий Еремеев и совладелец Qiwi Сергей Солонин, а наставником выступает известный режиссер Тимур Бекмамбетов. Но так было не всегда. О тщетных поисках источников финансирования, неприятной истории с «Адидасом», конкуренции с известными мировыми компаниями и многом другом Садыков рассказал ведущему «Бизнес-гена» — управляющему партнеру ГК «Технократия» Булату Ганиеву.

«Даже не спрашивал, что за проект — сразу согласился»

— Первый вопрос достаточно общий. Как ты пришел к этому продукту?

— За моими плечами был опыт работы в крупных корпорациях. Весь студенческий период я проработал в «Татэнерго». И к окончанию института понял, что путь, по которому шел, — не совсем то, о чем я мечтал. В 2013 году увидел объявление о всемирном образовательном форуме «Селигер», который проходил в Тверской области. Подал заявку и поехал на смену «Ты предприниматель» как пчеловод.

— Как пчеловод?

— Да. Я вырос в деревне и у меня есть опыт пчеловодства.

На форуме познакомился с кучей ребят, у которых горят глаза, которые что-то создают. Вернулся в Казань очень воодушевленный, но снова столкнулся с тем, что не знал, чем заниматься. Решил устроиться в компанию «Барс Груп». Мне казалось, что в IT-компании особая атмосфера, там все будет иначе. Проработав 5—6 месяцев, понял, что все-таки работа на себя и работа и по найму — разные вещи. Как раз в это время мне написал Александр Смирнов, с которым я познакомился на «Селигере»: «Мы тут проект замутили. Не хочешь с нами?».

Я даже не спрашивал, что за проект — сразу согласился. Команда Александра занималась разработкой мобильного приложения по поиску мероприятий. Я убедил ребят переехать из Йошкар-Олы в Казань и развернуться здесь. Так мы начали делать продукты в сфере IT. Правда, этот стартап благополучно провалился.

В течение недели нашли деньги, затем еще за неделю сняли пробный ролик за свой счет. И с этим предложением поехали в «Адидас»

— Как назывался стартап?

— RelaxUp. У приложения было порядка 40 тысяч пользователей в Казани и Йошкар-Оле. Но мы не смогли это монетизировать.

— Была инвесторская история?

— Привлекали партнера. После того как мы с Сашей вышли из стартапа, проект просуществовал еще полтора года.

Дальше решили заняться видеосферой. Саша придумал концепт интерактивного видеоконтента, который подстраивается под интересы пользователей. В течение недели нашли деньги, затем еще за неделю сняли пробный ролик за свой счет. И с этим предложением поехали в «Адидас».

«Выкатили «Адидасу» ценник в 30 миллионов рублей»

— Как закончилась история с «Адидасом»? Они стали триггером, который запустил вас дальше?

— Мы сделали им классный продукт, прошли все инстанции, чтобы попасть на встречу. Ролик представлял собой рекламу кроссовок. Зритель оказывался среди бегущих людей и должен был оторваться от них. В зависимости от того, как быстро человек крутил мышкой, можно было выиграть или проиграть. По задумке, если у тебя «неправильные» кроссовки, то ты проигрываешь. Победитель получал промо-код на скидку в размере количества набранных очков. В «Адидасе» нам аплодировали стоя. Сильно удивлялись — так можно было?

Мы выкатили им ценник в 30 миллионов рублей. Сумму назвали по принципу «пальцем в небо». Они согласились. И пошел процесс согласования. Все московские этапы прошли, но все потухло в Германии. У нас запросили демоверсию, а дальше просто стали игнорировать. Мы не понимали, что происходит.

— Получается, ролик так и не вышел?

— Ролик вышел. Они выпустили его без нас. Украли идею.

— В «Найк» вы не пошли?

— В «Найке» нас не приняли.

Мы убедили университет создать совместный проект, который можно было бы презентовать. За 2 недели рекламной кампании в сети продукт привлек вузу порядка 10 тысяч заявок на поступление

«Вы, конечно, можете заработать себе на BMW, но больших денег не увидите»

— Что вы делали потом?

— Потом начался этап, когда мы стали искать более заинтересованных клиентов. Заходили, наверное, в каждую казанскую компанию. Нас знали все.

Попытали счастья на двухдневном мероприятии в IT-парке Kazan Startup Weekend. Там мы представили ролик, в котором инвестор преследовал главного героя (зрителя) за то, что тот неправильно потратил деньги. Нужно было уйти от погони. На мероприятии познакомились с большим количеством псевдоинвесторов. Кого там только не было: держатели особых экономических зон в Лаосе, торговцы алмазами в Африке, продавцы оружия… И все рассказывали, насколько они крутые. Для каждого мы делали презентацию. Полгода штамповали концепты. Но до денег так и не дошло.

— Кто первый в вас поверил?

— От безысходности мы пошли работать по найму. Саша ушел дизайнером в Университет Иннополис, я устроился в мэрию Иннополиса. Именно тогда мы убедили университет создать совместный проект, который можно было бы презентовать. За 2 недели рекламной кампании в сети продукт привлек вузу порядка 10 тысяч заявок на поступление.

— После этого на вас обратили внимание как на продукт?

— Да. Но мы по наивности разместили о себе статью на «Хабре». На следующий день нас положили, была мощная DDOS-атака, которую удалось преодолеть. А потом опять наступил этап отчаяния. Свои зарплаты мы перечисляли разработчикам. Снова стучались во все двери, искали деньги.

На одной из встреч знакомая посоветовала обратиться к основателю компании Fix Дмитрию Еремееву. Через полчаса я нашел номер его помощницы, через 40 минут нам уже назначили встречу.

Контент — специфическая вещь. Его можно создать за минуту, а можно по 2 года производить

Но Дима сказал нам примерно следующее: «Ребят, вы неправильно себя позиционируете. Вы, конечно, можете заработать себе на BMW, на квартиру, но больших денег не увидите. Нужно делать платформу, которая позволит контентопроизводителям создавать собственные интерактивные фильмы на базе ваших технологий». Это был переломный момент. В итоге мы договорились с Дмитрием, что будем создавать совместный продукт. И начался этап производства фильма Uncovered.

— У вас, наверное, не было режиссерского, сценаристского бэкграунда. Кто этим занимался?

— Все идеи исходили от Саши. Конечно, совместно с нашим другом режиссером. Но генератор Саша, он за минуту может придумать 50 концептов.

— За сколько сняли Uncovered?

— За 3 недели. Но позже, зимой, пришлось доснимать.

— Сколько времени занимает цикл от старта съемок до появления готового продукта на вашей платформе?

— Сейчас это очень быстро. Если есть контент, можно собрать за несколько часов.

— А сколько создается контент?

— Контент — специфическая вещь. Его можно создать за минуту, а можно по 2 года производить.

«К 2020 году на площадке ожидаем порядка 20 фильмов»

— У маркетплейсов есть негласное правило — сначала ты должен создать предложение, а уже потом нагонять туда спрос. Как вы силами небольшой команды планируете нагенерировать такое количество контента, чтобы пользователи оценили?

— Хороший контент производится очень тяжело. Нам кажется, что пользователей поможет привлечь UGC. Это когда юзеры сами генерируют контент. Мы сейчас создаем инструмент, который позволит с телефона создавать интерактивные короткие фильмы. Похоже на сториз в инстаграм.

С одной стороны, тяжело привести крутых контентопроизводителей на площадку, потому что там нет пользователей. С другой стороны, без контента туда тяжело привести пользователей

— Но это же получается немного другой рынок.

— Да, но мы планируем совместить его с онлайн-кинотеатром. На площадке будут представлены и топовый, и пользовательский контент.

— Условно, сможет снимать известный режиссер и любой человек сможет вести ленту?

— Да. По этому плану мы и движемся. К 2020 году ожидаем на площадке порядка 20 фильмов. К концу этого года выпускается мобильный редактор. С одной стороны, тяжело привести крутых контентопроизводителей на площадку, потому что там нет пользователей. С другой стороны, без контента туда тяжело привести пользователей.

«Мы научились понимать, может ли человек дать деньги»

— Насколько я знаю, у вас на борту есть еще Сергей Солонин из Qiwi, а в качестве консультанта выступает Тимур Бекмамбетов. Как вы собрали такой впечатляющий список?

— Во время работы в Иннополисе нам приходилось общаться со многими топами. Сильно помог этап поиска инвесторов. Мы научились понимать, может ли человек дать тебе деньги или ты сам скорее в него инвестируешь. Этот опыт и советы Дмитрия помогли нам достучаться до нужных людей. Но, кроме них, мы знаем еще многих, просто не всех еще удалось впечатлить. Список огромный.

— С каким количеством инвесторов вы вели активную коммуникацию и сколько в итоге вложилось?

— Нельзя сказать, что мы детально общались со многими, как с Сергеем. В целом фондов 25.

— Из 25 фондов вы в итоге закрыли одного человека?

— Да. Но Сергей — это исключительная история.

Мы не смогли выпустить Uncovered только потому, что стали запускать площадку. Готовый проект лежит в чемодане. А «Нетфликс» заявляют, что они первые. Конечно, обидно

— Какую роль сыграл Солонин? Он просто вложил деньги или тоже, как Дмитрий, участвует в проекте?

— Сергей активно участвует. Он сильный специалист с точки зрения монетизации продуктов. Его опыт нам помогает.

— Кто из них привел к вам Бекмамбетова?

— Дмитрий пригласил нас на «ВК Фест», там был и Бекмамбетов. У Тимура на самом деле столько идей. Он очень хорошо знает все IT-термины. У него широкий кругозор.

— Он вошел как инвестор или как наставник?

— Больше как наставник.

— Скажи по секрету, не планируете делать с ним фильм на платформе?

— У него есть собственный проект Screenlife. Интересная технология, которая позволяет сразу на видео запоминать ссылки. Мы планируем скрестить технологии и выпустить на этой базе совместный продукт.

«Нам звонит Бен Реллс из Youtube и предлагает познакомиться…»

— Последний всплеск популярности подобного рода фильмов был, по-моему, когда «Нетфликс» показали интерактивную серию «Черного зеркала», где можно было выбирать различные концовки. При этом парни из Казани такое делали уже в 2015 году. Вам это как-то помогло, привлекло внимание?

— Сначала мы очень сильно расстроились. Мы не смогли выпустить Uncovered только потому, что стали запускать площадку. Готовый проект лежит в чемодане. А «Нетфликс» заявляют, что они первые. Конечно, обидно. Но потом это сыграло нам на руку. Нами заинтересовались СМИ. Напишут про «Черное зеркало» и сразу звонят за комментариями нам. PR мы получили, про нас узнали.

Есть такое понятие — эволюция контента. В 2000-х годах был пик популярности «Твиттера», текстовая информация била все рекорды. Потом появился фотоконтент. А сейчас мы живем в век видеоконтента

— Считаете ли вы «Нетфликс» глобальным конкурентом в этом плане?

— Но есть еще Youtube, который тоже объявил, что приступает к разработке интерактивных фильмов. Мы были обескуражены. Прошло 2 недели, и Бен Реллс, который возглавил это направление, звонит нам с Сашей по FaceTime и предлагает познакомиться, делиться друг с другом опытом.

— Коммуникацию сейчас поддерживаете?

— Да, переписываемся. Плотно общаемся на тему интерактивных фильмов в будущем.

— Google не предложил вас купить?

— Нет, такого не было.

— Но вы рассчитывали на это?

— Да, но мы понимаем, что это маловероятно.

«Следующим этапом эволюции контента станут интерактивные фильмы»

— У вас явно есть еще один сильный конкурент — игровые приставки…

— Рынок игростроения растет на 10—20 процентов в год. Это колоссальные темпы. А рынок киноиндустрии находится в технической стагнации. С 2007 года там ничего нового не появляется. Мы рассчитываем, что сможем на рынке киноиндустрии применить все лучшее, что есть в играх, и заработать на этом.

Есть такое понятие — эволюция контента. В 2000-х годах был пик популярности «Твиттера», текстовая информация била все рекорды. Потом появился фотоконтент. А сейчас мы живем в век видеоконтента. В прайм-тайм на стриминговые сервисы приходится более 57 процентов от всего трафика в сети. Мы думаем, что следующим этапом эволюции контента станут интерактивные фильмы, когда видео будет подстраиваться под интересы пользователя.

Вундеркинды, которые живут в своем мире и не видят другой правды, кроме своей — не для нас. Человек должен поверить в то, что мы делаем, хотеть разбираться, обладать навыками самообразования

— Многие в последние 10 лет увлеклись софтом. Но если посмотреть, кто контролирует трафик, можно заметить тренд в железках. У Sony — это приставка, у Apple — это Apple-tv. И я думаю, что в приставки уйдут еще некоторые софтовые компании. Нет ли у вас понимания стратегического слияния?

— Это было бы преимуществом, поскольку сегодня больше всего мы тратим именно на железо. Но сами лезть в это мы бы не хотели, потому что это уже другая история, другой стартап.

«С фриками нам неудобно»

— Какое самое неудачное решение было в истории вашего стартапа? Как ошиблись сильнее всего?

— Сложный вопрос. До того, как мы получили инвестиции, нам казалось, что, имея деньги, ты можешь нанять кого хочешь, сделать, что тебе надо. Но это не так. Был случай, когда сделали ставку не на тех людей. Мы расстались, но психологически процесс расставания был очень тяжелым. С тех пор мы стали досконально подходить ко всем, кто с нами работает.

— Какой у вас критерий отбора теперь?

— С фриками нам неудобно. Вундеркинды, которые живут в своем мире и не видят другой правды, кроме своей — не для нас. Человек должен поверить в то, что мы делаем, хотеть разбираться, обладать навыками самообразования.

— Тогда обратный вопрос — какое решение было самым удачным?

— Начать заниматься интерактивными фильмами.

«Многим неважно, откуда и от кого деньги. Это в корне неправильно»

— Ты несколько раз говорил про псевдоинвесторов. Как отличить псевдоинвестора от человека, который готов дать тебе денег?

— Настоящие инвесторы обращают внимание в большей степени на тебя, твою команду, опыт. Если у тебя начинают запрашивать кучу презентаций, концептов, планов на 5 лет…Ну, какой план на 5 лет у стартапа?

Если человек просто дает тебе кэш и говорит: «На, зарабатывай», это не совсем правильно. Инвестор должен быть хотя бы немного из твоей сферы, со связями в этих кругах. На такие вещи нужно обращать внимание

— Есть ли токсичные деньги, которые не надо поднимать?

— Есть. Мы подняли 500 тысяч долларов. Сейчас я понимаю, что если бы мы подняли больше, расслабленно бы себя вели и потратили бы все деньги намного быстрее.

— Здесь скорее не про объем, а про происхождение денег. Готовы ли вы работать с государственными грантами, например?

— Сейчас нет. Буквально недавно поступило несколько предложений от окологосударственных компаний. Но мы относимся к ним очень скептически.

Есть такое понятие — правильный инвестор. Многим неважно, откуда и от кого деньги. Это в корне неправильное восприятие инвестиций. Если человек просто дает тебе кэш и говорит: «На, зарабатывай», это не совсем правильно. Инвестор должен быть хотя бы немного из твоей сферы, со связями в этих кругах. На такие вещи нужно обращать внимание.

— В конце мы всегда задаем всем один и тот же вопрос. Если представить, что способность создавать бизнес — генетическая предрасположенность, какие три качества определяют предпринимателя, на твой взгляд?

— Я не верю, что бизнес-навыки могут передаваться по наследству. В первую очередь, предпринимателя формируют окружение, настойчивость и вера в себя.

Нельзя упускать возможности. Если ты стоишь в пяти метрах от нужного человека, обязательно нужно подойти. Возможно, на тебя посмотрят, как на дурака, но шанс упускать нельзя. В нашем случае так и было. Мы очень стеснялись подходить к людям. Это как на улице знакомиться с девушками.

— С кем сложнее знакомиться: с девушками или с инвесторами?

— Одинаково (смеется).