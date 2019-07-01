Казань-2020: что известно о первых Играх стран СНГ

Самыми зрелищными дисциплинами, вероятно, станут легкая атлетика и корэш

У Татарстана новая спортивно-административная победа. В августе 2020 года Казань примет Игры стран СНГ — первые в истории. Это право Казань получила без конкурса. На Играх ожидаются 11 стран, включая... Украину (участие сборной Незалежной заявлено, но не подтверждено). Соревноваться они будут в 19 видах спорта, самыми зрелищными из которых, вероятно, станут легкая атлетика и корэш. Организацией Игр, по сообщению татарстанского Минспорта, займется Дирекция спортивных и социальных проектов. Правда, как выяснило «Реальное время», там об этом почему-то пока не знают.

Казань выбрали без конкурса

О том, что Казань в 2020 году станет столицей I Игр стран СНГ, заявил на этой неделе министр спорта РТ Владимир Леонов на заседании правительственной комиссии под руководством вице-премьера РФ Ольги Голодец. Поскольку эти Игры станут первыми подобными соревнованиями в истории, известно о них мало. В первую очередь Леонов озвучил даты проведения соревнований: с 20 по 27 августа.

— Впервые в истории существования стран СНГ пройдут подобного рода спортивные соревнования, которые объединят их все. С инициативой проведения соревнований выступило Министерство спорта РФ, было соответствующее поручение президента страны Владимира Путина, после чего Министерством спорта РТ совместно с федеральным спортивным ведомством был подготовлен проект, который был утвержден накануне на правительственной комиссии, — заявил министр.

В сообщении также говорится, что после проведения в Казани Игры станут традиционными и будут проводиться каждые 2 года в странах СНГ.

Леонов добавил, что «выбор Казани [в качестве столицы Игр] был очевиден», так как город обладает необходимой инфраструктурой. Как выяснило «Реальное время», традиционного для крупных спортивных соревнований конкурса и заявочной компании у Игр не было. В Министерстве спорта РТ сообщили, что Казань в качестве места проведения турнира была определена на этапе инициации проекта соревнований.

Владимир Леонов озвучил даты проведения соревнований: с 20 по 27 августа 2020 года. Фото Олега Тихонова

Зрелище ожидается на турнирах по легкой атлетике и борьбе на поясах

Соревнования по 19 видам спорта пройдут на 11 объектах столицы Татарстана. Спортивную часть турнира примут Дворец водных видов спорта, Дворец единоборств «Ак Барс», Центр пляжных видов спорта, УСК «Мирас», Центр бокса и настольного тенниса, МВЦ «Казань Экспо», Дворец спорта и Центральный стадион.

Соревноваться спортсмены будут в таких видах спорта, как дзюдо, самбо, пляжный волейбол, пляжный гандбол, мини-футбол, бокс, тайский бокс, шахматы, танцевальный спорт, фехтование, карате, гиревой спорт, армрестлинг, мас-рестлинг, спортивная борьба, борьба на поясах (корэш), легкая атлетика и баскетбол в формате 3х3.

Как отмечают СМИ, Игры СНГ пройдут всего через несколько недель после Олимпийских игр в Токио и это повлияет на состав участников. Спортсмены олимпийской сборной вряд ли поедут на Игры стран СНГ — скорее всего, им нужно будет отдохнуть. Однако Всероссийская федерация легкой атлетики до сих пор находится под санкциями ВАДА, спортсмены имеют все шансы пропустить Олимпийские игры, а значит, появиться на Играх стран СНГ. Тогда легкая атлетика станет одним из наиболее зрелищных видов спорта в Казани в августе 2020-го.

Кроме того, в числе стран-участниц (о них ниже) будут почти все страны, в которых развивается корэш. Вследствие этого турнир по борьбе на поясах в рамках Игр стран СНГ по уровню будет сравним с чемпионатом мира.

В числе стран-участниц будут почти все страны, в которых развивается корэш. Фото Олега Тихонова

Украина приедет. Возможно

Официальные источники уже назвали стран-участниц Игр. Помимо России это будут Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Кроме них оргкомитет может пригласить к участию и другие страны.

Из всего этого перечня вопрос вызывает Украина. Эта страна с 2018 года официально отозвала всех представителей из СНГ, хотя по-прежнему является страной-учредителем Содружества. Но дело даже не в этом, а в том, поедут ли украинские спортсмены в Россию с учетом напряженной обстановки между странами? Или к 2020 году произойдут позитивные изменения в отношениях?

Как выяснилось, официального подтверждения участия Украины нет. В татарстанском Министерстве спорта сообщают следующее: приглашения для участия странам будет направлять Исполнительный комитет СНГ. «Соответствующее приглашение будет направлено и Украине. Как бы то ни было, Казань будет рада видеть на соревнованиях на своей территории гостей и спортсменов из всех стран», — заявили в министерстве.

Дирекция еще не в курсе

У новых Игр пока нет своего комитета-организатора вроде МОК или ФИСУ. Из предыдущего пункта ясно, что верховное руководство осуществляется Исполкомом СНГ. Логично было бы предположить, что на месте организатором будет Дирекция спортивных и социальных проектов, на счету которой практически все крупные спортивные события.

Участие дирекции подтвердили «Реальному времени» и в Минспорта РТ. Однако через час после ответа министерства пришел ответ на аналогичный запрос из дирекции, в котором говорилось, что у этой организации «пока нет информации о назначении дирекции организатором этих соревнований».

Чемпионат FINA привлек 2,5 тысячи спортсменов из 190 стран, и это не считая чемпионата для ветеранов водного спорта в категории «Мастерс». Фото Максима Платонова

Масштаб Игр значительно меньше, чем Универсиады и чемпионата FINA

Предыдущие спортивные соревнования, вроде чемпионата мира по водным видам спорта FINA-2015 или той же Универсиады-2013, ощутимо влияли на жизнь казанцев. Но для сравнения: Универсиада приняла свыше 11 тысяч спортсменов из 160 стран мира, а в гости в Казань на этот период прибыли 150 тысяч гостей и туристов. Добавим к этим показателям 20 тысяч волонтеров и 30 тысяч представителей силовых структур, охранявших порядок в городе. Чемпионат FINA привлек 2,5 тысячи спортсменов из 190 стран, и это не считая чемпионата для ветеранов водного спорта в категории «Мастерс» (5,5 тысячи спортсменов из 110 стран). Столицу Татарстана в эти дни, по официальным данным, посетили около 100 тысяч туристов.

Что до новых Игр, то Казань в рамках соревнований примет более 2 000 спортсменов и 600 официальных лиц из названных стран-участниц. Оценку количества иных гостей и туристов в Министерстве спорта РТ не приводят.