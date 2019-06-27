«Для первого татаро-турецкого фильма будем привлекать артистов из разных стран»

Какие перспективы у тюркского кино и о чем будет первый фильм Татарстана и Турции

На минувших выходных Казань во второй раз приняла Международный фестиваль тюркского кино. Стоит отметить, что Татарстан активно поддерживает тюркскую и в целом мусульманскую киноиндустрию и регулярно проводит подобные мероприятия. «Реальное время» решило узнать о положении и перспективах тюркского кино, а также об участии Татарстана в кинопроектах из первых уст, побеседовав с Ходжакули Нарлиевым, режиссером и председателем Ассоциации кинематографистов тюркского мира, и Байраммухамедом Байраммухамедовым, директором по внешним связям фестиваля документального кино «Тюркский мир».

«С каждым годом число участников все больше»

— Расскажите, как появилась идея проведения таких фестивалей? Что предшествовало этому? В чем его уникальность?

Ходжакули Нарлиев: У нас, у тюркских народов, общая история, богатая на события, порой противоречивые. Когда появилось кино, то нельзя было не снимать и не показывать эту историю людям. Мы сняли много фильмов о разных странах, разных народах, но с одной общей историей. В СССР отлично работала система проката: каждый фильм показывали практически во всех городах и даже отдаленных поселках. В месяц, таким образом, показывали хотя бы 5—6 фильмов. После того как СССР распался, прекратила работу и прокатная система. Сейчас есть телевидение, но фильмы, пользовавшиеся популярностью во времена Советского Союза, сейчас состарились. Но получилось так, что старые фильмы показывать нет возможности, а снимать новые стало дорого. Поэтому мы показываем то, что есть, и это стало возможным благодаря таким фестивалям, как сейчас.



— Почему такие фестивали нужны людям?

Х.Н.: Знаете, когда в первый день фестиваля я вышел на сцену с приветственным словом, в зале было совсем немного людей. Сегодня, на закрытии фестиваля, — полный зал. Это значит, что фестиваль интересен людям, и их надо проводить чаще, чтобы охватить больше зрителей, завоевать их любовь. И как раз цель таких фестивалей — вселить в души зрителей росточки, семена которых несут авторы фильма.

Фото Рината Назметдинова

Фестиваль можно назвать путешественником. Наши партнеры — это университеты стран тюркского мира. По завершении фестиваля отбираются 12 фильмов, которые затем транслируются в странах, где расположены университеты-партнеры

— Байраммухамед, вы работаете над организацией фестиваля документального кино «Тюркский мир». Расскажите, в чем его особенность?

Байраммухамед Байраммухамедов: Когда мы задумывали этот фестиваль, мы хотели рассказать о наших культуре и наследии, больше узнать друг о друге. С каждым годом число участников все больше, и в этом году фестиваль пройдет в четвертый раз. Фестиваль можно назвать путешественником. Наши партнеры — это университеты стран тюркского мира. По завершении фестиваля отбираются 12 фильмов, которые затем транслируются в странах, где расположены университеты-партнеры.

— Ходжакули, вопрос к вам как к сценаристу 6 фильмов. Как определяется идея для сюжета фильма? Есть ли какой-то секрет написания сценариев?

Х.Н.: Это нельзя запланировать или определить заранее. Каждый сценарист по-своему видит часть истории, если фильм исторический, или какой-то жизненный случай, если фильм художественный. Иногда бывают заказы по созданию фильмов на определенную тему, но даже в этом случае картины получаются уникальными, ведь, повторюсь, у каждого свое восприятие. Личный опыт безусловно позволяет сделать фильм лучше, но все-таки тема приходит сама.

«Мы уже нашли локацию для съемок в Турции»

— Как же проходит продвижение тюркского кино сегодня?

Х.Н.: Стоит отметить, что серьезная работа над продвижением тюркского кино началась относительно недавно. Мы пытаемся возобновить систему проката, как это было в СССР, хотя бы в тюркоязычных государствах. Также знакомство людей с тюркским кино происходит на таких фестивалях, как сегодня. За это, кстати, хотелось бы поблагодарить Правительство Республики Татарстан, Министерство культуры и «Татаркино».

— Кстати, о «Татаркино». Турция впервые с Татарстаном в лице «Татаркино» снимут фильм «Сафа и Сажида». Можете рассказать подробнее о проекте?

Б.Б.: Это будет фильм по произведению Махмуда Галяу «Мухаджиры». У фильма будут две флагманские темы: судьба вынужденных переселенцев и любовь. Действие фильма начинается в XVIII веке и завершается в начале XX века с русско-японской войной. Сейчас мы ведем переговоры о том, как лучше представить сценарий, как снять фильм интереснее и качественнее. Мы уже нашли локацию для съемок в Турции — ею стала турецкая деревня Османие, где начинали жить предки переселенцев и сегодня там живут их потомки.

Фото Рината Назметдинова

Стоит отметить, что серьезная работа над продвижением тюркского кино началась относительно недавно. Мы пытаемся возобновить систему проката

Х.Н.: В фильме рассматривается целый пласт истории, сложный период в жизни татарского народа, когда их заставляли принимать православную веру. В то время несогласные переезжали в Турцию, но тоска по родному дому и земле все равно жила вместе с переселенцами.



— Скажите, как будет подбираться актерский состав? Участие примут только татарстанские и турецкие актеры и актрисы?

Б.Б.: К съемкам мы хотим привлечь известных артистов сразу из нескольких тюркоязычных стран помимо Турции и Татарстана. Мы хотим, чтобы фильм получился с широким географическим охватом, а наличие земляков среди актерского состава привлечет местных жителей в странах, где будет транслироваться фильм.



— Какое будущее ждет тюркское кино? Что в планах для развития киноиндустрии тюркского мира?

Х.Н.: Мы планируем не останавливаться на достигнутом, снимать и привозить еще больше фильмов. Также мы хотим создать совместное кинопроизводство: например, в одной команде трудятся режиссер и оператор из разных стран. Это расширит географию кинопроизводства, привлечет новых зрителей. Сейчас мы ищем партнеров, чтобы воплотить эту идею в жизнь. В общем, нужно начинать и просто идти дальше.