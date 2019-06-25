Коттедж с землей — лучшая альтернатива квартире

Фото: Югинвестстрой

На фоне перехода застройщиков многоквартирного жилья на проектное финансирование и ожидаемого подорожания квартир все выгоднее становится вариант приобретения домов в коттеджных поселках.

Удачное местоположение, транспортная доступность, наличие всех необходимых коммуникаций и внедрение современных технологических решений формата «умный дом» делает загородную жизнь все заманчивее для среднего класса. Тем более что дорога от мегаполиса до окруженного природой дома может занимать меньше времени, чем до вновь отстроенного микрорайона. На рынке казанского малоэтажного жилья есть предложения как в черте города, так и буквально в паре километров от столицы.

Квартира vs коттедж

Многих привлекает возможность приобретения квадратных метров на стадии строительства. Такая практика давно существует на рынке городского жилья. Но и с коттеджами тоже возможно инвестирование на стадии котлована со всеми выгодами такого положения. При этом будущий владелец в награду за доверие и готовность подождать окончания строительства получает жилье, спроектированное с учетом его пожеланий и по цене гораздо ниже готового, со своим земельным участком в экологичном районе.

Такое жилье возводится в разы быстрее, чем многоэтажный дом, а значит, свое уютное гнездышко клиент получит гораздо раньше, чем те, кто внесли эскроу-счета за квартиры в высотках. Стандартная модель приобретения строящегося коттеджа: покупатель выбирает участок и проект дома, платит деньги и через несколько месяцев может заехать в новое жилье. Но некоторые девелоперы лояльны к клиентам настолько, что оформляют сделку двумя частями: клиент вносит деньги за участок и тут же получает его в собственность, а затем подписывает договор подряда на строительство дома, а деньги за возведение строения платит непосредственно перед подписанием акта приема-передачи и вручения ключей. К примеру, такую возможность своим будущим жителям дает застройщик элитного поселка «Благодать», строящегося в 2 километрах от Казани.

Коттедж с участком земли в 2 километрах от Казани по цене, сопоставимой с покупкой квартиры в 10 и более километров от города

Экологично и экономно

Высокий уровень жизни определяется не только дорогими автомобилями и брендовыми вещами. Качество жизни — это еще и свежий и чистый воздух. Это ухоженные газоны и раскидистые деревья у дома, которых нам так часто не хватает в каменных джунглях.

Для семей с детьми важной причиной переезда за город становится именно стремление дышать свежим воздухом, отдохнуть от городского шума в окружении природы. Заботясь о здоровье всех членов семьи, покупатели загородного жилья с особой тщательностью изучают проекты домов, выбирая натуральные нетоксичные материалы. Поэтому неизменной популярностью пользуются коттеджи из дерева, камня, металла, стекла с использованием современных безопасных полимеров.

Все чаще люди выбирают энергоэффективные дома, не требующие больших затрат на отопление в зимние холода и охлаждение в летний зной. Использование современных энергоэффективных технологий позволяет уменьшить коммунальные платежи в среднем на 30%. Кроме того, если поселок располагается за пределами Казани, коммуналка здесь будет тарифицироваться по сниженным районным коэффициентам.

Мнения экспертов



Какие плюсы и минусы есть у покупки и содержания коттеджа по сравнению с многокомнатной квартирой? Мы уточнили мнение экспертов рынка казанской недвижимости на этот счет.

Марат Галлямов, руководитель АН «Этажи»: «Инвестирование в малоэтажное строительство выгодно уже на полугодовом-годовом периоде при условии, что это системная застройка, состоящая из 5—10 и более коттеджей, построенных из качественных материалов. В этом случае можно заработать до 30—40%. В зависимости от месторасположения, наличия инфраструктуры и особенностей проекта дома выгода может меняться, но 20—25% она составит, это точно».

Эксперт считает, что ниша малоэтажного строительства в Казани уверенно развивается, многие поняли систему заработка здесь. Активная малоэтажная застройка идет в Куюках, Светлом, Новых Салмачах. Там сейчас частные застройщики купили большие участки земли, поделили их и строят по 20—30 домов.

Руководитель АН «Этажи» описал риски, с которыми могут столкнуться покупатели готовых коттеджей: «сырые» проекты, некачественные материалы, несоблюдение технологий строительства, из-за которых проседают стены, образуются трещины, происходят теплопотери зимой и т. д.

На вопрос о том, как избежать этих рисков, спикер ответил, что сейчас появляется практика, когда застройщики начинают строить специализированные поселки-коммьюнити со своей атмосферой, общими правилами проживания. Здесь предоставляется гарантия безопасности, соблюдаются стандарты качества строительства, продумана благоустроенная территория и интересные архитектурные решения.

Анастасия Гизатова, руководитель АН «Счастливый дом»: «Очень часто при покупке жилья на три и более комнат казанцы оказываются перед выбором: коттедж или квартира. Если нет привязки по месторасположению, спокойное отношение к поездке до работы, садиков, школ, то дом — отличная альтернатива квартире».

В то же время эксперт не советует рассматривать коттедж как объект для будущей перепродажи. Такое приобретение имеет смысл делать прежде всего для собственного проживания.

Анализируя ситуацию на рынке, руководитель АН «Счастливый дом» отметила, что, как ни странно, при всем богатстве выбора есть дефицит объектов, находящихся на сравнительно небольшом расстоянии от центра города, таких как Салмачи, Константиновка, Вознесенское, Царицыно.

По словам Анастасии Гизатовой, также есть дефицит по предложениям бизнес-класса с готовым коттеджами и инфраструктурой. В случае приобретения введенного в строй жилья, покупатели стоят перед не самым широким выбором — «Алтан» или «Примавера».

Из плюсов заключения договора подряда на строительство дома эксперт отметила возможность контролировать процесс и используемые материалы.

«Как минимизировать риски — это юридический аспект. Правильно составленный договор и выбор исполнителя позволит избежать проблем. Но элемент лотереи все же присутствует. Обязательно при выборе дома привлекать специалиста-строителя», — подытожила Анастасия Гизатова.

На что обращать внимание при покупке коттеджа

Желание жить на собственной земле заложено, пожалуй, в каждом человеке. И многим переезд в коттедж возвращает гармонию и душевный покой, который они так давно искали. Но чтобы радость от приобретения загородного дома ничем не была омрачена, нужно не упустить из виду несколько важных деталей.

К договору должен прилагаться подробный проект планировки

Договорные отношения с застройщиком. Практичнее заключать два договора: первый — на приобретение земельного участка, второй — на строительство объекта на этом участке. Это договор купли-продажи земли и договор подряда на строительные работы. Во втором документе должны быть максимально подробно описан перечень работ по возведению дома и сроки их исполнения, смета расходов, приложен проект строения, указаны все используемые материалы и их характеристики (марка, класс или сорт стройматериала, его цвет, габариты, фактура и прочие свойства). При отклонении от проекта или замене стройматериалов без согласия заказчика стоит отказаться от подписания акта приемки-передачи услуг до устранения недочетов или даже составить рекламацию. Если договор с застройщиком не предполагает детального описания работ, то клиент должен понимать, что в случае выявления недочетов ему будет сложнее доказать свою правоту и добиться исправления дефектов. В то же время ответственные застройщики берут риски на себя. К примеру, в «Благодати» оплата услуг по договору подряда производится только после подписания акта приемки-передачи. Таким образом, застройщик увидит деньги, только когда клиент останется доволен проделанной работой. Местоположение поселка. Чем ближе коттеджный поселок к центру города, тем меньше времени жители будут тратить в пути на работу или для решения вопросов в городе. В то же время нужно учитывать не только наличие и состояние дорог, но пропускную способность трасс, ведущих в город. Это позволит не стать заложниками ежедневных заторов, с которыми, например, сталкиваются жители ЖК «Салават купере», расположенного в непосредственной близости от Казани. Важно иметь маршрут объезда на случай автомобильных пробок. Упоминаемый выше поселок «Благодать» имеет сразу три дороги в город: через Горьковское шоссе, улицу Восстания в направлении Юдино, а также через Аракчино. Один из будущих жителей подсказал застройщику еще один, пожалуй, наименее загруженный маршрут — по руслу Волги. «Благодать» в этом плане поселок уникальный. Здесь имеется собственный ухоженный пляж и оборудованный причал для катеров и яхт, который зимой можно использовать для парковки снегоходов. Путешествие «с ветерком» от пирса до стен Кремля займет не более 7 минут. Цены на жилье и коммунальные расходы. И здесь элитный поселок «Благодать» является удачным примером. Стоимость квадратного метра в коттеджах и блокхаусах стартует от 50 820 рублей. За такую цену сложно найти предложения на квартиры даже в 10 км от Казани с меньшей квадратурой, без парковки и малейшего намека на участок земли. Жить в «Благодати» выгоднее и в части коммунальных расходов — они начисляются по тарифам Зеленодольского района. Бытовые услуги, а также курсирование собственного автобуса до Казани, круглосуточная охрана, содержание территории в чистоте обойдутся в довольно скромную сумму — от 8 тысяч в месяц. В эту сумму включены также расходы на садовника, ухаживающего за деревьями и газонами, уборку придомовой и пляжной территории, чистку снега с крыш и дорожек и т. д.

Островок тишины и комфорта посреди лесного массива

Покупка коттеджа в благоустроенном поселке может ознаменовать собой начало новой жизни, более счастливой и насыщенной. Свой большой дом с участком земли и парковкой на два автомобиля может превратиться в место притяжения друзей и родных. А может стать уютной родовой усадьбой, передающейся по наследству из поколения в поколение.

Возможно, для наших читателей сейчас самое время ознакомиться с семью типовыми проектами домов в «Благодати» и взять какой-то из них за основу. Это можно сделать на сайте поселка или записавшись на экскурсию по телефону 8 (966) 260-11-11.

Партнерский материал