В Казани пройдет бесплатный карьерный фестиваль Совкомбанка для студентов и выпускников

Паблик-ток с блогером Максимом Лутчаком о карьере без формальностей

Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

24 октября в Казани пройдет бесплатный карьерный фестиваль Совкомбанка для студентов и выпускников вузов «Лига Приключений» (18+). Гости смогут познакомиться с командой банка, попробовать себя в разных профессиональных направлениях и узнать о возможностях для старта карьеры. Хедлайнером фестиваля станет блогер Максим Лутчак.

Мероприятие состоится в креативном кластере «Адонис» по адресу: ул. Профсоюзная, 3.

В программу фестиваля войдут практические задания и интерактивные форматы по трем направлениям: ИТ, финансам и продажам. Участники смогут лично пообщаться со специалистами Совкомбанка и рекрутерами, узнать о стажировках и вакансиях, получить рекомендации по развитию карьеры и задать вопросы о работе в крупной финансовой компании.

За прохождение активностей гости будут получать баллы, которые можно обменять на брендированные подарки.

Также в программе — паблик-ток: открытый разговор о карьере без формальностей и заранее подготовленных ответов. Его хедлайнером выступит Максим Лутчак — блогер, известный контентом о зумерах, офисной жизни и современных карьерных сценариях.

Спикеры обсудят реальные истории профессионального роста, ошибки в начале карьерного пути и неоднозначные вопросы о работе и деньгах. В программу также войдет разбор ситуаций, которые гости смогут предложить непосредственно во время мероприятия.

«Для нас важно, чтобы знакомство с работодателем не сводилось к презентации вакансий и формальному собеседованию. На «Лиге приключений» студенты и выпускники могут увидеть работу банка изнутри, напрямую поговорить с сотрудниками и попробовать себя в нескольких профессиональных направлениях. Мы хотим помочь участникам лучше понять свои сильные стороны и сделать первый карьерный выбор более осознанно», — отметила HR-директор Совкомбанка Надия Имаметдинова.

«Лига Приключений» проходит с 2023 года в формате открытого демодня Совкомбанка. Фестиваль помогает студентам и выпускникам познакомиться с корпоративной культурой компании, узнать больше о востребованных профессиях и оценить перспективы работы в банковской сфере.

Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация: ссылка.

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