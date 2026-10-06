МТС построила сеть для управления автономным транспортом Яндекса на трассе М-12 до Казани

Инерциальные системы ведут транспорт с сантиметровой точностью при нулевой видимости

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "МТС"

МТС построила первую* в России разветвленную инфраструктуру высокоточного геопозиционирования для управления автономным транспортом Яндекса на четырех федеральных автотрассах: М-11 «Нева», М-4 «Дон», М-12 «Восток» и ЦКАД, а также в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Воронеже. Решение помогает автомобилям определять местоположение с точностью до 2—5 сантиметров и дополняет их бортовые системы навигации. На М-12 система уже доступна от Москвы до Казани, к 2028 году инфраструктуру запустят на участках до Тюмени.

Проект также предусматривает создание к 2030 году сети геопозиционирования во всех российских городах-миллионниках и ключевых логистических центрах.

Оператор использует в решении технологию GNSS RTK (Global Navigation Satellite System, Real Time Kinematic). Координаты с навигационных спутников ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Beidou с точностью 5—15 м корректируются и уточняются до 2—5 см с помощью математических моделей и наземной инфраструктуры — сети референсных (опорных) станций, каждая из которых устанавливается на телеком-инфраструктуре оператора и представляет собой приемник с фазированной антенной для приема сигналов со спутников GNSS.

Алгоритмы автоматического сопоставления сантиметровых координат с высокоточными цифровыми картами дорог обеспечивают ориентацию транспортного средства при нулевой видимости, а использование геоданных бортовыми инерциальными навигационными системами позволяет вести транспортное средство с сантиметровой точностью даже при отсутствии связи.

«Автомагистраль М-12 для Татарстана — одна из главных транспортных артерий региона. Развернутая на трассе инфраструктура поможет участникам рынка транспортно-логистических услуг оптимизировать маршруты, сократить операционные расходы и потребление топлива, ускорить перевозки, сделать их более безопасными, а также улучшить экологическую обстановку. На трассе М-12 сеть для управления автономным транспортом и технологии высокоточного позиционирования МТС можно протестировать уже сегодня», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

«Точное геопозиционирование входит в число базовых условий для устойчивой и безопасной работы автономного транспорта на дорогах общего пользования. Данные референсных станций оператора дополняют бортовые системы локализации наших роботраков и повышают надежность их передвижения на федеральных трассах. Развитие такой инфраструктуры помогает отрасли двигаться к масштабированию автономных грузоперевозок», — отметил руководитель сервиса Автономного транспорта в Яндексе Сергей Мельник.

