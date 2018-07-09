Газ на тормозе: торговой бирже не хватает топлива

Четыре года назад в России была создана первая газовая биржа. Новая площадка была призвана сформировать справедливую цену на газ для промышленных компаний. Однако работа структуры оказалась специфической. По оценкам экспертов, биржевая торговля так и не развернулась в полную силу. Количество голубого топлива на площадке по-прежнему лимитировано, а разный ценовой подход позволяет реализовывать далеко не прозрачные схемы. Тем временем ФАС России разрабатывает проект изменений в правила поставки газа в РФ. «Реальное время» разбиралось в хитросплетениях газового рынка.

Газ пошел по рыночному пути

Газ в России — наиболее широко используемый вид топлива. В структуре потребления первичных энергоносителей в российской экономике его доля превосходит 50%, а в топливном балансе российских теплоэлектростанций на газ приходится более 70%. Тема реформирования российского газового рынка привлекает к себе внимание с конца 90-х годов. Тогда к продаже газа наряду с «Газпромом» стали подключаться независимые поставщики («НОВАТЭК», «Сургутнефтегаз», «Роснефть»). Однако их продажи были ограничены из-за проблем с доступом к единой системе газоснабжения. В то время модель рынка газа была трехсекторной и состояла из сектора регулируемых цен для населения и организаций ЖКХ, сектора долгосрочных договоров для промышленных потребителей и сектора свободной торговли, где цены устанавливались в ходе встречных аукционов.

В 2002 году правительство создает электронную свободную площадку, где независимые организации могли продавать голубое топливо по свободным ценам. Такой шаг был продиктован необходимостью «развития свободного сектора рынка газа и получения индикативной цены».

Первый этап работы продлился до 2004 года и представлял собой торги в виде простого встречного аукциона. Единственным продавцом газа независимых производителей на электронной торговой площадке был «Газпром», покупателями — несколько крупных потребителей и около 20 региональных газовых компаний. Объем продажи газа по свободным ценам составил 2,5 млрд куб. м.

Объем продажи газа по свободным ценам составил 2,5 млрд куб. м. Фото iz.ru



Второй этап стартовал в 2005 году, завершившись в 2008-м. «Газпром» создал рабочую группу для реализации газа по неконтролируемым ценам на электронной торговой площадке. Группа вела подготовительную работу по запуску электронной торговой площадки с участием всех производителей газа и по разработке нормативно-правовой базы.

Начиная с 2006 года, правительство РФ стало предпринимать меры по развитию российского рынка газа в соответствии с рыночными принципами. Тогда на электронной площадке стали проводиться экспериментальные торги. Проект получил название «5+5» и прошел на ЭТП «дочки» «Газпрома» — ООО «Межрегионгаз». Первая торговая сессия стартовала в ноябре 2006-го, заключительная прошла в декабре 2007 года. В рамках эксперимента «Газпром» получил право продать на бирже до 5 млрд кубометров газа по свободной цене. Аналогичный объем должны были продать и независимые производители. Важно было отработать биржевые механизмы торговли.

Эксперимент признали удачным и пролонгировали на 2008 год с условием соблюдения паритета «7,5+7,5» («Газпром» и другие поставщики могли продать по 7,5 млрд кубометров). Однако вместо запланированных 15 млрд куб. м газа через ЭТП в общей сложности было продано всего 6,09 млрд куб. м, 51% из которых составил газ ОАО «Газпром». Независимые же производители своих обязательств по объему продаж не выполнили. Всего с ноября 2006-го по август 2008-го через ЭТС «Газпром Межрегионгаз» было реализовано 11,5 млрд куб. м газа.

1 января 2009 года торги газом на торговой площадке были прекращены в связи с окончанием срока проведения эксперимента и отсутствием постановления правительства о продолжении торгов. В апреле того же года Минэнерго России направило проект постановления о реализации газа с использованием биржевых технологий на рассмотрение в федеральные ведомства, но он не был утвержден вплоть до 2012 года.

Биржевая торговля газом

В 2014 году по решению Президентской комиссии на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) впервые появляется секция «Газ природный». До этого момента на СПбМТСБ продавались только нефтепродукты. Поставка природного газа, реализуемого на товарно-сырьевой бирже, стала осуществляться со сроком поставки «на следующий месяц». Позднее, в 2015—2016 годах, появилась возможность поставки биржевого газа на «сутки вперед», а также поставки на праздничные и выходные дни, что позволило покупателям на товарно-сырьевой бирже увеличить объем закупки биржевого газа, доводя его долю в общем объеме газопотребления до максимальных значений. Торги газом были призваны создать полноценный рынок газа и, как следствие, сформировать справедливую цену на сырье.

Однако вместо запланированных 15 млрд куб. м газа через ЭТП в общей сложности было продано всего 6,09 млрд куб. м, 51% из которых составил газ ОАО «Газпром». Фото pravdaurfo.ru



Для развития биржевой торговли были созданы необходимые предпосылки состояния конкуренции на рынке, в частности, рынки из монопольных превратились в олигопольные. Наряду с ПАО «Газпром» на этом рынке коллективно доминируют компании ПАО «НОВАТЭК» и НК «Роснефть». Также присутствует значительное количество других участников рынка. Развитию конкуренции способствовало проведение реструктуризации ПАО «Газпром»: произошло организационное обособление по естественным монопольным и конкурентным видам деятельности, в частности, созданы предприятия по добыче и продаже природного газа, а также предприятия по транспортировке и распределению природного газа.

Начиная с 2015 года биржевая торговля в России успешно развивается. По состоянию на 2017 год на бирже продано свыше 20 млрд куб. м газа стоимостью около 100 млрд рублей. При этом цены на свободном рынке чуть ниже регулируемых цен в среднем. В отдельные периоды повышенного спроса они могут опережать их, но в целом потребитель имеет возможность дополнительно выигрывать в стоимости за счет легализации цен на внутреннем рынке.

В настоящий момент существует необходимость в ускорении развития биржевой торговли, внедрении рыночного ценообразования, потому что это позволит устранить неравномерности производства, транспорта и потребления газа, повысить эффективность работы систем газоснабжения и газопотребления.

Сейчас на бирже продают газ шесть-семь поставщиков. Стабильно в биржевой торговле участвуют три поставщика. Около 60 покупателей приобретают газ в интересах 500 предприятий, расположенных в более чем 40 регионах страны, то есть практически во всех регионах, где продается газ. В то же время запросы удовлетворяются лишь частично. Только 20% от поданных заявок на биржевых торгах удовлетворяются, остальные 80% остаются неудовлетворенными в связи с нехваткой объемов, продаваемых на торгах.

Крупнейший поставщик природного газа ПАО «Газпром» ограничен в объеме реализации природного газа на товарно-сырьевой бирже, существующая квота в размере 17,5 млрд рублей закреплена в Постановлении Правительства РФ № 323 от 16.04.2012 года, аналогичный объем реализации природного газа на бирже предназначен для независимых производителей.

Лет 5 назад у «Газпрома» появилась конкуренция со стороны независимых производителей. Они стали делать потребителям скидку. Например, цена газа от «НОВАТЭКа» была ниже цены «Газпрома» на 2—3% и не пересчитывалась на фактическую теплоту сгорания (калорийность) газа, в то время как у «Газпрома» цена была фиксированная и утверждена приказом ФСТ. Возможность применения скидки независимыми производителями обусловлена невозможностью реализовывать газ на экспорт. Так, 2—3 года назад «Газпром» потерял многих крупных клиентов. Парадокс — монополия «зажата» своим положением! Биржа нужна для того, чтобы реализовывать следующую схему: «Газпром» стал продавать газ на бирже самому себе через «дочек», чтобы потом реализовывать его со скидкой и отвоевывать рынок обратно.

Лет 5 назад у «Газпрома» появилась конкуренция со стороны независимых производителей. Фото teknoblog.ru



Ярким примером следствия вышеуказанной политики «Газпрома» стала Челябинская область, промышленные потребители которой, находясь в договорных отношениях с независимыми производителями, начали смотреть в сторону «Газпрома». Необходимо отметить, что квота в 17,5 млрд куб. м составляет всего 3,7% от общего объем добываемого газа, реализуемого на внутреннем рынке (в 2017 году объем добытого газа на внутреннем рынке составил порядка 472 млрд куб. м). Это незначительная цифра.

К примеру, ОАО «ТГК-16» (филиалы — Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) и Казанская ТЭЦ-3) в Татарстане в среднем за год сжигает 4 млрд куб. м газа. Объем газа, который удается приобрести на бирже, составляет 28%, а это уже 6% от общего объема, реализуемого на товарно-сырьевой бирже природного газа. Для снижения расходов на оплату топливо хотелось бы приобретать до 70% природного газа на организованных торгах. А таких станций в стране огромное количество. Все эти цифры свидетельствуют о необходимости реализации значительно большего объема газа на организованных торгах.

ОАО «ТГК-16» (филиалы — Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) и Казанская ТЭЦ-3) в Татарстане в среднем за год сжигает 4 млрд кубометров газа. Фото предоставлено пресс-службой ОАО «ТГК-16»



Газпром vs независимые поставщики

«Газпром» добивается полной отмены ограничений на продажу своего газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, следует из письма председателя правления компании Алексея Миллера премьеру Дмитрию Медведеву от 26 октября 2017 года. Со слов Миллера, установленный паритет в размере 17,5 млрд рублей не соблюдается прежде всего из-за нежелания независимых производителей продавать газ на организованных торгах или отсутствия у них ресурсной возможности.

«Согласно постановлению правительства, «Газпром» не вправе продать на бирже по свободным ценам больше газа, чем продали независимые производители», — пишет Миллер. Но у независимых производителей и так есть право делать скидки своим промышленным покупателям на 3—10% от регулируемых цен в отличие «Газпрома». «Газпром» добивается права предоставлять скидку клиентам, но против этого выступают конкуренты, которые опасаются, что это приведет к снижению их доли на российском рынке. По данным Института энергетики и финансов, на «Газпром» приходится 60% российского рынка, на независимых производителей — 40%.

По мнению Миллера, для развития биржевой торговли газом необходимо отменить действующую квоту на объем торгов газом на бирже для «Газпрома» и условие паритета, а также «разработать эффективные механизмы, стимулирующие независимых производителей газа и его покупателей участвовать в организованных торгах. В 2017 году реализация газа на бирже увеличилась на 21% до 20,35 млрд куб. м. «Газпром» полностью исчерпал квоту, в то же время независимые производители продали порядка 5 млрд куб. м.

В настоящий момент у независимых поставщиков заключены долгосрочные договоры с крупными региональными потребителями, соответственно, большая часть объема реализуется по внебиржевым контрактам, оставшиеся объемы реализуются на товарно-сырьевой бирже. С мнением Миллера согласна и Федеральная антимонопольная служба, которая также настаивает на увеличении объемов продажи «Газпромом» природного газа. Однако выяснилось, что нормативы по обязательным объемам продажи газа на торгах до сих пор не согласованы с Минэнерго РФ. Ведомство задерживает принятие соответствующих документов уже несколько лет. В ФАС считают, что на биржевых торгах должно реализовываться 10% от поставки на внутренний рынок для независимых производителей, 6% — для «Газпрома». Если бы это правило применялось в 2017 году, «Газпром» должен был бы продать на бирже 28,3 млрд куб. м (из 472 млрд куб. м), а «Роснефть», «НОВАТЭК», «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз» — не менее 12,4 млрд куб. м (из 124 млрд куб. м).

Минэнерго России выступает против отмены ограничения по объемам газа, реализуемого на биржевых торгах, предложив увеличить указанный объем до 25 млрд куб. м в год для ПАО «Газпром» и его аффилированных лиц. Тогда объем реализации газа для всех участников составит 50 млрд куб. м в год. К ведомству присоединяется также Минэкономразвития России.

Минэнерго России выступает против отмены ограничения по объемам газа, реализуемого на биржевых торгах. Фото teknoblog.ru



«Роснефть» и «НОВАТЭК» выступают за сохранение действующей квоты «Газпрома» на продажу газа на бирже. «Естественным условием, необходимым для дальнейшей либерализации рынка, включая рост объемов продажи газа монополистом на бирже, является создание равных условий для всех производителей в части доступа к инфраструктуре и потребителям. На настоящий момент такие равные условия не сформированы», — сказал представитель «Роснефти».

Согласно мнению независимых поставщиков, отмена ограничений для «Газпрома» на продажу газа может привести к постепенному сближению цен на внутреннем рынке с экспортными, как это было с нефтепродуктами, которые тоже продаются на бирже. У «Газпрома» нет причины постоянно давать скидку на свой газ на бирже: если есть сезонный спрос, то цена на такой газ выше регулируемой, если спроса нет, то она ниже.

Что касается покупателей, то представители ОАО «ТГК-16» уверены, что увеличение квоты продаж будет выгодным решением. Будет увеличена доля биржевого газа в общем объеме газопотребления, при этом достигаемый экономический эффект (разница закупки природного газа между ценой ФАС и ценой биржи) позволит снизить затраты на топливо при условии ежегодного увеличения тарифов. Снижение затрат на топливо влечет снижение цены на торговом рынке электроэнергии, уменьшает тарифы на тепловую энергию, что, естественно, выгодно потребителям.

Нововведения в законодательстве

В этом контексте больной темой для «Газпрома» наряду с ограничениями квоты по объему продаж является задвоение плановых объемов закупки природного газа по внебиржевым договорам и объемами газа, реализуемого на товарно-сырьевой бирже. Проще говоря, потребители, из-за отсутствия уверенности покупки планируемых объемов на товарной бирже, вынуждены эти же самые объемы учитывать в планах покупки по внебиржевому сценарию. «Газпром», в свою очередь, сталкивается с проблемой выполнения планируемых показателей по продаже природного газа, поскольку один и тот же объем учитывается в выделенной квоте 17,5 млрд куб. м и в нелимитных (коммерческих) объемах природного газа, реализуемых по внебиржевым договорам с потребителями.

Все эти факторы привели к тому, что ФАС России сегодня готовит проект постановления правительства РФ «О внесении изменений в правила поставки газа в РФ». Сейчас документ находится на стадии подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия. «Реальное время» ознакомилось с основными пунктами документа и попросило покупателей газа оценить предполагаемые новшества.

Во-первых, в правила поставки газа в РФ вводится понятие «покупатель» или лицо, приобретающее газ для собственных бытовых нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд. По мнению представителей энергосообщества, есть риск неоднозначного правоприменения термина. В соответствии с ГК РФ, сторонами договора являются поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, и покупатель, закупающий товары для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Во-вторых, исключается диапазон допустимой неравномерности отбора газа 80—110%, предусмотренный п. 13 Правилами поставки газа. Эксперты говорят, что пределы суточной неравномерности являются компромиссным решением для всех сторон, поскольку отклонение от суточной нормы потребления происходит в режиме реального времени. В случае отмены данного пункта правил тепловые электрические станции понесут колоссальные убытки, которые в конечном итоге отразятся на потребителях тепловой и электрической энергии.

Больной темой для «Газпрома» наряду с ограничениями квоты по объему продаж является задвоение плановых объемов закупки природного газа по внебиржевым договорам и объемами газа, реализуемого на товарно-сырьевой бирже. Фото gazprom.ru



Следуя еще одному новшеству, покупатель может перепродавать невыбранные объемы газа на организованных торгах в пределах установленного месяца поставки. Но на сегодняшний день нет механизма перепродажи невыбранного объема газа. Также остается вопрос, какой объем перепродавать — биржевой или по внебиржевому договору. По сообщению Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой биржи во время обучающего семинара, возможно, будет организована в конце 2018 года перепродажа только биржевого невыбранного объема газа, а неравномерность потребления будет сглаживаться объемами «Газпрома».

— В случае принятия данного проекта постановления правительства будут соблюдены исключительно интересы «Газпрома», тогда как потребители природного газа будут вынуждены нести необоснованные расходы, связанные с прорехами в части правил поставки природного газа, отсутствием системы коммерческой балансировки природного газа, что приведет в конечном итоге к росту затрат конечной продукции и отразится на ухудшении индекса показателя потребительских цен, росте тарифов на тепло-электроэнергию, — оценивают документ в целом представители энергоотрасли.

Рынку нужен прозрачный механизм

По мнению ОАО «ТГК-16», до начала проведения любых реформ должна быть разработана концепция развития газового рынка, включающая его либерализацию и предполагающая создание равных конкурентных условий для всех его участников. До момента принятия концепции она должна пройти обсуждение со всеми заинтересованными участниками рынка. Концепция развития должна содержать поэтапный переход от государственного регулирования оптовых цен на газ к ценам, складывающимся на рынке спроса и предложения. При этом после ввода в действие каждого из этапов необходимо предусматривать переходный период, необходимый для стабилизации рынка. На наш взгляд, без проведения нижеследующих действий провести эволюционный переход к либерализации рынка газа будет крайне проблематично:

устранение перекрестного субсидирования в тарифах магистрального транспорта газа; введение равных условий доступа к газотранспортной системе для ПАО «Газпром» и независимых производителей; развитие биржевой торговли газом, должно реализовываться не менее 10% от общего объема продаж газа внутри страны. Для реализации данного этапа необходимо создать экономические стимулы независимым производителям выставлять часть своих объемов на продажу на бирже (например, снижать НДПИ на объемы, реализованные на бирже; разрешить экспорт газа в объемах, равным объемам, реализованным на бирже); разработка механизма реализации невыбранных объемов газа промышленными потребителями посредством его продажи на товарно-сырьевой бирже.