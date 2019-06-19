ЧП на Aero France: самолет с французскими пилотами экстренно сел в Башкирии

Спортсмены направлялись из Казани в Екатеринбург на очередной этап авиагонок, стартовавший 8 июня во Франции

Сегодня на границе Татышлинского района Башкирии недалеко от города Янаул легкомоторный самолет Jabiru J430 совершил экстренную посадку. На борту были два французских пилота 59 и 72 лет, которые вылетели из Казани в Екатеринбург, через который пролегала часть маршрута авиагонок Aero France, стартовавших во Франции 8 июня. Экипаж не пострадал, самолет совершил посадку из-за низкого давления масла в двигателе — давление упало в результате повреждения радиатора, сообщают организаторы соревнований. К началу следующего этапа ралли в Самаре воздушное судно доставят на машине и отремонтируют на местном аэродроме, либо отбуксируют в Ижевск или Нефтекамск. Подробности — в материале «Реального времени».

Все в порядке

Сегодня французские пилоты — участники Aero France — совершили аварийную посадку в Башкирии. По сообщению источника «Реального времени», Тэн Жене Жерар Жан Франсуа 1947 года рождения и Гарон Жан Клод Жорж 1960 года рождения приземлились в 17 км от Янаула на границе с Татышлинским районом. Пилоты не пострадали, у летательного аппарата поврежден радиатор.

В этом году организаторы Rallye Aero France сделали основным тур по России. 41 пилот-любитель на 18 воздушных судах 8 июня вылетели из города Кольмар во Франции. 11 июня начался российский этап в Санкт-Петербурге. После остановки в Москве участники прибыли в Казань. При перелете к Екатеринбургу (Кольцово) у одного из экипажей произошла техническая неполадка, пояснил пресс-секретарь компании-организатора Sky Atlas Олег Иванов: «Упало давление масла. Страшного в этом ничего нет, просто пришлось совершить вынужденную посадку недалеко от Нефтекамска (Башкирии). Никто не пострадал, самолет тоже в порядке».

По словам собеседника издания, сейчас решается вопрос, каким образом отремонтировать самолет максимально быстро, чтобы он смог догнать свою группу в Самаре — завтра начинается очередной этап.

В этом году организаторы Rallye Aero France сделали основным тур по России. Фото rallyeaerofrance.com

Ремонтный вопрос

По словам Иванова, вопрос о том, где будут устранять неполадку воздушного судна, решится к вечеру: «Либо его отремонтируют на месте, потому что там небольшая течь, и он дальше своим ходом взлетит и полетит дальше, поскольку самолет легкий, ему для взлета достаточно ровной площадки 150—200 м. Либо его транспортируют — скорее всего, в Ижевск (там есть возможности для ремонта), или в Нефтекамск, или в Самару на автомобиле, и проведут ремонт уже на аэродроме».

Пока масштаб поломки не понятен — пилоты сообщили, что там небольшая течь, продолжает собеседник. Вопрос с ремонтом пока удаленно решают технические специалисты — выбор города транспортировки зависит от того, есть ли ремонтная техника конкретно на этот тип воздушного судна.

Сами пилоты к ремонту не приступали, уточняет собеседник: «Они сделали фотографии и решают, что делать дальше. Если участники больше не захотят по каким-то причинам продолжать путешествие, мы им просто построим маршрут обратно во Францию».

В случае, если ремонт не успеют выполнить в срок, участников не исключат из гонки, добавляет Иванов: «Это не совсем гонка, это, по сути, воздушный туризм. Это пилоты-любители, у которых есть собственные самолеты, каждый год путешествуют по миру. Они вылетают из Франции и летят по своему маршруту, у них была и Северная Африка (Марокко), и Скандинавия, и Восточная Европа, и Греция и так далее. В этом году они летят по России, в каждом городе делают посадки на 1-2 дня».

Все участники — французы, и все воздушные суда зарегистрированы во Франции, кроме трех (одно — в Швейцарии и два с американской регистрацией, но все время базируются во Франции). Фото myseldon.com

Культурный досуг

— Большая часть группы — пожилые люди, которые либо были пилотами и всю жизнь летали в авиакомпаниях в качестве линейных пилотов, а сейчас, выйдя на пенсию, продолжают летать в свое удовольствие. Еще часть людей не были пилотами, а летают на частной авиации. Дело в том, что в Европе это очень развито — там любительские перелеты в разы более распространены, чем в России сейчас. Есть один экипаж, папа с сыном, папе 70, сыну лет 30, он действующий пилот во Франции, — уточняет Иванов.

Все участники — французы, и все воздушные суда зарегистрированы во Франции, кроме трех (одно — в Швейцарии и два с американской регистрацией, но все время базируются во Франции).

В воскресенье в Казани завершился российский этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race. Город принял мероприятие в третий раз. Победителем гонки стал Ёсихидэ Муроя, второе место занял австралиец Мэтт Холл, действующий чемпион мира, представитель Чехии, Мартин Шонка стал третьим. Как писало ранее «Реальное время», до окончания мировой серии Red Bull Air Race осталось два этапа — в Венгрии и Японии. Организаторы соревнований уже заявили, что после нынешнего сезона авиагонки закроются.