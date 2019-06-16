Есихидэ Муроя стал победителем казанского этапа Red Bull Air Race и упрочил лидерство в общем зачете

Фото: "Реальное время"

Во второй день соревнований Red Bull Air Race 2019 определился победитель казанского этапа гонок. Им стал Есихидэ Муроя, одержавший вторую подряд победу в чемпионате мира Red Bull Air Race. Таким образом японец упрочил свои позиции на вершине турнирной таблицы. Второе место в столице Татарстана занял австралиец Мэтт Холл, заявив о себе как об одном из фаворитов сезона, а главный соперник Мурои в борьбе за титул, действующий чемпион мира чех Мартин Шонка, замкнул тройку призеров.



— У нас с самого начала этапа были прекрасные ощущения, — сказал на итоговой пресс-конференции победитель этапа. — Сегодня поменялось направление ветра, поэтому было очень сложно найти верную траекторию, но мой тактик Бен мне с этим помог. Команда работает на отлично. Все работают не покладая рук, так что я могу быть спокоен и просто летать как робот. Самолет летает очень быстро, поэтому мне нужно просто делать свою работу. Сегодня были такие плотные результаты в итоговом протоколе, да и в турнирной таблице мы идем довольно плотно, поэтому расслабиться на следующем этапе не получится. Само собой, на озере Балатон я буду бороться за победу.

До окончания мировой серии Red Bull Air Race осталось два этапа — в Венгрии и Японии. Организаторы соревнований уже заявили, что после нынешнего сезона авиагонки закроются.