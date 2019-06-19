«Акция с предугадываемым результатом»: какие выводы представит JIT по крушению малайзийского «Боинга»?

Эксперт уверен в ангажированности расследования Совместной следственной группы до официального обнародования итогов

Сегодня Объединенная следственная группа (JIT) на пресс-конференции представит новые подробности расследования крушения малайзийского Boeing в Донбассе. По данным голландского телеканала NOS, имена подозреваемых, причастных к катастрофе, уже известны — военные России и ДНР. Генерал ФСБ Александр Михайлов не сомневается, какие выводы обнародует JIT, и считает их расследование элементом информационной войны России и Запада.

В числе подозреваемых — военнослужащие РФ и ДНР

Сегодня Совместная следственная группа (JIT, Joint Investigation Team) представит общественности новые данные собственного расследования крушения Boeing MH17.

За день до запланированной пресс-конференции JIT о результатах работы и подозреваемых в причастности к катастрофе в новостной программе нидерландского телеканала NOS был показан сюжет и названы имена четырех человек, которые могут быть причастны к трагедии.

Это командир 53-й зенитно-ракетной бригады (базируется в Курске) Сергей Мучкаев. По информации NOS, Мучкаев мог быть связан с перевозкой комплекса «Бук», которым был сбит малайзийский «Боинг». Утверждается, что фотографии грузовика (госномер 4267 АН) с «Буком», которым, как предполагается, был сбит лайнер, сделаны между 23 и 25 июня 2014 года в 30 километрах от границы. Позднее, говорят голландские журналисты, он появился на Украине.

Также репортеры говорят о том, что минимум 170 солдат из 53-й бригады были переброшены на границу с Украиной, отряд возглавлял Мучкаев. Кроме того, в сюжете говорится о главе разведки ДНР Сергее Дубинском (позывной «Хмурый»), его называют ветераном ГРУ. Утверждается, что Дубинский был причастен к переброске «Бука» и организовал боевое применение комплекса, когда был сбит лайнер Malaysia Airlines.

Сегодня JIT представит общественности новые данные собственного расследования крушения Boeing MH17. Фото stalkerzone.org

Также NOS говорит о подполковнике запаса российских ВДВ Олеге Пулатове (позывной «Гроза»), заместителе Дубинского, полагая, что в момент пуска ракеты он мог находиться рядом с установкой.

Голландские журналисты также в числе лиц, предположительно связанных с трагедией, называют гражданина Украины Ивана Безъязыкова, ранее служившего в Вооруженных силах страны, а затем, вероятно, перешедшего на сторону Донецкой и Луганской народных республик. На Украине его обвиняют в госизмене, Безъязыков внесен в базу «Миротворец». По данным NOS, показания именно Безъязыкова стали основной обвинения против российской стороны.

Со слов Безъязыкова, он встретил ряд «высокопоставленных военных руководителей в Донецке, которые занимались перевозкой «Бука».

Пять лет назад на Донбассе…

Пять лет назад, 17 июля 2014 года, в Донецкой области Украины произошла авиакатастрофа. Пассажирский воздушный лайнер Boeing 777-200ER «Малайзийских авиалиний» направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур (рейс MH17). Однако, пролетая над селом Грабово в Донбассе, упал и разрушился. Находившиеся на борту 298 человек (283 пассажира и 15 членов экипажа) погибли.

Началось расследование причин трагедии. Среди подозреваемых назывались военнослужащие Украины, России и ДНР — все участники конфликта на востоке Украины. Однако все они отрицают свою причастность к гибели авиалайнера.

В 2014 году представители ряда стран (Нидерландов, Бельгии, Австралии, Украины и Малайзии) организовали Объединенную следственную группу (JIT), которая занялась расследованием авиакатастрофы. По утверждению США и ряда западных стран, с территории России был доставлен ЗРК «Бук», из которого сбили самолет. Совет безопасности Нидерландов (DSB — Dutch Safety Board) в 2015 году опубликовал свой отчет. Согласно документу, катастрофа рейса MH17 вызвана взрывом боевой части типа 9Н314М, установленной на ракете серии 9М38, выпущенной из «Бука».

Эксперты ОБСЕ в Ростовской области. Фото tvc.ru

В том же году Россия наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции о создании международного трибунала для привлечения к уголовной ответственности виновных в катастрофе, которых представила JIT.

В 2016 году группа заявила, что ЗРК «Бук» доставлен на Украину из России. После катастрофы, по мнению международных следователей, комплекс вернули в Россию. Затем Объединенная следственная группа сообщила, что «Бук» принадлежал 53-й бригаде ПВО России. Россия опровергает свою причастность к крушению.

Российский концерн «Алмаз-Антей», производитель «Бука», представил результаты своего расследования. Компания провела несколько экспериментов, которые подтверждают версию о том, что малайзийский Boeing на востоке Украины был сбит ракетой с направления населенного пункта Зарощенское, контролировавшегося украинской армией. Соответственно, главная вина, по версии российского концерна, ложится на ВСУ.

«Им неинтересна истина»

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов уверен, что расследование JIT изначально ангажировано. И это расследование — элемент информационной войны России и Запада.

— Это не расследование, а политическая акция с заранее предугадываемым результатом, — уверен он. — Никакого отношения к техническим и иным экспертизам оно не имеет. Эта группа людей не может сделать шаг назад, потому что в свое время они объявили «виновных». И всерьез рассматривать это расследование невозможно, потому что это из серии научно-фантастических фильмов Голливуда. Мы уже давно махнули рукой на эту следственную группу.

По его словам, объективность достигается тогда, когда рассматриваются все обстоятельства крушения. Все доводы России, предлагаемые на первом этапе (результаты «Алмаз-Антей»), были отвергнуты с порога.



— У них другие задачи, им неинтересна истина, — считает эксперт. — Мы имеем дело с однозначным подходом в отношениях России и Запада. Другого вывода они сделать не могли. Они называют какие-то фамилии. Мы с таким же успехом называем имена украинских операторов, причастных к происшествию. Наши западные партнеры живут в мире фобий, и главная из них — Россия.

Михайлов не исключает, что JIT намеренно устроила слив за сутки до пресс-конференции.

— Для Запада эта тема (крушение «Боинга», — прим. ред.) носит забытый характер. Они пытаются создать очередной виток антироссийского психоза. Сейчас устроили слив и смотрят за реакцией общества. Это обычный прием информационной войны. Мы уже определили свои точки зрения. У каждого своя истина, своя правда, и никто никого слушать не хочет. Мы их не можем слушать, так как они несут околесицу, а они нас, потому что от нашей логики разрушается их система.