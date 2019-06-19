«Акция с предугадываемым результатом»: какие выводы представит JIT по крушению малайзийского «Боинга»?
Эксперт уверен в ангажированности расследования Совместной следственной группы до официального обнародования итогов
Сегодня Объединенная следственная группа (JIT) на пресс-конференции представит новые подробности расследования крушения малайзийского Boeing в Донбассе. По данным голландского телеканала NOS, имена подозреваемых, причастных к катастрофе, уже известны — военные России и ДНР. Генерал ФСБ Александр Михайлов не сомневается, какие выводы обнародует JIT, и считает их расследование элементом информационной войны России и Запада.
В числе подозреваемых — военнослужащие РФ и ДНР
Сегодня Совместная следственная группа (JIT, Joint Investigation Team) представит общественности новые данные собственного расследования крушения Boeing MH17.
За день до запланированной пресс-конференции JIT о результатах работы и подозреваемых в причастности к катастрофе в новостной программе нидерландского телеканала NOS был показан сюжет и названы имена четырех человек, которые могут быть причастны к трагедии.
Это командир 53-й зенитно-ракетной бригады (базируется в Курске) Сергей Мучкаев. По информации NOS, Мучкаев мог быть связан с перевозкой комплекса «Бук», которым был сбит малайзийский «Боинг». Утверждается, что фотографии грузовика (госномер 4267 АН) с «Буком», которым, как предполагается, был сбит лайнер, сделаны между 23 и 25 июня 2014 года в 30 километрах от границы. Позднее, говорят голландские журналисты, он появился на Украине.
Также репортеры говорят о том, что минимум 170 солдат из 53-й бригады были переброшены на границу с Украиной, отряд возглавлял Мучкаев. Кроме того, в сюжете говорится о главе разведки ДНР Сергее Дубинском (позывной «Хмурый»), его называют ветераном ГРУ. Утверждается, что Дубинский был причастен к переброске «Бука» и организовал боевое применение комплекса, когда был сбит лайнер Malaysia Airlines.
Также NOS говорит о подполковнике запаса российских ВДВ Олеге Пулатове (позывной «Гроза»), заместителе Дубинского, полагая, что в момент пуска ракеты он мог находиться рядом с установкой.
Голландские журналисты также в числе лиц, предположительно связанных с трагедией, называют гражданина Украины Ивана Безъязыкова, ранее служившего в Вооруженных силах страны, а затем, вероятно, перешедшего на сторону Донецкой и Луганской народных республик. На Украине его обвиняют в госизмене, Безъязыков внесен в базу «Миротворец». По данным NOS, показания именно Безъязыкова стали основной обвинения против российской стороны.
Со слов Безъязыкова, он встретил ряд «высокопоставленных военных руководителей в Донецке, которые занимались перевозкой «Бука».
Пять лет назад на Донбассе…
Пять лет назад, 17 июля 2014 года, в Донецкой области Украины произошла авиакатастрофа. Пассажирский воздушный лайнер Boeing 777-200ER «Малайзийских авиалиний» направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур (рейс MH17). Однако, пролетая над селом Грабово в Донбассе, упал и разрушился. Находившиеся на борту 298 человек (283 пассажира и 15 членов экипажа) погибли.
Началось расследование причин трагедии. Среди подозреваемых назывались военнослужащие Украины, России и ДНР — все участники конфликта на востоке Украины. Однако все они отрицают свою причастность к гибели авиалайнера.
В 2014 году представители ряда стран (Нидерландов, Бельгии, Австралии, Украины и Малайзии) организовали Объединенную следственную группу (JIT), которая занялась расследованием авиакатастрофы. По утверждению США и ряда западных стран, с территории России был доставлен ЗРК «Бук», из которого сбили самолет. Совет безопасности Нидерландов (DSB — Dutch Safety Board) в 2015 году опубликовал свой отчет. Согласно документу, катастрофа рейса MH17 вызвана взрывом боевой части типа 9Н314М, установленной на ракете серии 9М38, выпущенной из «Бука».
В том же году Россия наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции о создании международного трибунала для привлечения к уголовной ответственности виновных в катастрофе, которых представила JIT.
В 2016 году группа заявила, что ЗРК «Бук» доставлен на Украину из России. После катастрофы, по мнению международных следователей, комплекс вернули в Россию. Затем Объединенная следственная группа сообщила, что «Бук» принадлежал 53-й бригаде ПВО России. Россия опровергает свою причастность к крушению.
Российский концерн «Алмаз-Антей», производитель «Бука», представил результаты своего расследования. Компания провела несколько экспериментов, которые подтверждают версию о том, что малайзийский Boeing на востоке Украины был сбит ракетой с направления населенного пункта Зарощенское, контролировавшегося украинской армией. Соответственно, главная вина, по версии российского концерна, ложится на ВСУ.
«Им неинтересна истина»
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов уверен, что расследование JIT изначально ангажировано. И это расследование — элемент информационной войны России и Запада.
По его словам, объективность достигается тогда, когда рассматриваются все обстоятельства крушения. Все доводы России, предлагаемые на первом этапе (результаты «Алмаз-Антей»), были отвергнуты с порога.
— У них другие задачи, им неинтересна истина, — считает эксперт. — Мы имеем дело с однозначным подходом в отношениях России и Запада. Другого вывода они сделать не могли. Они называют какие-то фамилии. Мы с таким же успехом называем имена украинских операторов, причастных к происшествию. Наши западные партнеры живут в мире фобий, и главная из них — Россия.
Михайлов не исключает, что JIT намеренно устроила слив за сутки до пресс-конференции.
— Для Запада эта тема (крушение «Боинга», — прим. ред.) носит забытый характер. Они пытаются создать очередной виток антироссийского психоза. Сейчас устроили слив и смотрят за реакцией общества. Это обычный прием информационной войны. Мы уже определили свои точки зрения. У каждого своя истина, своя правда, и никто никого слушать не хочет. Мы их не можем слушать, так как они несут околесицу, а они нас, потому что от нашей логики разрушается их система.
комментарии