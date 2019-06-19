Сегодня официально назовут имена подозреваемых в крушении Boeing в Донбассе

Сегодня Объединенная следственная группа (JIT) на пресс-конференции представит новые подробности расследования крушения малайзийского Boeing в Донбассе.

По данным телеканала NOS, также будут официально названы имена подозреваемых, причастных к катастрофе.

Напомним, что Boeing 777 рейса МН17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Международная следственная группа (JIT) заявила, что ЗРК «Бук», сбивший малайзийский Boeing, прибыл из российской военной части. После этого власти Австралии и Нидерландов обвинили Россию в причастности к катастрофе. Президент России Владимир Путин опроверг информацию о российском происхождении «Бука».

Накануне в нидерландской новостной программе Nieuwsuur на телеканале NOS назвали имена людей, которые могут быть причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе.