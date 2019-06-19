Татарстану нужны свои Тутберидзе и Мишины

Льда в Казани много, ощущается нехватка тренеров

В новом списке кандидатов в сборную России по фигурному катанию, утвержденном Минспорта РФ, насчитывается сразу шесть (!) воспитанников казанской школы. В списке, помимо Евгении Тарасовой, оказался еще один парник Илья Спиридонов, а в юниорской сборной татарстанцев сразу четверо. Такого прежде никогда не случалось. Подробнее о татарстанском «фигурном буме» — в материале «Реального времени».

Казань становится центром парного катания?



В прошлые годы составы российской сборной по фигурному катанию необходимо было изучать, как мелкий шрифт на документах. В списках, как тени отца Гамлета, то и дело фигурировали Евгений Плющенко, Аделина Сотникова или пара Татьяна Волосожар — Максим Траньков. Заслуженные чемпионы, которые по тем или иным причинам пропускали целые сезоны, соответственно, не имея формального права на членство в сборной и выплаты стипендий.

В этом году все кандидаты в сборники — действующие фигуристы, кстати, спасибо Максиму Ковтуну, который объявил о своем уходе, тем самым освободив ставку. С особым интересом ожидается сезон одиночниц, где места в списке получили вчерашние юниорки Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.

И хватит пока о женской одиночке, которая в России по части упоминаний о себе опережает мужское катание, танцы и парников, вместе взятых. Мы еще вернемся к вам, девочки, когда после летней «спячки» активизируются на просторах интернета «загиботы», «медвеботы» и прочие.

Пока же нас интересует парное катание, поскольку там в составе кандидатов присутствует «ветеран» Евгения Тарасова со своим партнером Владимиром Морозовым. Пара будет работать под руководством нового тренера Марины Зуевой, которая уже давно живет в США, куда перекочевали и первые номера сборной России. Им уже поставил новую произвольную программу Чарли Уайт, олимпийский чемпион в танцах, ранее работавший под руководством Зуевой с Мэрил Дэвис. Между тем Тарасова и Морозов остаются в тренировочной группе с главным тренером и менеджером Ниной Мозер.

Места в списке получили вчерашние юниорки Александра Трусова (слева), Анна Щербакова (в центре) и Алена Косторная (справа). Фото olympteka.ru

И вот он — исторический момент: в список вошел еще один воспитанник казанского фигурного катания. Казанец Илья Спиридонов, который вместе с москвичкой Линой Кудрявцевой выступает теперь за Москву, тренируясь у Артура Дмитриева-старшего. В тренировочной группе также двукратный олимпийский чемпион Александр Зайцев и недавний сборник Нодари Майсурадзе.

В прошлом году внимание тренерского штаба делилось еще на одну пару группы Никита Рахманин — Надежда Лабазина, но сейчас ее нет. Может, на время, может, навсегда, как бы то ни было, а Спиридонову и Кудрявцевой сейчас будет уделено максимальное внимание. Само собой, это плюс.

21-летний казанец Спиридонов ворвался в состав юниорской сборной России вместе с первой партнершей Аминой Атахановой из Санкт-Петербурга, завоевав с ней бронзу юниорского Гран-при и четвертое место на юниорском же первенстве мира. Увы, пара распалась, к чему можно было относиться по-разному. Вскоре Атаханова выиграла золото юниорского первенства России вместе с Никитой Володиным, работая под руководством амбициозного тренера Алексея Соколова. Причем произошло это в Казани, в то время как Спиридонов наблюдал за фигурным катанием со стороны, приехав погостить.

Но прошло время, и сейчас можно сказать, что Спиридонов сделал правильный шаг, поскольку Атахановой пришлось уйти из спорта из-за травм. Следующий правильный шаг нужно сделать уже нашему Министерству спорта — заключить контракт с воспитанником казанского фигурного катания, мужским «аналогом» Евгении Тарасовой, таким же скромным и работящим. Спиридонов родился в Казани, здесь живут его любимые бабушка с дедушкой, здесь его родина и корни, а контракт с Тарасовой уже показал, как юридически правильно можно оформить взаимоотношения с Москвой, где парень сейчас живет и тренируется.

И вот он — исторический момент: в список вошел еще один воспитанник казанского фигурного катания — Илья Спиридонов, который вместе с москвичкой Линой Кудрявцевой выступает теперь за Москву. Фото fsrussia.ru

Востребованные юниоры

Причем Илья — это «наше все» с прицелом на олимпийский цикл — 2026, не ранее. Сейчас Спиридонов с Кудрявцевой вошли в резерв национальной сборной, причем это единственная пара в таком статусе. Увы, это пока «ни о чем» касаемо перспектив попадания на чемпионаты мира и Европы нынешнего года, да и дальнего прицела на Олимпиаду в Пекине-2022. Из стартов в этом олимпийском цикле Спиридонову и Кудрявцевой можно прогнозировать только этапы Гран-при нынешнего сезона да зимнюю Универсиаду-2021, которая пройдет в швейцарском Люцерне.

Причем этапы Гран-при выглядят достаточно иллюзорными. Опыт участия в Гран-при последних лет демонстрирует, что максимально мы выставляем на эти соревнования шесть пар, а минимально можем обойтись четырьмя, очертив основу сборной. Спиридонов — Кудрявцева на данный момент седьмые в России, у них сейчас объективно хуже позиция для рывка в состав сборной, чем, к примеру, было 5 лет назад у Тарасовой и Морозова. До Сочи-2014 Евгения и Владимир финишировали восьмыми на чемпионате России, а через год оказались третьими, в том числе из-за многочисленных распадов пар-конкурентов. К чести Евгении и Владимира, они зацепились за этот шанс и дальше уже «сами-сами», в итоге к концу олимпийского цикла выйдя в лидеры российского парного катания.

Нынче же в российских парах произошли изменения. Во-первых, перестали распадаться пары из юниорского катания. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин уже освоились в национальной сборной, вчерашние юниоры Анастасия Мишина — Александр Галлямов грозят стать открытием текущего сезона. Ситуация, когда юниорское парное катание в России существовало само по себе, для побед на локальных соревнованиях, а не для воспитания резерва, видимо, в прошлом. Во-вторых, подстраховавшись, тренеры начали формировать пары из бывших иностранцев. Сейчас вторая пара — Александр Энберт и экс-эстонка Наталья Забияко, четвертая-пятая пара — Александр Коровин и экс-«финка» Алиса Ефимова, а где-то в провинции срабатываются Ксения Столбова и экс-«француз» Андрей Новоселов.

У Мухаметзяновой с Мироновым весьма весомые шансы на участие в юниорских Гран-при и первенстве мира. Фото juniorstv.ru

В составе юниорской сборной страны (13—21 год) есть еще пара казаночки Дианы Мухаметзяновой и москвича Ильи Миронова. Тренирует их Владислав Жовнирский, входящий в тренерскую группу Нины Мозер. И у Мухаметзяновой с Мироновым, кстати, весьма весомые шансы на участие в юниорских Гран-при и первенстве мира и дальнейший выход на авансцену мирового юниорского катания. Сейчас в сборной шесть юниорских пар, одна из которых, Полина Костюкович — Дмитрий Ялин, уже осенью перестанет отвечать необходимым условиям регламента, поскольку партнеру исполнится 21 год. Они скорее станут конкурентами Спиридонову и Кудрявцевой на чемпионате и Кубке России.

Помимо этого, в составе юниорской сборной есть Апполинария Панфилова и Дмитрий Рылов, которые представляют Пермь, один из центров фигурного катания, откуда, к сожалению, не вырастают «взрослые» пары. Готовят юниоров, даже олимпийских чемпионов — Татьяну Тотьмянину и Максима Транькова, побеждавших с разными партнерами в 2006 и 2014 годах соответственно, а вот взрослых пар там не оставалось, хотя на то есть субъективные и объективные причины.

Надеемся на маэстро Алексея Мишина

Сразу два татарстанских фигуриста тренируются у знаменитого наставника Алексея Мишина — 15-летний одиночник Глеб Лутфуллин, входящий в состав юниорской сборной, и 14-летняя Ясмина Кадырова. В группе взрослых у Мишина Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и американка Брэди Теннелл, которая уже вернулась в Америку.

Татарстанский одиночник Глеб Лутфуллин входит в состав юниорской сборной. Фото juniorstv.ru

Лутфуллин в Казани входил в немногочисленную группу одиночников, где конкурировали трое мальчиков примерно одного возраста. Сейчас он намного опережает вчерашних однокашников. Вообще, мужская одиночка — исторически — успешна в Казани. Так повелось с первого нашего чемпиона Александра Фадеева, уехавшего в 16 лет (в 1980 году) в Москву. Уже во времена России у нас были Ислам Минуллин, Константин Милюков и Евгений Ильин, которые сейчас тренируются в Московской области у бывшего наставника казанской школы фигурного катания Вазгена Азрояна, наконец, Илья Спиридонов, который также был перспективным одиночником. Глеб Лутфуллин — это такой наследник казанской школы, созданной известным наставником Геннадием Тарасовым. Высокие, пролетные, амплитудные прыжки, которые ставил своим фигуристам Геннадий Сергеевич, его ученики перенимали в первую очередь.

Ясмина Кадырова — это немного другая история. Она, как и ее младшая сестра Рианна, дочери нынешнего директора спортшколы Резеды Сибгатуллиной. Недавно в Сети появилась видеозапись, где Ясмина исполнила каскад из четверного сальхова и тройного тулупа. Это впечатляет, но даже с таким набором прыжков Ясмина не попала в юниорский состав, где есть 13-летняя Камила Валиева, уроженка Казани, которая сейчас тренируется в группе Этери Тутберидзе. Валиеву «прямо сейчас» видят в числе участниц и даже лауреатов Олимпиады в Пекине, поскольку ко времени старта на Играх ей будет 16, и пресловутый пубертат не должен ее настичь. Но, во-первых, такие же мысли в голове конкуренток. Во-вторых, практика показывает, что нынешние российские одиночницы — это в некотором смысле калифы на час, а парники, перешедшие из юниоров во взрослое катание, всегда в цене.

В юниорской сборной России, кстати, есть Анастасия Тараканова, которая в прошлом году тренировалась у казанского наставника Ксении Ивановой. Работали они в школе «Ангелы Плющенко» у всем известного Евгения Плющенко. Весной случилось достаточно громкое расставание, и теперь Тараканова будет тренироваться в школе «Снежные барсы» у Светланы Пановой. Правда, у Ивановой осталась ее ученица Анфиса Рябова, которую тренер ведет еще со времен работы в Казани.

Валиеву «прямо сейчас» видят в числе участниц и даже лауреатов Олимпиады в Пекине. Фото youtube.com

К сезону готовится и еще одна воспитанница казанской школы фигурного катания Ангелина Лазарева, которая выступает с Максимом Прокофьевым в Тольятти. Сейчас дуэт включил в состав юниорской сборной России. Хотя, казалось бы, Тольятти — не самый очевидный выбор места для «карьерного роста» в фигурном катании, но старшие партнеры Софья Евдокимова и Егор Базин доросли до членства в национальной сборной.

Мы работаем на подготовку резерва

В «классическом» фигурном катании ожидается обычный сезон, за исключением дополнительного старта у юниоров, которым предстоит в начале 2020 года соревноваться на третьих Юношеских Олимпийских играх. Хотя, судя по дальнейшим карьерам российских лауреатов, это соревнования довольно сомнительного свойства. К примеру, по окончании прошлого сезона завершила выступления 17-летняя чемпионка Юношеской Олимпиады Полина Цурская, и в целом полноценные взрослые карьеры были только у единиц, включая Сотникову и Туктамышеву.

Зато в синхронном фигурном катании возможен настоящий прорыв. С сезона 2015 года синхронисток попробовали в Гран-при в качестве показательного вида на финале соревнований в Барселоне. Тогда участвовали пять команд. По окончании прошлого сезона прошла информация о том, что с нынешнего года планируется полноценный Гран-при с этапами и финалом. В качестве участников от России — действующие чемпионы мира из питерской команды «Парадиз» с двумя воспитанницами казанского фигурного катания Камиллой Калимуллиной и Кариной Корнеевой (увы, но третьей казаночки — Анны Бешеновой — уже нет в сборной страны) и команда «Татарстан», в которой также обновился состав, и все в обязательном порядке стали членами второго состава сборной страны. Если старты в Гран-при состоятся, это будет прорывом, поскольку у синхронисток ранее были сезоны, которые никак не назовешь насыщенными.

В целом фигурное катание в Казани выходит из пике, в котором оно пребывало порядка 30 лет. Фото Рината Назметдинова

В целом фигурное катание в Казани выходит из пике, в котором оно пребывало порядка 30 лет, от Фадеева до Тарасовой. Вау-эффект от Александра Фадеева подхватить не сумели, а потом вид спорта «добивали» хоккей и остаточное внимание спортивного руководства. Причем хоккей встал на пути фигурного катания не намеренно. Просто два вида спорта не могли мирно сосуществовать на одной арене. Льда катастрофически не хватало, пацанам-хоккеистам приходилось подтягиваться на тренировки в старый Дворец спорта к шести утра, росла хоккейная школа, появилась вторая команда, а на другой чаше весов укорачивалось время для полноценных тренировок фигуристов. Постепенно ушли в прошлое танцы, пары, хотя появилась команда по синхронному катанию. Кстати, упомянутая Ангелина Лазарева — бывшая синхронистка, что достаточно редко встречается. Обычно из одиночного или парного катания переходят в синхронное.

Сейчас школа заработала, хотя ее результат нельзя назвать полноценным. Скорее нынешнюю Казань можно сравнить с ДЮСШОР, откуда перспективные выпускники переходят в спортучилища и уезжают в спортивные вузы. Одиночники, одиночницы, парники, теперь еще и танцовщицы с синхронистками переезжают в Москву, Санкт-Петербург, Мособласть, Тольятти… Во Францию, как танцовщица Аделина Галявиева, еще одна надежда на олимпийский старт в Пекине-2022. Уезжают и тренеры, поскольку настоящей взрослой тренировочной группы в Казани нет, за исключением команды синхронисток «Татарстан».

Времена меняются, и в нынешней Казани, не говоря уже обо всем Татарстане, ледовых дворцов больше, чем самих фигуристов. Но и обстоятельства причудливо изменились. В современном мире на первый план вышли тренерские бригады. Пример Азрояна, который на базе двух-трех спортсменов — Милюкова, Ильина, своей дочери Виктории Азроян — создал тренерскую бригаду, включающую в себя Жана Буша, Руслана Жиганшина, лишнее доказательство этого тезиса. Фигуристы сейчас срываются с места к наставнику, а не на базу, которую можно арендовать или основать где угодно. Тут уже уместен пример Тарасовой и Морозова, которые «душой» у Нины Мозер в Москве, а «телом» у Зуевой и Уайта в Америке.

