«Их нравы»: ставка Энвер-паши на Германию и поражение в Первой мировой войне

Необычная судьба турецкого генерала

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. В сегодняшней его колонке — продолжение рассказа о видном государственном деятеле Энвер-паше.

Германский вектор



На дворе стоял 1914 год, Европа готовилась к большой войне, а Энвер-паша был молод, удачно женат, полон сил и находился на пике своей военной карьеры. Несмотря на многочисленные реформаторские начинания, приведшие к заметному улучшению дел в армии и увеличению численности военных, власти предприняли ряд не до конца продуманных решений, которые ухудшили дела и без того дышавшей на ладан империи. Мы помним, что последние 70 лет, по меткому замечанию Николая I, которое впоследствии стало публицистическим штампом, Османская империя находилась в статусе «больного человека Европы». Ретроспективно, спустя столетие, конечно же, легко указывать на ошибки и просчеты тех или иных лидеров, и история, как обычно, не терпит сослагательного наклонения, поэтому мы лишь ограничимся указанием на определенные исторические факты, которые привели к фатальному исходу для страны в целом и для самого паши в частности.

Еще во времена правления султана Абдулхамида II, особенно в начале XX века, в Османской Турции наметились определенные сдвиги в сторону прочного союза с Германией. Хотя определенная прослойка в армии в лице Мустафы Кемаля и его товарищей высказывала опасения по поводу этого опасного блока. Тем не менее заключались многочисленные соглашения о дружбе и сотрудничестве, в том числе и тайные, определявшие сценарии поведения сторон при той или иной военно-политической конъюнктуре в Европе. Немецкие генералы и военные инструкторы наводили порядок в войсках, реформировали их по германскому образцу; немецкие фирмы выигрывали концессии на строительство железных дорог, немецкие банки предоставляли кредиты османскому правительству и так далее.

Будучи военным атташе в Берлине и имея обширные связи при немецком дворе, Энвер-паша очень органично встраивался в эту структуру. Конечно же, не последнюю роль играло и его германофильство. Все это в совокупности с желанием вернуть некоторые утраченные за последние годы территории привело к тому, что в начинавшейся Первой мировой войне Османская империя выступила на стороне немцев.

Энвер-паша принимает иностранных представителей. 1913 г. Фото wikipedia.org

Османская империя втянута в войну

События развивались довольно стремительно:

4 августа 1914 года Османская империя и Германия заключают тайное военное соглашение;

10 августа происходит так называемый «прорыв «Гёбена» и «Бреслау», когда Османская империя укрывает в Дарданеллах преследуемые британским флотом одноименные немецкие военные корабли;

16 августа эти суда были выкуплены у Германии и переименованы в «Явуз» и «Мидилли» соответственно при сохранении немецкого экипажа и командования;

29 октября эти корабли начинают атаку на Севастополь, Одессу и Новороссийск;

Россия немедленно объявляет войну Османской империи;

14 ноября в мечети Фатиха читается хутба о начале Джихад-ы Акбар;

в результате Османская империя оказывается втянутой в одну из самых ожесточенных мировых войн.

В этой связи примечательна история крейсера «Гёбен» (он же, как мы помним, «Явуз»), который вплоть до 1950 годов оставался флагманом турецкого флота и был так бездарно распилен на металлолом в 1973 году, хотя мог стать музеем. Вообще, крейсеру «Явуз» принадлежит абсолютный рекорд по долготе службы среди судов его класса. Печально, что его постигла столь бесславная участь.

16 августа 1914 года крейсер «Гёбен» был выкуплен у Германии и переименован в «Явуз». Фото wikipedia.org

Поражение от «генерала мороза»

Туркам приходится сражаться сразу на нескольких фронтах. Энвер-паша, хотя и был на тот момент военным министром и начальником генштаба, в декабре 1914 года решает взять на себя командование Кавказским фронтом. Эта его инициатива оказывается крайне неудачной: в битве при Сарыкамыше на стороне русской армии оказываются войска «генерала мороза», и около 10 тысяч османских солдат замерзают насмерть. На вопрос Мустафы Кемаля: «Что произошло при Сарыкамыше?» — Энвер-паша отвечает: «Мы воевали», — и до конца войны больше не решается брать на себя командование никаким из многочисленных фронтов. Однако уже 18 марта 1915 года, во время основной фазы Дарданельской операции, турки дают решительный отпор силам Антанты, и эта победа дает возможность Энвер-паше реабилитироваться после тяжелого поражения при Сарыкамыше.

В 1918 году, после череды поражений по всем фронтам, когда уже становится понятной обреченность не только правительства Партии единения и прогресса, но и империи в целом, Энвер-паша бежит из страны — сначала в Одессу, а затем в Берлин. Начинаются его долгие скитания с бесконечной сменой сторон и фронтов. О них мы расскажем в нашей следующей публикации.

Продолжение следует

