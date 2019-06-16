Видео недели: огонь в Оманском заливе, Рогозин в космосе и подготовка к Red Bull Air Race в Казани

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Танкеры в Оманском заливе

В Оманском заливе Аравийского моря загорелись два танкера. В результате пожаров уничтожено топливо на миллионы долларов. Устрашающие видео горящих танкеров разлетелись по интернету мгновенно. А сама ситуация грозит очередным витком напряженности в мире — власти США обвиняют Иран в умышленном нападении на суда.

Иван Голунов на свободе

Во вторник 11 июня корреспондент «Медузы» Иван Голунов был освобожден от уголовного преследования по делу о сбыте наркотиков.

Летчики Red Bull Air Race

В Казани в этих выходные проходит этап последней международной гонки Red Bull Air Race. Корреспонденты «Реального времени» побывали в ангарах Kazan Ring, где базируются 14 пилотов, засняв тренировочные полеты некоторых из них.

Самая популярная реклама

В Google опубликовали ежегодный рейтинг самой популярной рекламы на YouTube. Лидером по просмотрам за 12 месяцев стал ролик от Coca Cola. Это классическое видео для бразильского рынка без сюжета и без звезд собрало более 90 млн просмотров.

Стрельба в Уфе

В прошлое воскресенье в Уфе произошла стрельба. Злоумышленник убил мужчину и ранил 24-летнюю девушку неподалеку от Южного автовокзала. На опубликованном в Сети видео с места события запечатлена не только расстрелянная машина, но и оказание первой помощи раненой.

Задержания в Казахстане

В Казахстане в то же воскресенье прошли выборы президента. В этот день оппозиционно настроенные граждане провели протестные мероприятия. По данным прессы, полиция задержала сотни митингующих.

Утята на «Миллениуме»

В Казани на мосту «Миллениум» двое пешеходов перекрыли движение, чтобы перевести через дорогу утиную семью. Вернее, своим ходом шла только утка, утят один из мужчин нес в пакете.

Рогозин в космосе

Томские инженеры запустили-таки Дмитрия Рогозина в космос. Правда, пока только его макет в игрушечных «Жигулях». Запуск в стратосферу организовал проект ToSky, занимающийся отправкой грузов в ближний космос. Рогозин на «семерке» был доставлен туда на автоматическом стратостате. Шутки про Илона Маска и Tesla прилагаются.

Новый клип Little Big

Российская группа Little Big выпустила клип на песню I’m OKAY. Команда Ильи Прусикина (Ильич) широким шагом приближается к «Ленинграду» — от трэшевых и вызывающе дешевых клипов «под Die Antwoord» ребята двигаются к комедийным короткометражкам под музыку. За сутки ролик набрал более 4 млн просмотров.

Голос Фриды Кало

Газета The Guardian выложила в YouTube единственную аудиозапись голоса знаменитой Фриды Кало. Это фрагмент читки эссе «Портрет Диего», посвященного мужу художницы Диего Ривере. Сотрудники нашли запись радиошоу El Bachiller 1955 года, которое вышло в эфир после смерти Фриды в 1954 году.