Дмитрий Волков: «Если круглый год тренируешься и играешь, мозг может взорваться»

Интервью с самым зажигательным игроком волейбольной сборной России

Дмитрий Волков известен широкой публике не только своей эмоциональностью на волейбольной площадке, но и талантом, позволяющим ему в 24 года прочно занимать позицию основного доигровщика сборной. А в решающих матчах Лиги наций прошлого года именно ему доверили право быть капитаном. В интервью «Реальному времени» волейболист рассказал о сборной под руководством Туомаса Саммельвуо, родном Новокуйбышевске, рэп-концертах, собачке для любимой девушки и многом другом.

«Отпрашивался во время олимпийских сборов, чтобы защитить диплом»

— Ваша мама говорила, что у вас технический склад ума. Любили в школе математику?

— Да, если выбирать между русским языком и математикой, то я больше расположен к техническим наукам. Плюс мама очень хотела, чтобы я попал в «Роснефть»-класс (специальный класс в школе при заводе в Новокуйбышевске, — прим. ред.). Туда было тяжело пробиться, приходилось специально ходить к репетиторам. Я сам не особо хотел учиться, это была скорее мамина инициатива, и я делал это больше для нее. А у самого тогда на уме был только волейбол.

— А к чтению пристрастились в школе?



— Я бы не сказал, что у меня прямо тяга к чтению и я читаю больше всех. Но когда попадается хорошая книга или кто-то посоветует, то могу почитать. На самом деле, уже давно не брал в руки книгу. А последней прочитанной была автобиография Серхио Агуэро.



— Вы говорили, что доучивались в Анапе, а поступили в Краснодар. Почему в этот город и на какую специальность?

— У нас вся молодежная команда училась в Анапе, и все мы поступали в Краснодар. Наверное, в Анапе нет нужных институтов. В Краснодаре учились и другие волейболисты, например, Александр Гуцалюк.

А учился я на тренера. Честно говоря, даже не помню, как называется специальность (смеется). Тему диплома, кстати, тоже не помню, хотя и защищался сам, и ГОСы на пятерки сдавал сам. Знаю только, что я тренер по физической культуре. Специальность — «волейбол».



— Как часто посещали занятия в университете?

— Только когда было свободное время или случались какие-то паузы в чемпионате. Конечно, очень редко. Тогда еще в Суперлиге было краснодарское «Динамо». Когда «Факел» играл там в гостях, мы оставались на день-два, чтобы что-то сделать и закрыть долги.

В универе все были в курсе, что мы спортсмены. Может, и делали какие-то поблажки. Но автоматы не ставили





— Как в университете относились к тому, что вы играли за сборную и уже ездили на Олимпиаду?

— В универе все были в курсе, что мы спортсмены. Может, и делали какие-то поблажки. Но «автоматы» не ставили. Помню, нам приходилось во время сборов отпрашиваться, потому что прямо перед Олимпийскими играми в Рио я защищал диплом. Мы уезжали на пару дней, готовились и сдавали.

О молодых игроках в клубе и сборной

— Как думаете, почему именно 1995 год стал таким донором молодых игроков?

— С раннего возраста наша команда была сильна физически, и все быстро закрепились в клубах Суперлиги, начали играть. Да, наше поколение сильное. Многие говорят, что это удивительно, что в одном поколении столько сильных игроков. Такое бывает не всегда.

— Когда вы поняли, что уже созрели как профессиональный игрок?

— Я не считаю, что уже многого добился и могу остановиться в развитии. С каждым днем надо прогрессировать и добавлять. Да, мне еще есть куда расти. Опыт как-то сам приходит с годами, но я все равно еще считаю себя молодым игроком.



— Многие молодые игроки не получают доверия тренеров и буксуют в развитии. Расскажите, как произошел ваш переход из молодежного волейбола во взрослый.

— Всегда тяжело переходить из молодежной команды в Суперлигу. Я перешел где-то 5 лет назад. Там была неприятная ситуация: год не играл, залечивал спину и все сборы тренировался со своей молодежной сборной. И помню как сейчас, после того, как мы выиграли чемпионат Европы, у меня не было возможности куда-то перейти, а «Факел», несмотря на контракт, во мне не очень нуждался.

Варианты возникали, я ездил на просмотры, но мне не нравилось. В итоге мне предложили остаться в новоуренгойском клубе, и я остался. Тогда я считался «дешевым» игроком, так как меня взяли из молодежки, а у клуба тогда были финансовые проблемы. И потом я уже на тренировках начал все доказывать, спасибо тренеру Юрию Петровичу Панченко. Он достаточно много мне доверял, и я почти сразу пробился в состав.

Я не считаю, что уже многого добился и могу остановиться в развитии. С каждым днем надо прогрессировать и добавлять. Да, мне еще есть куда расти. Опыт как-то сам приходит с годами, но я все равно еще считаю себя молодым игроком

— Что при переходе во взрослый волейбол вам давалось с трудом?

— В тот год все было трудным. У нас была смена начальства, не платили зарплату. Было трудно играть первый год со взрослыми мужиками. У нас не было, конечно, разделения, что кто-то молодой, а кто-то старый. Все нормально общались, не заглядывая в паспорт.

Между взрослым волейболом и молодежным вообще пропасть. Это логично, тут с одной стороны мужики, которые уже играют лет двадцать, и с другой молодые пацаны, которые только начинают.



— Есть ли проблема омоложения команд в российской Суперлиге?

— Все команды, как мне кажется, точечно подтягивают молодых, потому что понимают, что за ними будущее. Но, опять же, кого подтягивать? Нужно больше сильных игроков, наверное. Но это уже не в моей компетенции, честно, не знаю. Хотелось бы, чтобы молодые всегда были и «поджимали» нас снизу.

В этом плане в «Факеле» все отлично: у нас постоянно, если у кого-то травма или недомогание, на тренировки вызывается кто-то из молодежной команды. Я считаю, что тот опыт, который получают молодые ребята, работая с опытными волейболистами, очень полезен.



— От сборной России всегда требуют результата. Что вы думаете о таком резком омоложении состава в этом году?

— Я считаю, это правильно, что нашим опытным игрокам дали передохнуть. Это очень важно, потому что, когда идет такой длительный чемпионат и у тебя нет времени на отдых, при таком количестве перелетов, то сложно и физически, и психологически. Мозг может вообще взорваться, если ты круглый год только тренируешься и играешь. Поэтому — это правильно.

Хотя это омоложение не резкое, у нас уже половина была в сборной, пусть и не на ведущих ролях. Лига наций как раз для этого и создана, чтобы обкатывать новых игроков. Конечно, и мне тоже хочется отдохнуть, тяжело уже четыре года быть в сборной постоянно. Но мне тоже должны дать небольшую паузу. Правда, пока неизвестно, когда.

«Саммельвуо не ставит жестких рамок, когда нельзя усмехнуться лишний раз»

— Откуда у вас такая хорошая техника блокирования? У кого научились?

— Даже не знаю. Блок — такой элемент, который иногда идет, иногда нет. Это же не только от тебя зависит, а в первую очередь от того, кто нападает — получится у него забить или он ошибется. А так, мне нравится блокировать, получаю от этого особые эмоции и всегда рад «зачехлить» соперника.

Я не любитель подсматривать за кем-то, любой игрок — это индивидуальность и не стоит ничего копировать. Лучше развить что-то свое, в чем именно ты будешь лучшим.

Я не любитель подсматривать за кем-то, любой игрок — это индивидуальность и не стоит ничего копировать. Лучше развить что-то свое, в чем именно ты будешь лучшим

— Многие отмечают, что в отсутствие Алексея Вербова у сборной сильно хромает позиция либеро. Согласны с этим?

— Это лучше отвечать тренеру, что у нас хромает, а что нет. Я же со своей стороны могу сказать, что у нас хорошие либеро, нормальные и опытные пацаны (смеется). У всех бывают моменты, когда не идет игра. Плюс, они тоже не так давно в сборной, так что все у них будет нормально.



— С кем из сборной общаетесь лучше всего?

— С Ильей Власовым живем вместе в номере. И с Ваней Яковлевым тоже отлично общаемся. Мы дружим уже лет семь, еще с молодежной лиги.



— Атмосфера у вас в сборной хорошая. Как вы ее создаете? Расскажите какой-нибудь забавный случай.

— Все ребята уже давно вместе и все знают друг друга. Постоянно подкалываем друг друга, стараемся создавать приятную атмосферу и на тренировках. Плюс тренер тоже не ставит жестких рамок, когда нельзя усмехнуться лишний раз. Туомас совершенно адекватный, мы можем и подшутить, и посмеяться. Я это очень приветствую. Но о наших приколах лучше не рассказывать, они все не совсем приличные. Так что не расскажу ничего, не расколюсь, не выдам (смеется).

— Чем отличается подход Саммельвуо от подхода тех же Шляпникова и Алекно?

— Они отличаются во всем, у каждого тренера свой подход и своя методика. Каждый тренер приходит со своим видением игры. Да, у Шляпникова и Саммельвуо кардинально разные подходы.

Сейчас у нас все построено на доверии, тренировки интересные, нас не перегружают. Это тоже мне очень нравится. Все парни с хорошим настроением, все рады работать в такой атмосфере. Надеюсь, это приведет к хорошему результату. Стили совершенно разные, сравнивать даже нет смысла.

Сейчас у нас все построено на доверии, тренировки интересные, нас не перегружают. Это тоже мне очень нравится. Все парни с хорошим настроением, все рады работать в такой атмосфере

— Чем отличается восприятие волейбола у российских тренеров от восприятия иностранных?

— Подход к тренировочному процессу, упражнения, подготовка к играм… Я уже 3 года работаю с итальянцем в клубе, поэтому к иностранной системе привык. Но у каждого тренера своя изюминка. У Саммельвуо много нюансов. Из главного, пожалуй, то, что у него мы тренируемся меньше по времени, но лучше по качеству, не перегружаясь.

Тренировки Алекно мне тоже нравились. Когда я был у него в сборной, то ходил на них с бешеным желанием. Мне нравились его упражнения и то, как он их проводил — все было интересным.



«Волейбол не на том уровне, чтобы про него записывались треки»

— Какую музыку любит Дмитрий Волков? Какие жанры от вас далеки? Как-то в «Инстаграме» Павла Мороза была запись, где вы весело танцуете под песню Ольги Бузовой, много ее треков в вашем плей-листе?

— Я люблю русский рэп и хип-хоп. Из исполнителей мне нравятся Zivert, Монатик, Дрейк, Скриптонит, Miyagi. Ни одной песни Бузовой, кстати, пока нет.

От меня далеки шансон, блюз, джаз и так далее. Я бы еще сказал, что рок не люблю, но вот вдруг буду слушать какого-то исполнителя, а мне припомнят это интервью.



— На каких концертах вы были?

— На концерте Егора Крида, как это ни странно. Еще был на Doni и Джигане. На L`One был, когда у него проходил большой сольный концерт — это очень круто. Мне кажется, что он чуть ли не первый из рэп-исполнителей сделал концерт с симфоническим оркестром, очень понравилось.

Дмитрий Волков известен не только своей эмоциональностью на волейбольной площадке, но и талантом, позволяющим ему прочно занимать позицию основного доигровщика сборной

— У L`One есть трек про баскетбол, не обидно, что про волейбол не пишут песни?

— Человек пишет про то, что ему нравится. А волейбол у нас сейчас не на таком уровне, чтобы про него записывались треки.

О Новокуйбышевске и «Нове»



— Вы часто приезжаете в родной город. За что любите Новокуйбышевск?

— Сейчас уже не так часто, времени вообще почти нет. Только вот летом, если нам дадут несколько дней на отдых, то получится съездить. У меня там все родные и близкие, к тому же дом, в котором я вырос.

— Если у вас будет выбор: отдохнуть на курорте в Испании или поехать в Новокуйбышевск, что выберете?

— Смотря сколько будет времени. Однозначного ответа у меня нет. Хочется отдохнуть по-настоящему, потому что сезон длинный, тяжелый, и после него хочется прямо отдалиться от всех и побыть одному или с девушкой. Но про родителей я не забываю и, если есть возможность, приезжаю к ним.

— Как вы отнеслись к тому, что ваш дядя Евгений Петропавлов теперь исполнительный директор «Новы»?

— Он молодец, я его поздравил. Но желания перейти в «Нову» у меня пока что нет.



— Судя по некоторым комментариям в вашем «Инстаграме», вы относитесь к «Нове» с юмором. С чем это связано?

— Многие подкалывают их, потому что есть кричалка: «Нова — раз, Нова — два, Новокуйбышевск — ура», ну и там каждый рифмует, как хочет. И меня тоже подкалывают, потому что я родом оттуда, а город маленький, и если что-то будет не так в Новокуйбышевске, то все сразу ко мне: «Волк, а что в вашей деревне воды нет?».



— Не пробовала ли «Нова» забрать вас к себе в команду?

— Когда-то был разговор, но тогда мне предложили очень смешные условия. Честно, не помню в какой лиге они тогда играли, может даже в Высшей лиге А. С тех пор диалога с «Новой» у нас не было.

О популярности, личном и вдохновении

— В вашем «Инстаграме» часто мелькает очаровательная собачка. Ваша?

— Ее я подарил девушке на год наших отношений. После неудачного чемпионата мира, когда мы после небольшого отдыха вернулись в Москву и поехали домой, я попросил ее остаться в машине и подождать. Вынес ей большую сумку, она увидела собаку и заплакала. Очень трогательный момент был. Она давно хотела беленького шпица, я знал об этом и искал именно такую породу.

Фото fakelvolley.com

Я уже три года работаю с итальянцем в клубе, поэтому к иностранной системе привык. Но у каждого тренера своя изюминка

— Вы не слишком активны в соцсетях. Почему? Как вообще, относитесь к ним, не отвлекают ли они от работы?

— Не считаю, что должен, как некоторые, записывать каждый свой шаг в «Инстаграм». Мне кажется, это неинтересно. Если есть настроение и мысли, которыми я хочу поделиться, то могу написать что-то. А выкладывать, что я съел или куда сходил, не вижу смысла.

Лично меня соцсети вообще не отвлекают, я могу зайти полистать ленту или кому-то ответить. Чаще всего захожу как раз в «Инстаграм».



— Вы довольно популярны и у наших болельщиков, и за границей. Чувствуете это?

— Нет, я не ощущаю себя особо популярным. Когда играешь за границей, то подходят или пишут, я стараюсь отвечать, по возможности. Часто пишут, чтобы поздравить с победой, а иногда гневаются, если мы проигрываем. Либо просят форму, таких очень много. Я стараюсь отвечать всем, но иногда нет даже физической возможности ответить.

Да и форму мы не может раздавать всем, мы же не футболисты. Нам в клубе выдают два комплекта на год, поэтому, если мы все отдадим, то самим играть будет не в чем. Была бы возможность, я бы всех осчастливил своей формой.

— С кем из легионеров общаетесь, дружите?

— С теми, с кем играю в клубе. С Эриком Шоджи хорошо общаемся, с Артуром Удрисом тоже. Он хоть и белорус, но легионер. Вот и все, в принципе. Мы не приезжаем на соревнования поболтать, если я человека не знаю, то вряд ли буду с ним как-то особо общаться. Да и английский у меня so-so и very bad (смеется). Что-то знаю, но не прямо хорошо.

— У вас был иностранный кумир в детстве?

— Да, часто смотрел на бразильца Жибу. Он был такой маленький, атлетичный и быстрый. Ну и Сергей Тетюхин, конечно. Больше никого и не выделю.



— Бывают моменты, когда вы теряете вдохновение?



— Я бы не сказал, что именно теряю вдохновение. Просто, когда заканчивается сезон и начинается сборная, а ты не успел еще выдохнуть, то это очень давит морально. Уже нет такого запала, адреналина и страсти от игры. Это уже рутина, игра без желания. Такое бывает. Но понимаешь, что ты игрок и тебе все равно приходится выходить на площадку и показывать все, на что ты способен.