В Казани появился свой «Третьяков»

В покупку коллекции живописи он вложил около 6 млн рублей

Фото: алаприма.рф (автор - А.Бусыгин)

В июле в старом центре города открывается первая частная галерея, основу ее коллекции составляют работы выпускников и преподавателей казанской художественной школы. Таков благотворительный проект казанского бизнесмена Вадима Афанасьева. Подробности — в материале «Реального времени».

Социально-художественный проект

Двухэтажный каменный особняк на Некрасова, в самом центре старой Казани, площадью около 240 квадратных метров, уже в июле готов принять первых посетителей. Его владелец — казанский бизнесмен Вадим Афанасьев — открывает здесь первую в Казани частную галерею. Именно галерею, а не салон-магазин, который торгует произведениями изобразительного искусства.

Отличие галереи от салона — наличие у первой собственной постоянной коллекции. Такую коллекцию из более чем 160 работ приблизительно на сумму около 6 миллионов рублей собрал Афанасьев. Ранее в Казани подобного не было, галереями, как правило, громко именовались именно салоны-магазины.

Коллекцию составляют работы выпускников и преподавателей казанской художественной школы, одной из самых известных и уважаемых в стране, возраст которой уже перевалил за 100 лет. «Художников много, но мне кажется, что в первую очередь надо двигать своих. Казань — город, который любят туристы, и мы должны знакомить их с нашими художественными достижениями», — говорит предприниматель.

В июле на улице Некрасова, в самом центре старой Казани, откроется первая в Казани частная галерея

Галерея с постоянно действующей экспозицией разместится на втором этаже особняка, на первом — выставочной зал, здесь будут проходить выставки казанских живописцев. Сейчас уже выстроилась очередь из желающих. В принципе, проект можно назвать социально-художественным. С одной стороны, зритель получит возможность в очень большом объеме познакомиться с казанской художественной школой и работами ее лучших представителей. С другой — это поддержка и ныне живущих художников, и их потомков, у которых покупались картины.

Кстати, художники, которые будут выставлять свои работы на первом этаже, освобождаются от арендной платы в течение всех четырех недель, которые будет проходить выставка.

«Вся семья была движущей силой»

Интерес к живописи Вадим объясняет тем, что его жена Анна Афанасьева — художница. Она делает оригинальные куклы. Две ее сестры — тоже художницы, не чужда живописи и его теща.

«Год постройки дома, который я приобрел, приблизительно датирован 1850 годом. Интересная деталь: он принадлежал казанской мещанке Ирине Борисовой, двоюродной бабушке моей тещи. Дом не был памятником архитектуры и купил я его без обременения. С реставрацией дома немного помогли спонсоры — немецкие друзья опять-таки моей тещи, Марины Григорьевой. Так что получился немецко-татарстанский проект. Под моей эгидой, так как мои вливания были основными. Проект стартовал полтора года назад», — рассказал «Реальному времени» Афанасьев.

Творческое направление, то есть формирование коллекции, было поручено Ольге Бусыгиной, человеку, хорошо известному в арт-бизнесе, с прекрасной репутацией.

Заниматься коллекцией она начала в феврале прошлого года.

«Основная идея коллекции — это казанская художественная школа за сто лет. Начиная от Фешина, заканчивая выпускниками последних лет. Это и выпускники нашего художественного училища, и те, кто преподавал в нем и преподает», — рассказывает Бусыгина.

По ее словам, во времена Третьякова никто, кроме него, не формировал коллекции работ русских художников, а Третьяков вкладывал в это немалые деньги. Таким же путем сейчас идет и Афанасьев, собирая работы казанской художественной школы, чтобы затем представить свою коллекцию городу и миру.



«Коллекция охватывает период первого десятилетия прошлого века, как известно, казанская художественная школа берет начало в 1905 году, и до наших дней. Пока у нас будет статус галереи с постоянной частной коллекцией, возможно, когда-то мы сможем назвать себя и музеем. К начальному этапу казанской художественной школы можно отнести работы, например, Курицына, Фищева, Мещерякова и других. Они у нас есть. И дальше — Ананьев, Лывин, наш импрессионист Кузнецов, Харис Якупов, Фаттахов, Федоров, Максимов и так далее», — комментирует Бусыгина.

По ее словам, было несколько направлений, по которым приходилось разыскивать нужные картины — это антикварные салоны, аукционы, частные коллекции, сами художники и их наследники.

«Нам нужен Фешин»

Пока в коллекции нет ни Фешина, ни Бенькова, но поиски их работ ведутся и, возможно, новой галерее повезет. Базовая коллекция, которая займет второй этаж, будет подвергаться ротации, потому что практически невозможно уместить все работы в одном зале. Что-то будет убираться до поры до времени в запасники, что-то будет появляться в зале. В галерее предусмотрено хранилище, оборудованное датчиками влажностно-температурного режима.

Первая выставка, которая пройдет в галерее, познакомит казанцев с творчеством Владимира Белова. Фото алаприма.рф

Первая выставка, которая пройдет в галерее, познакомит казанцев с творчеством Владимира Белова. После него, к большой радости поклонников живописи, площадь будет отдана под выставку работ талантливейшего Александра Бусыгина. Кроме выставок живописи, в галерее будут выставляться и арт-объекты.

Владелец коллекции изначально определил для себя, что проект не будет коммерческим, ни о какой прибыли он не мечтает. «Меня друзья часто спрашивают: «А что ты на этом заработаешь?». Ничего. Я четко стою на просветительской позиции. Если человек, который придет в галерею, потом хоть чуть-чуть станет иначе смотреть на мир, — это уже мой выигрыш», — говорит Афанасьев.

В новой галерее продумана информационная политика. У галереи есть сайт, на втором этаже разместятся информационные листы о каждом живописце, чьи работы есть в коллекции. На первом этаже уже стоит интерактивный киоск, в котором тоже можно будет получить все интересующие сведения.

Владелец галереи полагает, что она откроется в первой декаде июля и будет работать ежедневно, без обеда и выходных.

