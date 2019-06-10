Кто ответит за «Крота»: Бари Алибасов пополнил ряды тысяч жертв бытовой химии

Причем тут одно из крупнейших предприятий Адыгеи?

В Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) не согласны с претензиями семьи Бари Алибасова в том, что в его отравлении виноват именно завод, выпустивший средство для чистки труб «Крот» в упаковке, которая похожа на питьевой йогурт или сок. Сам производитель, с кем близкие продюсера намерены судиться, — ООО «АМС Медиа» ситуацию не комментирует. Между тем в России подобные отравления исчисляются тысячами, говорят врачи. Подробнее — в материале «Реального времени».

Роковая случайность

Пока известный продюсер Бари Алибасов находится в медикаментозном сне после отравления средством для чистки труб «Крот», его семья готовится к подаче иска к производителю химиката. Сын Алибасова рассказал, что врачи диагностировали у его отца осложнения: желудок и дыхательные пути восстанавливаются, но один из ожогов зарастает неправильно, что может привести к закупорке кишечника.

По словам близких Алибасова, отравление оказалось роковой случайностью — продюсер перепутал бутылку с «Кротом» с фруктовым соком. Пресс-секретарь продюсера подробно объяснил журналистам, как это произошло: на кухне в студии на одной полке стояли разные соки и рядом находилось средство для чистки труб, которое также имеет яркую упаковку, почти не имеет запаха и легко открывается. Сам Алибасов плохо видит, поэтому случайно взял с полки не ту бутылку.

О тяжести последствий отравления, помимо заявлений медиков, говорит хотя бы тот факт, что вскоре после отравления Алибасов уточнил свое завещание.

PR-директор продюсера Вадим Горжанкин пояснил: цель иска — навести порядок на рынке опасных химикатов. Заявление подадут к ООО «АМС Медиа», производителю средства для очистки труб «Крот. Чистые трубы» (бренд «Золушка»).

— Без комментариев, — ответили в офисе производителя на просьбу корреспондента «Реального времени» высказать позицию по ситуации.

По словам близких Алибасова, отравление оказалось роковой случайностью — продюсер перепутал бутылку с «Кротом» с фруктовым соком. Фото Вадима Горжанкина

Яркая упаковка до суда доведет

Именно за яркий дизайн «Крота», слишком схожий с упаковкой фруктовых напитков, а также отсутствие дополнительного фиксатора у крышки флакона, как у других чистящих средств, близкие музыканта и винят производителя чистящего средства. Супруга Бари Алибасова актриса Лидия Федосеева-Шукшина намерена через суд привлечь ООО «АМС Медиа» к ответственности. По словам представителей Алибасова, цель иска — «заставить производителя изменить упаковку и таким образом спасти жизни людей, особенно детей и граждан, страдающих проблемами со зрением». Сумму иска пока не называют.

После инцидента в Роспотребнадзоре заявили, что проверят маркировку «Крота» на соответствие требованиям и нормам ГОСТа. По заявлению представителей продюсера центр по проведению судебных экспертиз уже установил, что упаковка нормам не соответствует: на ней нет отметок «Опасно» или «Яд».



Впрочем, иного мнения придерживается бывший главный санитарный врач России депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко. «Доказуемость в суде маловероятная, потому что, какой бы ни была похожей упаковка, на ней написано, что это за продукция», — отметил он. Вместе с тем Онищенко полагает, что Роспотребнадзор все же может выдать производителю предписание о необходимости изменить дизайн изделия.

Судебную экспертизу, правда, заказывали не представители Алибасова — ее провели гораздо раньше по другому аналогичному случаю отравления. Ее результатами поделился с семьей продюсера некий мужчина, рассказавший, что его мать погибла, также по ошибке выпив то же средство.

Онищенко полагает, что Роспотребнадзор все же может выдать производителю предписание о необходимости изменить дизайн изделия. Фото Рината Назметдинова

«АМС Медиа» скандал не комментирует

На официальном сайте производителя средства «Крот», которым отравился Алибасов, сообщается, что торгово-производственная компания «АМС Медиа» была основана в 1996 году. Занимает одну из лидирующих позиций на российском рынке профессиональной, бытовой химии и косметики. Работает в трех основных бизнес-направлениях: «Бытовые моющие и чистящие средства», «Косметика», «Профессиональные моющие средства». Из известных брендов: «МЕГА», «Прогресс», «Золушка», «Русские травы», «Зодиак», «Таежный». Производитель уверяет, что вся выпускаемая им продукция «проходит надлежащую сертификацию и тестируется на соответствие требованиям нормативных документов».



Юрлицо ООО «АМС Медиа», под которым компания работает на рынке, действует с 2004 года. Зарегистрирована в Москве по адресу ул. Угрешская, д. 2 стр. 25 пом. IА, ком. 45. Основной вид деятельности — производство мыла, моющих, чистящих и полирующих средств. Генеральный директор и собственник — Огнев Эдуард Викторович. Выручка от продажи у компании составила 192,37 млн, чистая прибыль — 21,36 млн (данные по итогам 2017 г.). Роспотребнадзор проводил плановую проверку предприятия в феврале 2018г., но нарушений не выявил.

Огнев является руководителем и собственником еще трех организаций. ООО «АМС Трейдинг» также специализируется на производстве мыла, моющих, чистящих и полирующих средств. Выручка от продажи у фирмы (по итогам 2017 г.) составила 1,23 млрд рублей. АО «Диал Инжиниринг» занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом с выручкой — 8,95 млн. У ТД «Золушка» основной вид деятельности указан, как производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, выручка — 84,79 млн.

ООО «АМС Медиа» является не владельцем, а лишь лицензиатом товарного знака «Крот». Фото infoclean.su

Права на «Крота»

Отметим, что ООО «АМС Медиа» является не владельцем, а лишь лицензиатом товарного знака «Крот». Правообладателем последнего является адыгейский химзавод «ДомБытХим» (через краснодарское ООО «ТД ДомБытХим»). Это крупнейшее предприятие республики, выпускающее 30 млн единиц продукции в год и поставляющее свои товары в 60 регионов России. Выручка от продажи у организации за 2017 г. составила 627 млн, чистая прибыль — 31 млн рублей. Компании также принадлежат товарные знаки «Крот Турбо», «Активный Крот» и «Розовый Крот». Всего линии завода производят до 2 тыс. флаконов в час торговой марки «Крот» — флагмана предприятия.

Первым промышленный выпуск средства «Крот» в 1977 году начал Донецкий завод химреактивов. В 1997 году товарный знак «Крот» зарегистрировало ЗАО «НПО «Гигиена-Био», а в 2005 году уступило права на него адыгейскому «ДомБытХиму». Последней уже приходилось отстаивать права на «Крот» в суде, оспаривая схожие названия «Крот» и «Крот-супер» у другого производителя «Росэкология».

Эксперты не исключают, что скандал с отравлением Бари Алибасова может обернуться негативными последствиями для бизнеса не только лицензиата, но и правообладателя товарного знака «Крот». В самой адыгейской компании «Реальному времени» заявили, что следят за развитием ситуации, однако пока не готовы ее комментировать. Вместе с тем в компании сообщили, что к «АМС Медиа» претензий у них не возникало.

В Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены также считают, что произошедшее с Алибасовым — несчастный случай, в котором нет вины производителя чистящего средства:

— Производство бытовой химии — достаточно зарегулированная сфера, там есть все требования. Что касается заявлений об «очень яркой бутылке». Здесь можно привести такой пример. Допустим, человек за рулем засмотрелся на красивую девушку и врезался в столб. И разве теперь необходимо требовать, чтобы все девушки были одеты одинаково и преимущественно в темные цвета, чтобы мужчины за рулем не отвлекались? Да, упаковка достаточно яркая, но если товары будут одинаково серые, это вряд ли спасет людей, с которыми по невнимательности происходят несчастные случаи. В этой ситуации можно посочувствовать Алибасову и пожелать ему здоровья. Но в целом я считаю, что это произошло не из-за того, что была какая-то не такая бутылка — на ней крупно написано «Крот». Производитель товара не отвечает за то, как человек ею в быту пользуется. А чистящее средство — это товар, который требует определенных правил предосторожности, — заявил «Реальному времени» исполнительный директор АППИК БХ Петр Бобровский.

Случаев отравления чистящим средством «Крот» в России оказалось немало. В марте 2017 г. в Саратове госпитализировали пенсионера с отравлением и химическим ожогом пищевода. 74-летний мужчина рассказал, что случайно выпил чистящее средство «Крот». Месяцем ранее врачи Витебского стационара рассказали журналистам, как боролись за жизнь малыша, попробовавшего на вкус ту же жидкость. В июне 2014 г. в Днепропетровске пятиклассница угостила одноклассников «Тархуном», в котором впоследствии обнаружили средство «Крот». В результате 13 школьников оказались на больничных койках с ожогами ротовой полости и отравлением.