Кто ответит за «Крота»: Бари Алибасов пополнил ряды тысяч жертв бытовой химии
Причем тут одно из крупнейших предприятий Адыгеи?
В Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) не согласны с претензиями семьи Бари Алибасова в том, что в его отравлении виноват именно завод, выпустивший средство для чистки труб «Крот» в упаковке, которая похожа на питьевой йогурт или сок. Сам производитель, с кем близкие продюсера намерены судиться, — ООО «АМС Медиа» ситуацию не комментирует. Между тем в России подобные отравления исчисляются тысячами, говорят врачи. Подробнее — в материале «Реального времени».
Роковая случайность
Пока известный продюсер Бари Алибасов находится в медикаментозном сне после отравления средством для чистки труб «Крот», его семья готовится к подаче иска к производителю химиката. Сын Алибасова рассказал, что врачи диагностировали у его отца осложнения: желудок и дыхательные пути восстанавливаются, но один из ожогов зарастает неправильно, что может привести к закупорке кишечника.
По словам близких Алибасова, отравление оказалось роковой случайностью — продюсер перепутал бутылку с «Кротом» с фруктовым соком. Пресс-секретарь продюсера подробно объяснил журналистам, как это произошло: на кухне в студии на одной полке стояли разные соки и рядом находилось средство для чистки труб, которое также имеет яркую упаковку, почти не имеет запаха и легко открывается. Сам Алибасов плохо видит, поэтому случайно взял с полки не ту бутылку.
О тяжести последствий отравления, помимо заявлений медиков, говорит хотя бы тот факт, что вскоре после отравления Алибасов уточнил свое завещание.
PR-директор продюсера Вадим Горжанкин пояснил: цель иска — навести порядок на рынке опасных химикатов. Заявление подадут к ООО «АМС Медиа», производителю средства для очистки труб «Крот. Чистые трубы» (бренд «Золушка»).
— Без комментариев, — ответили в офисе производителя на просьбу корреспондента «Реального времени» высказать позицию по ситуации.
Яркая упаковка до суда доведет
Именно за яркий дизайн «Крота», слишком схожий с упаковкой фруктовых напитков, а также отсутствие дополнительного фиксатора у крышки флакона, как у других чистящих средств, близкие музыканта и винят производителя чистящего средства. Супруга Бари Алибасова актриса Лидия Федосеева-Шукшина намерена через суд привлечь ООО «АМС Медиа» к ответственности. По словам представителей Алибасова, цель иска — «заставить производителя изменить упаковку и таким образом спасти жизни людей, особенно детей и граждан, страдающих проблемами со зрением». Сумму иска пока не называют.
После инцидента в Роспотребнадзоре заявили, что проверят маркировку «Крота» на соответствие требованиям и нормам ГОСТа. По заявлению представителей продюсера центр по проведению судебных экспертиз уже установил, что упаковка нормам не соответствует: на ней нет отметок «Опасно» или «Яд».
Впрочем, иного мнения придерживается бывший главный санитарный врач России депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко. «Доказуемость в суде маловероятная, потому что, какой бы ни была похожей упаковка, на ней написано, что это за продукция», — отметил он. Вместе с тем Онищенко полагает, что Роспотребнадзор все же может выдать производителю предписание о необходимости изменить дизайн изделия.
Судебную экспертизу, правда, заказывали не представители Алибасова — ее провели гораздо раньше по другому аналогичному случаю отравления. Ее результатами поделился с семьей продюсера некий мужчина, рассказавший, что его мать погибла, также по ошибке выпив то же средство.
«АМС Медиа» скандал не комментирует
На официальном сайте производителя средства «Крот», которым отравился Алибасов, сообщается, что торгово-производственная компания «АМС Медиа» была основана в 1996 году. Занимает одну из лидирующих позиций на российском рынке профессиональной, бытовой химии и косметики. Работает в трех основных бизнес-направлениях: «Бытовые моющие и чистящие средства», «Косметика», «Профессиональные моющие средства». Из известных брендов: «МЕГА», «Прогресс», «Золушка», «Русские травы», «Зодиак», «Таежный». Производитель уверяет, что вся выпускаемая им продукция «проходит надлежащую сертификацию и тестируется на соответствие требованиям нормативных документов».
Юрлицо ООО «АМС Медиа», под которым компания работает на рынке, действует с 2004 года. Зарегистрирована в Москве по адресу ул. Угрешская, д. 2 стр. 25 пом. IА, ком. 45. Основной вид деятельности — производство мыла, моющих, чистящих и полирующих средств. Генеральный директор и собственник — Огнев Эдуард Викторович. Выручка от продажи у компании составила 192,37 млн, чистая прибыль — 21,36 млн (данные по итогам 2017 г.). Роспотребнадзор проводил плановую проверку предприятия в феврале 2018г., но нарушений не выявил.
Огнев является руководителем и собственником еще трех организаций. ООО «АМС Трейдинг» также специализируется на производстве мыла, моющих, чистящих и полирующих средств. Выручка от продажи у фирмы (по итогам 2017 г.) составила 1,23 млрд рублей. АО «Диал Инжиниринг» занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом с выручкой — 8,95 млн. У ТД «Золушка» основной вид деятельности указан, как производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, выручка — 84,79 млн.
Права на «Крота»
Отметим, что ООО «АМС Медиа» является не владельцем, а лишь лицензиатом товарного знака «Крот». Правообладателем последнего является адыгейский химзавод «ДомБытХим» (через краснодарское ООО «ТД ДомБытХим»). Это крупнейшее предприятие республики, выпускающее 30 млн единиц продукции в год и поставляющее свои товары в 60 регионов России. Выручка от продажи у организации за 2017 г. составила 627 млн, чистая прибыль — 31 млн рублей. Компании также принадлежат товарные знаки «Крот Турбо», «Активный Крот» и «Розовый Крот». Всего линии завода производят до 2 тыс. флаконов в час торговой марки «Крот» — флагмана предприятия.
Первым промышленный выпуск средства «Крот» в 1977 году начал Донецкий завод химреактивов. В 1997 году товарный знак «Крот» зарегистрировало ЗАО «НПО «Гигиена-Био», а в 2005 году уступило права на него адыгейскому «ДомБытХиму». Последней уже приходилось отстаивать права на «Крот» в суде, оспаривая схожие названия «Крот» и «Крот-супер» у другого производителя «Росэкология».
Эксперты не исключают, что скандал с отравлением Бари Алибасова может обернуться негативными последствиями для бизнеса не только лицензиата, но и правообладателя товарного знака «Крот». В самой адыгейской компании «Реальному времени» заявили, что следят за развитием ситуации, однако пока не готовы ее комментировать. Вместе с тем в компании сообщили, что к «АМС Медиа» претензий у них не возникало.
В Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены также считают, что произошедшее с Алибасовым — несчастный случай, в котором нет вины производителя чистящего средства:
Случаев отравления чистящим средством «Крот» в России оказалось немало. В марте 2017 г. в Саратове госпитализировали пенсионера с отравлением и химическим ожогом пищевода. 74-летний мужчина рассказал, что случайно выпил чистящее средство «Крот». Месяцем ранее врачи Витебского стационара рассказали журналистам, как боролись за жизнь малыша, попробовавшего на вкус ту же жидкость. В июне 2014 г. в Днепропетровске пятиклассница угостила одноклассников «Тархуном», в котором впоследствии обнаружили средство «Крот». В результате 13 школьников оказались на больничных койках с ожогами ротовой полости и отравлением.
комментарии
Как могло такое случиться? Крот оказался рядом с соком, разве ему там место?! Что-то здесь не чисто! А Бари Каримовичу желаю выйти из этой отвратительной ситуации ПОБЕДИТЕЛЕМ! Выздоровления и долгих лет жизни!!!