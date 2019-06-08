Волейбольная Лига наций: как Уфу сравнили с Нью-Йорком

Сборная России провела лучший матч под руководством Саммельвуо

Волейбольная Лига наций в Уфе набрала обороты, уже были сыграны как минимум две яркие афиши, и в обеих присутствовала сборная США. А вот россиянам самые интересные матчи организаторы традиционно припасли на выходные, чтобы заполняемость арены не опустилась ниже прошлогодней отметки. О том, как Россия с вернувшимся в состав Виктором Полетаевым уверенно обыграла американцев, о ценах на билеты и атмосфере вокруг турнира — в репортаже «Реального времени».

Итальянец Антонов — переводчик

Лига наций в Уфе стартовала в пятницу матчем США и Италии. Удивительно, но в этот день внутри хоккейной арены было теплее, чем за ее пределами. Погода в столице Башкортостана в начале июня не радует, зато радует глаз фирменный стиль волейбольного турнира. Красно-синие цвета баннеров и логотипов на площадке идеально ложатся под красно-синюю внутреннюю цветовую гамму «Уфа-Арены». 12 лет назад, когда сдавался стадион, было много возражений относительно выбора именно этой палитры красок, так как фирменный цвет уфимского «Салавата Юлаева» все-таки зеленый, а «красно-синим» принято называть московский ЦСКА.

Американцы и итальянцы в будний день увидели не такую внушительную аудиторию, но все равно счет шел на тысячи. А вот вечерний матч России и Португалии собрал более половины зала, несмотря на то, что подопечным Саммельвуо противостоял не самый грозный соперник. Основные громкие афиши были оставлены на выходные.

Обыграть португальцев получилось предсказуемо без особого труда (3:0), однако в каждой из партий была борьба. Португальцы вообще стали единственной сборной, которая в Уфу привезла максимально боевой состав. Матч Италии и США получился по-настоящему красивым, с огромным количеством нестандартных действий связующих. Особенно это касалось итальянского молодого таланта Симоне Джаннелли, который после игры рассказал, откуда знает некоторые нецензурные русские слова:

— У нас в команде играет доигровщик Олег Антонов, и он учит меня некоторым русским словам. По всей видимости, они плохие.

Сам Антонов после игры помогал партнерам по команде понимать и хорошие слова на русском. Так, одному из итальянских блокирующих отправили с трибуны персональную большую открытку, которую с русского на итальянский и переводил бывший игрок уфимского «Урала».

— Мы здорово играли, кроме полностью второго сета, — рассказал после игры Олег. — Я выступал половину сезона за «Урал», знаю, как в Уфе любят волейбол. Пусть на этой арене и играют в хоккей, атмосфера потрясающая. Даже не сравнить со стадионом «Динамо», где играет домашние матчи «Урал». Хотя свет здесь совсем не волейбольный, при подаче бьет в глаза. Но ничего страшного, привыкаем.

2100 рублей за билет

По ходу второго игрового дня генеральный директор ВФВ Михаил Подлозный прокомментировал проведение Лиги Наций в Уфе, отметив высокую стоимость волейбольных билетов на хоккейной арене и пояснив, почему это плюс:

— В Уфе уже второй год хорошая посещаемость. Расскажите, сколько процентов билетов продается и сколько раздается?

— Такая статистика появится только по окончании этапа. В том году на матче России против Бразилии было 8 тысяч человек. При этом продано было более 5500 билетов. И стоит отметить, довольно недешевых билетов. Как и в этом году. Например, партер стоит 2100 рублей. Для волейбола это очень хорошо.

— Кто определяет цены? Вам не кажется, что это дорого?

— Министерство спорта Республики Башкортостан. Они вкладывают в это большие деньги. Но как часто мы видим в России сборные Италии, Бразилии, США? Это ведь топовые команды.

— Почему Лига наций снова проходит в Уфе?

— В том году, по окончании этапа, глава республики предложил провести Лигу наций здесь еще раз. И в самом деле, тут хорошая посещаемость, отличная арена и настоящий праздник для людей. Это интересно, поэтому было принято такое решение.

— Почему раньше боковые арбитры стояли по бокам площадки, а сейчас находятся за ней?

— Эти судьи смотрят и оценивают то, что не может увидеть камера — прошел мяч между антеннами или в аут. Как правило, первые судьи этого тоже не видят. Также на касание игрока мяча на задней линии повтора нет, поэтому их работа очень важна. Плюс размещение боковых не закрывает обзор камерам. Все это позволяет оценивать 97—98 процентов площадки, но 2—3 процента выпадают либо из-за камеры, либо из-за системы.

Споет ли российский гимн Саммельвуо?

Если в матче против португальцев в атаке место основного диагонального занял Денис Земченок, то уже в следующей игре против США в состав вернулся Виктор Полетаев. Передышка явно пошла на пользу главному «забойщику» кемеровского «Кузбасса», который пока что в сборной не так ярок, как в клубе. В итоге Полетаев стал лучшим бомбардиром матча, набрав 19 очков. Вторым по результативности (10 очков) стал блокирующий Игорь Филиппов, выступающий как раз за уфимский «Урал».

— Я бы не стал говорить, что стал сегодня «королем блока», — отметил после игры Филиппов. — Сработала вся команда, плюс мы очень хорошо разобрали соперника перед игрой. Вклад каждого нашего волейболиста дал 3:0 на табло.

— Настраиваетесь сыграть и против Италии?

— Да я на каждый матч настраиваюсь. Нам еще перед стартом турнира сказали, что состав будет максимально варьироваться и чтобы готовились все 14 игроков из заявки на каждый этап.

Против американцев россияне провели очень качественный матч, выиграв уверенно не только по счету партий (25:22, 25:19, 25:15), но и по игре. Особенно бросалась в глаза та жажда, с которой подопечные Саммельвуо боролись абсолютно за каждый мяч в защите. В итоге россиянам удалось 30 раз здорово сыграть в этом компоненте, выиграв около половины доигровок.

— У нас одна цель — расти, — говорил после игры довольный Туомас. — Нужно играть с каждым матчем лучше. И сегодняшняя игра показала, что мы двигаемся вперед. Рад, что играли без перепадов. В первой партии искали уверенность и ритм игры, потом уже выглядели уверенно. Может, это не самая сильная сборная США, но со своей стороны мы сыграли очень ровно. Двигаемся дальше. Завтра нас ждет тяжелая игра с Италией.

— У сборной России выделялся блок. Филиппов отмечал, что это благодаря хорошему разбору соперника…

— Игроки — молодцы. Они действовали по нашей игровой философии — смягчали, защищались, действовали сконцентрированно. Были и прямые очки блоком. Конечно, мы стараемся собирать максимум информации по каждому сопернику и тщательно готовимся ко всем матчам.

— Полетаеву пропуск игры с Португалией пошел на пользу?

— Вите, конечно, надо набрать физическую форму после чемпионата России. Стараемся помогать ему, чтобы он двигался дальше. У нас есть Земченок, который отлично сыграл с Португалией. У нас есть возможность для замены.

— Итальянец Серджио Бузато поет гимн России в вашем штабе. Бельгиец Витал Хейнен поет гимн Польши. Вы допускаете, что тоже будете петь гимн России?

— Это такой момент... Я даже не знаю, что прямо сейчас ответить.

— Матч собрал около восьми тысяч зрителей. Они заряжали эмоциями?

— Мы вместе делаем большой волейбольный праздник, это очень важно. Я видел много детей на трибунах. Может быть, уже завтра они скажут своим родителям: «Я хочу играть в волейбол». Мы играем, чтобы доставлять удовольствие болельщикам и влюблять людей в наш спорт, это тоже наша цель.

«Уфа — уникальный город сам по себе»

Действительно, атмосфера на матче Россия — США была потрясающей. Талисманом нашей команды уже долгое время является Мишка — в его костюм каждое лето залезает артист ансамбля песни и пляски из Калининграда Игорь Вещев. Большой медведь танцует на голове, «зажигает» с группой поддержки, стреляет по трибунам футболками из специальной пневмопушки. В этом году талисман команды также играет со зрителями в волейбол огромным мячом.

Диагональный сборной США Бенджамин Патч — самый позитивный игрок уфимского уик-энда. Он всегда улыбается, у него классная, стильная прическа, и напоминает он обычного парня, которого только что позвали поиграть в волейбол прямо с пляжа.

— Это для нас прекрасная возможность сыграться, поиграть с сильными сборными, — рассказывал и улыбался Патч в беседе с журналистами даже после серии поражений. — Мы очень воодушевлены игрой с Италией. Что-то получилось, что-то нет, но мы довольны в любом случае.

— Как вам в столице Башкортостана?

— Впечатления о городе очень положительные: добрые люди, прекрасный чистый отель, изумительный зал. Все прекрасно.

— С каким городом США сравнили бы Уфу?

— С Нью-Йорком! Но на самом деле, очень сложно сказать. Уфа — уникальный город сам по себе.