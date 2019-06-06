Голодец: число россиян, занимающихся массовым спортом, выросло до 54,3 млн

Вице-премьер РФ Ольга Голодец на площадке Петербургского международного экономического форума — 2019 заявила, что за прошлый год число занимающихся массовым спортом выросло на 4 млн человек, до 54,3 млн. Об этом передает корреспондент «Реального времени».

По ее словам, после чемпионата мира по футболу — 2018 много детей записалось в секции футбола. Число занимающихся легкой атлетикой выросло на 40 тыс. человек, хоккеем — на 29 тысяч.

Вице-премьер отметила, что задача страны — 55% населения привлечь к массовому спорту.