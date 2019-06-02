Последний семейный бренд Дании: история плотника Оле Кирка Кристиансена, основавшего Lego Group

Воскресный спецпроект «Реального времени» — удивительные истории мировых торговых марок

Lego Group — совсем нетипичный европейский бренд. Наряду с L'Oreal, Zara, Ritter Sport и еще буквально десятком именитых торговых марок он входит в немногочисленную группу европейских компаний, не распроданных потомками великих основателей и остающихся в руках членов их семей. Дети, внуки, а теперь уже и правнуки Оле Кирка Кристиансена не балуют прессу скандалами и публичными выяснениями отношений. С 2004 года компания пользуется услугами наемных менеджеров для операционного управления. Благодаря блестящим маркетинговым решениям и жесткому руководству, пережив несколько кризисов, в 2018 году Lego Group вновь задекларировала рост прибыли до 10,8 млрд датских крон. Как скромный плотник из маленькой датской деревушки создал компанию, занимающую почти 10% мирового рынка игрушек — в материале «Реального времени».

Оле Кирк Кристиансен — отменный плотник и овдовевший отец четверых сыновей

Оле Кирк Кристиансен родился 7 апреля 1891 года в небольшой деревне Фильскове, к северу от датского города Биллунд, на западе страны, и стал десятым ребенком в семье обычных фермеров — Йенса Нильса Кристиансена и Кирстин Андерсен. Он получил образование до средней школы, а в 14 лет поступил работать на фабрику, где освоил столярное и плотницкое дело. Известно, что несколько лет Оле Кристиансен прожил за границей в поисках лучшей доли. Он в качестве плотника работал в Германии и Норвегии, где и повстречал будущую супругу Кирстину Серенсен. В начале 1917 года они вместе возвращаются в родную Данию.

В 1932 году, в разгар Великой депрессии, Оле Кристиансен теряет работу и перевозит семью в Биллунд, довольно крупный торговый город. Там он открывает небольшую плотницкую мастерскую. Основной приток прибыли он получал за счет продажи деревянных лестниц и гладильных досок, спрос на которые резко упал во время мирового финансового кризиса. Вскоре умирает жена Оле Кристиансена, Кирстин, оставив ему на воспитание четверых сыновей: Йоханнеса, Карла Георга, Готфрида и Герхарда. Сам Оле Кристиансен больше никогда не женится.

Оставшемуся без стабильного источника дохода с малолетними сыновьями Оле Кристиансену пришлось срочно искать новую нишу, чтобы спасти свой маленький бизнес. И он быстро нашел ее — в производстве деревянных игрушек, спрос на которые, как ни странно, продолжал оставаться неизменно высоким даже в трудные для всей Европы и мира экономические времена. Основным помощником Оле был его третий сын Готфрид Кирк Кристиансен, который сразу же после смерти матери, в возрасте 12 лет, начал работать вместе с отцом.

Дом Кристиансенов и столярная мастерская

Запустив производство игрушек, Кристиансены начали искать название для своей компании: всем работникам мини-мастерской (их на тот момент было всего шесть) было поручено предложить свои варианты. По официальной легенде, наградой за самый успешный вариант должна была стать бутылка отличного домашнего вина, и выиграл ее сам Оле, составив аббревиатуру «Lego» из датских слов «leg» и «godt», вместе означающих «играть хорошо» либо «хорошо играй» (в источниках информация разнится).

Крупнейшая в Дании машина для литья пластмасс

К 1936 году компания имела хорошую клиентскую базу, ассортимент из 42 различных деревянных игрушек и начала расширять штат. 40-е годы стали временем коренных изменений для фирмы, повлиявших на всю ее дальнейшую историю. В 1942 году сгорели единственная фабрика и склад Кристиансенов, но довольно быстро мастерская была восстановлена. Американский писатель Ренсом Риггз в своей книге «Ментальная нить» писал, что к 1943 году количество работников предприятия достигло 40 человек. Год спустя, в 1944 году, Оле Кирк Кристиансен официально зарегистрировал компанию, назвав ее «LegetOjsfabrikken Lego Billund A/S».

В 1947 году Оле наткнулся на прототипы британской игрушки под названием «Строительные блоки Kiddicraft», которые были разработаны и запатентованы в Великобритании основателем Kiddicraft Хилари Фишером Пейджем. У деталек были колышки сверху и полые днища, что позволяло детям соединять их, создавая сложные конструкции. Идея «конструктора» понравилась Кристиансену, через несколько лет он начал пробовать изготавливать свои игрушечные строительные блоки. Правда, первые «конструкторы» Lego были совсем не похожи на современные наборы: во-первых, они изготавливались из дерева, во-вторых, деталям не хватало специальных трубок внутри, которые значительно улучшают стабильность построенных из них конструкций.

Кроме того, казалось, что мир еще не был готов к пластиковым игрушкам: как писал Ренсом Риггз, их продажи в начале 50-х годов были в лучшем случае посредственными. Тем не менее Lego постепенно начала отходить от деревянных изделий, переключаясь на яркие пластики. В 1947 году семья Кристиансен приобрела самую большую литьевую машину в Дании, что позволило им начать массовое производство пластиковых игрушек. Оле Кирк Кристиансен не застал расцвета своей компании, большинство заслуг по созданию мирового бренда Lego, гениальных и прорывных для своего времени маркетинговых стратегий биографы приписывают сыну Оле — Готфриду Кирку Кристиансену.

Патент Lego-кирпича и создание «Вселенной Lego»

Сын Оле, Готфрид, с детства был причастен к бизнесу отца. В 1950 году он был назначен младшим вице-президентом на тот момент уже вполне развитой компании. Именно Готфриду принадлежит идея превращения блоков Lego в единую «систему игры». В 1953 году Lego начала продавать полные наборы конструктора, а в 1954 году компания получила товарный знак для своего продукта — Lego Mursten. Компания официально запустила Lego System of Play в 1955 году, игрушечный мир Lego состоял из 28 различных комплектов и восьми игрушечных автомобилей.

Современный кирпич Lego с системой соединения шпильки и трубки был запатентован в 13.58 28 января 1958 года. Это была совершенно новая технология, которая позволяла соединять детали конструктора намного прочнее. К слову, технология с тех пор не менялась, поэтому, теоретически, конструкторы Lego 58-го года и его современные воплощения полностью совместимы.

11 марта 1958 года в возрасте 66 лет умирает основатель Lego Оле Кирк Кристиансен, руководство семейным бизнесом сразу же берет на себя Готфрид, который в последние годы и так взял на себя большую часть операционного управления компанией. В то же время компания Lego решает продавать все «не кирпичные» продукты Lego под торговой маркой Bilo fix.

Удар молнии: второй пожар и окончательный разрыв с деревом

4 февраля 1960 года в здание, в котором располагалась деревянная мастерская Lego, попала молния, производство выгорело дотла. Но к тому моменту пластиковые игрушки Lego уже продавались во всей Дании и многих странах Европы, готовились соглашения об импорте конструкторов в Америку, пластик обеспечивал практически всю прибыль компании, поэтому было решено не возобновлять производство деревянных игрушек и сосредоточиться исключительно на пластиковых.

В 1962 году Lego начинает импортировать свои игрушки в США. Доступ к новому прибыльному рынку был очень важным событием для датской компании, которая стремилась увеличить продажи в мире. Спустя 2 года Lego начал прилагать краткие пошаговые инструкции по сборке моделей, изображенных на упаковке, к своим конструкторам. Каждый раз, приобретая новую упаковку Lego-кирпичей, юные «строители» могли собирать из одних и тех же деталей совершенно разные модели, что значительно подстегивало продажи. Вскоре инструкции по сборке стали неотъемлемой частью каждого конструкторского набора Lego.

В 1963 году ацетат целлюлозы, материал, который ранее использовался для изготовления строительных блоков Lego, был заменен АБС-пластиком, применяемым до сих пор. АБС-пластик не токсичен, менее подвержен обесцвечиванию и деформации материала, он оказался более устойчивым к агрессивной среде и теплу, чем ацетат целлюлозы. Детали конструктора Lego, изготовленные из АБС-пластика в 1963 году, и сейчас сохраняют форму. Качество игрушек Кристиансенов, огромная палитра ярких расцветок и оригинальных вариаций конструкторов вскоре сделали марку очень популярной.

К середине 60-х годов на главном заводе Lego, по данным официального сайта, работало более 500 человек, и компания продолжала развиваться. Первые наборы Lego были проданы в США в 1961 году. К 1966 году был налажен выпуск наборов, с помощью которых дети могли построить множество видов зданий и транспортных средств, воспроизвести в миниатюре городские улицы или гоночные трассы. Увеличенная версия конструктора, Duplo, предназначенная для малышей, была добавлена в ассортимент в 1967 году. Через год Lego представила проект Technic для детей старшего возраста и подростков.

В течение всех лет, находясь у руля семейного бизнеса, Готфрид Кристиансен старательно развивал свою идею «системы игры», объединяя все свои игрушки в небольшую «вселенную». Уже при нем Lego начала проводить опросы своей целевой аудитории, выявляя ключевые достоинства и недостатки своих наборов. В конце 60-х Готфрид решил, что Lego пора выходить из игрушечного в реальный мир. 7 июня 1968 года Lego открыл свой первый парк развлечений Legoland, он был построен на территории 59 гектаров в Биллунде и сразу стал центром притяжения для детей всей Дании. К слову, в 1990-х и 2000-х годах Lego продолжит строить сеть таких парков по всей Европе и Америке.

Знаменитый логотип Lego — белые начертания с черной и желтой обводкой на красном фоне — был разработан в 1973 году. В 1974 году состоялось открытие первого завода Lego за пределами Дании — в швейцарской Бааре.

Кьелль Кирк Кристиансен, бывший гендиректор Lego . Фото wikipedia.org

Внук Оле у руля — третье поколение Кристиансенов в Lego

В 1979 году Готфрид Кристиансен передает бразды правления Lego своему сыну Кьельду Кирку Кристиансену, который будет руководить компанией до октября 2004 года. На его счету тоже есть несколько нововведений, определенно принесших Lego долю выручки и лояльности маленьких покупателей. В том же 79-м компания выпускает свой первый по-настоящему тематический набор — Legoland Space. Успех космического набора подтолкнет дизайнеров Lego к созданию многих сотен различных тематических коллекций. К слову, в 2008 году компания даже запустит специальный интернет-ресурс Lego Ideas, пользователи которого смогут предлагать новые идеи для тематических наборов конструктора. Авторам воплощенных идей компания выплачивает 1% роялти.

Еще одной заслугой Кьельда как руководителя Lego стало появление Lego Minifigure — миниатюрных пластиковых фигурок персонажей, которые вскоре после выпуска в 1978 году заселили миры Lego. В то же время компания открывает новую линию игрушек Lego Technic. Правда, игрушками эти наборы можно назвать с натяжкой: помимо обычных конструкторских деталей, Lego Technic включали шестеренки, болты и штифты, благодаря которым стало возможным создание более продвинутых моделей с более сложными техническими функциями. В некоторые наборы серии позже были включены даже маленькие электродвигатели. Ближе к 90-м Lego начал выпускать наборы для конструирования роботов с собственной программной платформой Lego Mindstorms.

При Кьельде Кристиансене Lego также сделало первые шаги в мир онлайн-развлечений. В 1997 году была презентована первая видеоигра Lego. С конца 90-х компания начинает активно выпускать тематические коллекции, посвященные персонажам известных фильмов: появляются наборы Lego Star Wars, Harry Potter Lego, SpongeBob SquarePants и десятки других.

Кризисные волны против крепкой кирпичной кладки. Новейшая история Lego

В 2003 году компания переживала свой первый затяжной финансовый кризис. Конструкторские наборы отчасти потеряли свою привлекательность для детей из-за взрывной популярности компьютерных игр, на разросшуюся Lego Group давил груз многочисленной недвижимости в разных странах мира, не приносившей прибыли. Огромное число новых проектов не позволяло компании нормально планировать маркетинг и отлаживать логистику. Убыток компании, согласно официальным отчетам Lego Group, к концу года составил $220 млн. Несмотря на антикризисные меры и массовые сокращения, в следующем году убыток вырос еще на 20%.

В то же время, осознав всю серьезность положения компании, с поста генерального директора Lego Group уходит Кьельд Кирк Кристиансен, внук основателя датской империи игрушек. Впервые за 72 года существования компании компанию возглавляет наемный менеджер не из числа членов семьи Кристиансен — Йорген Виг Кнудсторп. Как пишет обозреватель Marketing Journal Тодд Вейр, новый генеральный директор полностью переориентировал стратегию компании.

Йорген Кнудсторп. Фото vc.ru

В первую очередь, он перенес некоторые производства из Европы в страны с более низкими затратами, был закрыт крупный завод Lego в Швейцарии. В настоящее время конструкторы Lego в основном производятся в Дании, Венгрии и Чехии, но производственные мощности имеются также в Мексике. Кнудсторп распродал убыточные зарубежную недвижимость и другие активы, лицензировал парки Legoland, оптимизировал работу и сократил их расходы. Он также настоял на запуске отрасли производства программного обеспечения, интерактивных игр и цифрового дизайна внутри группы компаний. Итогом этих преобразований стал огромный успех фильмов Lego и новых линеек продуктов компании, основанных на продуктах Star Wars и Disney.

К 2005 году компания снова вышла в плюс, годовая выручка составила порядка $100 млн. В последующие 12 лет Lego Group продолжила рост, расширялись производственные мощности в Мексике и Венгрии, росла прибыль. В 2011 году, по данным официального сайта компании, Lego Group занимала уже 7,1% доли мирового рынка игрушек, в штате компании по всему миру трудилось почти 10 тысяч человек. К 2015 году компания стала крупнейшим в мире производителем игрушек с объемом продаж в $2,1 млрд. По информации CNN, в 2016 году этот показатель достиг $6 млрд, а штат компании — почти 19 тысяч человек.

4 сентября 2017 года победная серия последнего десятилетия Lego была нарушена. Компания Lego объявила о падении прибыли и сокращении продаж, а также увольнении 1 400 сотрудников. В октябре того же года на должность генерального директора Lego Group был принят бывший исполнительный директор Danfoss Нильс Кристиансен (однофамилец, не родственник семейства основателей компании). Тогда в официальном релизе компания заявила, что потери дохода связаны с создавшейся более конкурентной средой, в которой Lego приходится соперничать не только с традиционными конкурентами — Mattel и Hasbro, но и с технологическими гигантами.

По данным BBC, в 2018 году компании снова удалось вернуться к росту. Прибыль увеличилась на 4% — до 10,8 млрд датских крон, а продажи выросли на 4% — до 36,4 млрд датских крон. Lego Group до сих пор контролируется семьей Кристиансен и ее фондами.

Материал написан на основе данных официального интернет-сайта Lego Group.

