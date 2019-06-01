«Белая сирень» — 2019: от Рахманинова к Чайковскому

В Казани прошел концерт Дениса Мацуева и Государственного симфонического оркестра РТ

Государственный симфонический оркестр продолжает Международный фестиваль «Белая сирень» им. Сергея Рахманинова. Вчерашний концерт был особенно впечатляющим: за дирижерским пультом стоял основатель фестиваля, главный дирижер и художественный руководитель оркестра Александра Сладковский, а солировал Денис Мацуев. Подробности — в материале «Реального времени».

«У нас все спонтанно»

Александр Сладковский не боится конкуренции, а посему часто приглашает продирижировать своим оркестром коллег. С одной стороны, это хорошо — казанцы знакомятся с новыми дирижерами. Но с другой — публика уже привыкла к манере дирижирования маэстро, «подсела» на нее, а после Сладковского трудно бывает воспринимать других дирижеров — у художественного руководителя ГСО своя, очень отличная от других, экспрессивная манера. Он настолько харизматичен, что забирает все внимание зала. Он не просто ведет за собой оркестр — он ведет и публику тоже. Но концерт, где солировал Мацуев, Сладковский продирижировал сам.

На традиционном пресс-подходе на вопрос корреспондента «Реального времени» о том, как формировалась программа вчерашнего концерта, Сладковский ответил, что все произошло спонтанно. «У нас все — импровизация, и программа менялась в последний день. Денис Мацуев сразу улетит после первого отделения, и во втором будет третья симфония Чайковского. В первом отделении вы услышите второй концерт Листа и четвертый Рахманинова. Третью симфонию Чайковского я в Казани еще никогда не дирижировал», — рассказал руководитель ГСО. По сути, вчера была казанская премьера Сладковского.

За дирижерским пультом стоял основатель фестиваля, главный дирижер и художественный руководитель оркестра Александр Сладковский

Такой разный Мацуев

Денис Мацуев начал со второго концерта Листа, двухчастного, двадцатиминутного, но который композитор писал двадцать лет. Так уж получилось, что для его участия в нынешней «Белой сирени» были выбраны произведения композиторов, которые были еще и отличными пианистами.

Мацуев и Сладковский часто выступают вместе, поэтому их взаимодействие на сцене идеально, оно происходит, кажется, на интуитивном уровне. Концерт Листа солист начал как-то медленно и задумчиво, постепенно темп нарастал, появлялась экспрессия, оркестр в аккомпанементе был деликатен. Но вот словно закружил вихрь, и вновь настала тишина.

Менялись темпы, менялось настроение, но Мацуев одинаково виртуозно вел партию. Второй номер первого отделения — четвертый концерт Сергея Рахманинова. Ну какая же «Белая сирень» без произведения композитора, в честь которого назван фестиваль? Рахманинов — один из любимых композиторов Мацуева, не случайно, пианист — еще и арт-директор Рахманиновского фонда и один из самых активных пропагандистов рахманиновского наследия.

Четвертый концерт Сергея Рахманинова написан в 20-е годы прошлого века в Америке (в 1941 году создана вторая редакция произведения), когда ностальгия крепко взяла за горло композитора, и он уже точно знал, что на Родину не вернется. Аллея белой сирени в имении осталась в далеком прошлом. Ритмы Нового света, все-таки чужого, и тоска по России — вот основа этого концерта.

Мацуев как-то особенно бережно подошел к нему — в его игре была и та самая тоска, и какие-то мимолетные воспоминания, словно обрывки снов о России. «Наши русские поляны, наши шорохи в овсе», — сказал бы поэт. Но в эту идиллию, которая пусть и была воссоздана памятью, вплетались тревожные интонации, и эта особенная щемящая рахманиновская нота, которую чувствовали и умели передать и дирижер, и солист.

Потом были бурные овации, и Мацуев, хотя и спешил в аэропорт, четырежды бисировал.

Мацуев и Сладковский часто выступают вместе, поэтому их взаимодействие на сцене идеально

Сладковский запишет Чайковского

У ГСО РТ и Александра Сладковского впереди очередной грандиозный проект: с 14 по 28 июля маэстро и его коллектив в БКЗ РТ им. С. Сайдашева запишет все симфонии, три фортепианных концерта, скрипичный концерт, вариации на тему рококо Чайковского. Солистами будут лауреаты конкурса им. Чайковского разных лет. Среди них Борис Березовский, Борис Андрианов, Максим Могилевский, Павел Милюков и другие. Запись осуществит лейбл Sony Classical. Понятно, что проект беспрецедентный и запись такой сложности может позволить себе только топовый коллектив.

Так что вчерашнее исполнение третьей симфонии Чайковского — это еще и своеобразная репетиция перед записью.

Третья симфония Чайковского — радостная и светлая, именно так она и прочитана Сладковским. В ней что-то от танцевального начала, есть фантасмагорические моменты, нестрашные, словно композитор шутит. Сладковский традиционно был свободен, радостен и раскован, и эта радость словно переливалась в зал. Перед слушателями мелькала смена тем и картин, ликующая волна захлестывала зал. И — финал, который словно в вихре, кружил в полонезе. Третья симфония Чайковского — единственная, написанная в мажоре. ГСО РТ вчера предложил нам такое радостное начало нового проекта.

