Отдаст ли Москва треть нефтяных налогов регионам-донорам?
В Госдуме предложили оставлять нефтяным регионам 30% доходов от налога на добычу нефти
В Госдуму внесли важнейший для нефтяных регионов страны законопроект с предложением оставлять в бюджетах субъектов 30% поступлений от налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья. Сейчас сборы НДПИ в полном объеме уходят в федеральную казну. Например, Ханты-Мансийский автономный округ ежегодно отчисляет этого налога свыше 1,2 триллиона рублей, а Татарстан — только за прошлый год 358 миллиардов. Впрочем, эксперты отрасли, комментируя эту инициативу «Реальному времени», назвали ее непроходной, поскольку та предлагает «революцию в налогообложении, которую никто не допустит».
Отдать регионам 30% доходов с налога на добычу нефти
Законопроект о зачислении в бюджеты регионов 30% поступлений от налога на добычу полезных ископаемых на нефть подготовил для внесения в Госдуму депутат Михаил Щапов. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Пока 100% платежей по НДПИ региональных компаний полностью уходят в федеральный бюджет.
«Увеличение собственных налоговых доходов субъектов РФ в виде части налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья позволит повысить собственную доходную базу регионов, где расположены месторождения полезных ископаемых в виде углеводородного сырья и идет их разработка, и снизить дотационность бюджетной системы РФ в части уровня регионов», — говорится в пояснительной записке.
Документом предусмотрены поправки в Бюджетный кодекс в части нормативов распределения между уровнями бюджетной системы поступлений от НДПИ на нефть. Изменения предполагают уменьшение нормативов отчислений в федеральный бюджет со 100% до 70% и установление нормативов отчислений в бюджеты субъектов РФ в размере 30%.
Компенсировать выпадающие доходы российской казны предлагается за счет уменьшения объема межбюджетных трансфертов для нефтегазодобывающих регионов. Перейти на новую схему налогообложения авторы проекта считают необходимым уже при работе над федеральным бюджетом на 2020 год.
«Не видел желания у Москвы делиться с регионами в таких размерах»
В Татарстане в первом квартале года собрали 85,44 млрд рублей по НДПИ (+16%). За весь прошлый год поступления составили 358,43 млрд (+57%). По проекту коммунистов выходит, что почти треть этой суммы могла бы остаться республике. Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что татарстанские власти пока изучают внесенный в Госдуму документ.
Между тем эксперты отрасли не верят в шансы на успех у данного законопроекта и относят его к разряду непроходных инициатив. Автора проекта также не причисляют к группе авторитетных депутатов, чьи предложения имеют большую вероятность прохождения в парламенте.
«Для коммунистов эта инициатива — лишний популизм»
Не исключают полностью и все же сильно сомневается в шансах на успех данного законопроекта и другие эксперты. Российский экономист Сергей Хестанов указал на то, что в России достаточно долго шел процесс централизации значительной части тех налогов, которые легко администрируются, потому что легко собираются:
— Я не верю в эту инициативу. Но помню, что раньше был хороший налог на воспроизводство минеральной сырьевой базы, и нефтяные компании отчисляли в бюджеты регионов, где они разведывали запасы и добывали нефть и газ. И это действительно было полезно, потому что часть налогов шла в регионы, а другая часть тратилась на разведку и добычу. Все это отобрали и сказали — все будет централизованно, но так не получается. Нефтяники стали получать намного меньше денег на воспроизводство запасов. Все усилия по возвращению ситуации в прежнее русло захлебнулись, ничего не вышло. И сейчас любое налоговое предложение, которое сокращает поступления в федеральный бюджет, отвергается Минфином, — добавляет партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.
комментарии
Вы верите, что такие суммы оставят в регионе ?
Поэтому, нужны иные принципы распределения национального богатства
Вы эту нефть создали и в недра закачали?
Перечислить хотя бы часть?
Черные и цветные металлы, золото, алмазы, нерудные ископаемые, ископаемые для фосфатных, калийных, азотных удобрений _ просто золотые жилы для наших экспортеров.
А разворованные лесные и водные юогатства, которые мимо "кассы" гонятся за кордон.
Богатейшие рекрационные и климатические ресурсы.
Что то не припоминаю , что Черноморское побережье, Кавказ и т.д. федеральный бюджет доил.
Они что жители сами создали такую благодатную природу и климат?
Поэтому ваш "довод" - антидовод, который говорит о маразме такого межбюджетного финансирования.
Распредилителям благ в столице "до лампочки" в каких условиях живут люди в тех регионах и из которых выкачивают эти "народные богатства"