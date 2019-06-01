Отдаст ли Москва треть нефтяных налогов регионам-донорам?

В Госдуме предложили оставлять нефтяным регионам 30% доходов от налога на добычу нефти

В Госдуму внесли важнейший для нефтяных регионов страны законопроект с предложением оставлять в бюджетах субъектов 30% поступлений от налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья. Сейчас сборы НДПИ в полном объеме уходят в федеральную казну. Например, Ханты-Мансийский автономный округ ежегодно отчисляет этого налога свыше 1,2 триллиона рублей, а Татарстан — только за прошлый год 358 миллиардов. Впрочем, эксперты отрасли, комментируя эту инициативу «Реальному времени», назвали ее непроходной, поскольку та предлагает «революцию в налогообложении, которую никто не допустит».



Отдать регионам 30% доходов с налога на добычу нефти



Законопроект о зачислении в бюджеты регионов 30% поступлений от налога на добычу полезных ископаемых на нефть подготовил для внесения в Госдуму депутат Михаил Щапов. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Пока 100% платежей по НДПИ региональных компаний полностью уходят в федеральный бюджет.

«Увеличение собственных налоговых доходов субъектов РФ в виде части налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья позволит повысить собственную доходную базу регионов, где расположены месторождения полезных ископаемых в виде углеводородного сырья и идет их разработка, и снизить дотационность бюджетной системы РФ в части уровня регионов», — говорится в пояснительной записке.

Документом предусмотрены поправки в Бюджетный кодекс в части нормативов распределения между уровнями бюджетной системы поступлений от НДПИ на нефть. Изменения предполагают уменьшение нормативов отчислений в федеральный бюджет со 100% до 70% и установление нормативов отчислений в бюджеты субъектов РФ в размере 30%.

Компенсировать выпадающие доходы российской казны предлагается за счет уменьшения объема межбюджетных трансфертов для нефтегазодобывающих регионов. Перейти на новую схему налогообложения авторы проекта считают необходимым уже при работе над федеральным бюджетом на 2020 год.

По проекту коммунистов выходит, что почти треть этой суммы могла бы остаться республике. Фото minfin.tatarstan.ru

«Не видел желания у Москвы делиться с регионами в таких размерах»

В Татарстане в первом квартале года собрали 85,44 млрд рублей по НДПИ (+16%). За весь прошлый год поступления составили 358,43 млрд (+57%). По проекту коммунистов выходит, что почти треть этой суммы могла бы остаться республике. Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что татарстанские власти пока изучают внесенный в Госдуму документ.

Между тем эксперты отрасли не верят в шансы на успех у данного законопроекта и относят его к разряду непроходных инициатив. Автора проекта также не причисляют к группе авторитетных депутатов, чьи предложения имеют большую вероятность прохождения в парламенте.

— КПРФ не всегда удается довести до ума свои инициативы, и эта вряд ли пройдет. НДПИ — один из самых весомых собираемых налогов по нефтянке. Из-за налогового маневра, обнулившего экспортные пошлины, вся тяжесть налогообложения перешла на этот налог. Там колоссальнейшие суммы, и они очень здорово выросли за последнее время. Для федерального центра отдать в регионы настолько большие шальные деньги — 30% — это революция в межбюджетных отношениях. Навскидку, наш татарстанский бюджет от этого может получить как минимум 50—60 млрд в год. Естественно, ничто таких изменений ни в риторике Минфина, ни в риторике властей не предвещает. Я не видел желания у Москвы начать делиться с регионами в таких размерах. Поэтому я не верю, — высказал свое мнение по законопроекту блогер-аналитик Альберт Бикбов.

«Для коммунистов эта инициатива — лишний популизм»

Не исключают полностью и все же сильно сомневается в шансах на успех данного законопроекта и другие эксперты. Российский экономист Сергей Хестанов указал на то, что в России достаточно долго шел процесс централизации значительной части тех налогов, которые легко администрируются, потому что легко собираются:

— Произошло как в сказке про вершки и корешки: федеральный центр оставил себе большинство налогов, которые легко администрируются и эффективно собираются, и передал регионам те налоги, которые сложно собирать и которые сильно зависят от экономической конъюнктуры. При этом Москва периодически выдает бюджетные субсидии тем регионам, кому считает нужным. Здесь тоже идут споры — справедливо это или нет. Это очень серьезный рычаг влияния федерального центра. Все длится больше 10 лет. И вот представьте, кто захочет менять систему, которая длительное время работает так, как это устраивает наши власти?

— Я не верю в эту инициативу. Но помню, что раньше был хороший налог на воспроизводство минеральной сырьевой базы, и нефтяные компании отчисляли в бюджеты регионов, где они разведывали запасы и добывали нефть и газ. И это действительно было полезно, потому что часть налогов шла в регионы, а другая часть тратилась на разведку и добычу. Все это отобрали и сказали — все будет централизованно, но так не получается. Нефтяники стали получать намного меньше денег на воспроизводство запасов. Все усилия по возвращению ситуации в прежнее русло захлебнулись, ничего не вышло. И сейчас любое налоговое предложение, которое сокращает поступления в федеральный бюджет, отвергается Минфином, — добавляет партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

По словам собеседника, в этой ситуации регионы теряют самостоятельность, т. е. «приходится выпрашивать средства у федеральной власти вместо того, чтобы распоряжаться на местах». Поэтому нефтяные субъекты решают вопросы, обращаясь в правительство и Минфин. «А для коммунистов эта инициатива — лишний популизм — объявить, мол, видите, мы хотели, как лучше. Хотя они тоже прекрасно понимают, что перспективы у такой инициативы не будет», — заключил эксперт.